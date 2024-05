Nowe nagranie z ludźmi Ziobry. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Nowe nagranie dotyczące Funduszu Sprawiedliwości; USA wezmą udział w szczycie pokojowym w Szwajcarii; lekarz ojca Zbigniewa Ziobry przerwał milczenie; ministrowie UE o „rosyjskiej ustawie” w Gruzji; dziś pierwszy mecz Igi Świątek we French Open.

1. Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. Nowe nagranie z ludźmi Ziobry

TVP Info ujawniło kolejne nagranie z rozmów między urzędnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości Tomaszem Mrazem a Marcinem Romanowskim, byłym wiceministrem sprawiedliwości. Mraz nagrywał polityków Suwerennej Polski i prokuratorów. Jak poinformował Onet, to aż 50 godzin materiału.

Ujawniona przez TVP Info dyskusja dotyczyła dofinansowania dla fundacji Profeto ks. Michała O., który został zatrzymany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z FS. Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Tomasz Mraz zastanawia się, czy dobrym pomysłem jest „dosypywanie im (Profeto) kasy”. Stwierdza, że gdy sprawa wyjdzie na jaw, przeciwnicy fundacji będą mieć „prawdziwe argumenty”.

Również portal tvn24.pl dotarł do nagrań ze spotkań, w których udział wzięli Tomasz Mraz, Marcin Romanowski, a także dwie urzędniczki kierujące Departamentem Funduszu Sprawiedliwości, które obecnie przebywają w areszcie – Urszula D. i Karolina K. Do spotkań doszło w lutym i marcu tego roku, czyli już po tym, jak prokuratorzy zaczęli badać nieprawidłowości w FS.

2. Lekarz ojca Ziobry przerwał milczenie

Jerzy Ziobro zmarł na zawał serca 18 lat temu, wcześniej zmagał się z ostrym zespołem wieńcowym, chorobą bezpośrednio zagrażającą życiu. Jego rodzina, na czele ze Zbigniewem Ziobrą, wytoczyła proces czterem lekarzom. Zarzuty dotyczyły nieprawidłowej diagnozy i leczenia Jerzego Ziobry. Na celowniku znalazł się m.in. lekarz Jacek Dubiel.

W opublikowanej w niedzielę rozmowie z portalem Goniec prof. Dubiel wyznał, że ta sprawa „odebrała mu kilka lat życia” i przez nią zakończył pracę w szpitalu. „Z tego, co wiem, było co najmniej czterech prokuratorów oddelegowanych tylko po to, żeby śledzić i ewentualnie dostrzec jakikolwiek mój błąd. Nie mówię tu o błędzie według pojęcia lekarskiego, chodziło raczej o wszelkiego rodzaju niedomówienia” – mówi Dubiel. W 2017 r. krakowski sąd uniewinnił lekarzy. Apelację wniosła rodzina Zbigniewa Ziobry oraz podległa mu prokuratura. Sprawa przed sądem drugiej instancji ruszyła w kwietniu 2018 r. i trwa do dziś.

3. USA wezmą udział w szczycie pokojowym w Szwajcarii

Stany Zjednoczone wezmą udział w szczycie pokojowym dotyczącym wojny Rosji przeciwko Ukrainie – zapowiedział w niedzielę na zasadach anonimowości amerykański urzędnik. Ta deklaracja to reakcja na niedzielny apel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do Joe Bidena i chińskiego przywódcy Xi Jinpinga, by wzięli udział w konferencji. Szczyt odbędzie się 15 i 16 czerwca w Szwajcarii.

Prezydent Ukrainy swój apel wystosował z Charkowa, gdzie w sobotę zginęło kilkanaście osób, zabitych w rosyjskim ataku na hipermarket budowlany.

4. Ministrowie UE o „rosyjskiej ustawie” w Gruzji

W Brukseli odbędzie się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw UE, na którym Polskę będzie reprezentował Radosław Sikorski. Ministrowie rozważą możliwe reakcje w związku z przyjęciem przez parlament Gruzji ustawy o tzw. zagranicznych agentach.

Według PAP unijni szefowie MSZ skupią się na tym, w jaki sposób sytuacja w Tbilisi wpływa na proces akcesyjny Gruzji do UE. Oprócz tego mają zaakceptować sankcje na Rosję w związku ze śmiercią w łagrze przywódcy opozycji Aleksieja Nawalnego.

5. French Open: czas start! Dziś pierwszy mecz Igi Świątek

W niedzielę 26 maja ruszył drugi turniej wielkoszlemowy w tenisowym kalendarzu (po Australian Open w styczniu, przed Wimbledonem w lipcu). To zarazem zwieńczenie sezonu gry na kortach ziemnych, choć w tym roku sytuacja jest wyjątkowa – w połowie lata na tych samych kortach tenisiści zawalczą o medale olimpijskie. French Open (nazywany popularnie Rolandem Garrosem) dla polskich kibiców jest szczególny i emocjonujący – Iga Świątek triumfowała tutaj trzykrotnie, znów broni tytułu. W poniedziałek 27 maja zagra z reprezentantką gospodarzy Léolią Jeanjean (nie przed godz. 13:15). Swój turniejowy pochód rozpocznie również Magdalena Linette (po drugiej stronie siatki stanie Ludmiła Samsonowa; godz. 11), a we wtorek dołączy Magdalena Fręch (na dobry początek niemałe wyzwanie: mecz z Darią Kasatkiną). W drugiej rundzie zameldował się już Hubert Hurkacz. Turniej potrwa do 9 czerwca.