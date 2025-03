Rozmowa Trumpa z Putinem bez przełomu. Rosyjskie tropy w sprawie Marywilskiej. 5 tematów na dziś

Dwuznaczny rezultat rozmowy Trumpa z Putinem; znamy przyczynę zgonu Barbary Skrzypek; czy grozi nam zaminowanie; Niemcy się uzbroją; rosyjskie tropy w sprawie podpalenia Marywilskiej.

1. Skromny i dwuznaczny rezultat rozmowy Trumpa z Putinem

Rozmowa telefoniczna Donalda Trumpa z Władimirem Putinem we wtorek przyniosła zgodę Rosji tylko na cząstkowy rozejm w jej wojnie z Ukrainą. W komunikatach Białego Domu i Kremla nie ma mowy o całkowitym zawieszeniu broni na 30 dni, na co tydzień temu zgodził się ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Uzgodniono tylko 30-dniowe przerwanie ognia kierowanego na infrastrukturę energetyczną. Na dziś zapowiedziano także wymianę jeńców.

Skromny, a w każdym razie dwuznaczny rezultat rozmowy Trumpa z Putinem potwierdza, że rosyjski dyktator gra na zwłokę, wyjaśnia Tomasz Zalewski. Stara się jak najbardziej opóźnić nawet czasowe zawieszenie broni, nie mówiąc o trwałym rozejmie, najwyraźniej w przekonaniu, że czas działa na jego korzyść, bo wojska rosyjskie powoli, ale stopniowo zdobywają coraz więcej ukraińskich terenów. Rosja gra na wycieńczenie Ukrainy wojną, licząc na słabnięcie morale wojsk i cywilnej ludności. Wynik rozmowy z Putinem przeczy urzędowo optymistycznym oświadczeniom Trumpa, że pokój w Ukrainie jest blisko.

2. Ujawniono przyczynę zgonu i protokół z przesłuchania Barbary Skrzypek

„Wstępne wyniki są następujące: przyczyną zgonu była niewydolność krążenia w przebiegu bardzo rozległego zawału tylnej ściany serca z obecnością skrzepliny i upośledzeniem drożności gałęzi okalającej lewej tylnej wieńcowej. W trakcie sekcji nie stwierdzono obrażeń mechanicznych, które mogły mieć wpływ na zgon. Zabezpieczony został materiał do dalszych badań, które będą przeprowadzone” – przekazał we wtorek po południu rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Norbert Woliński.

Bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego, szefowa jego gabinetu politycznego, a potem biura PiS, zmarła w sobotę 15 marca. Trzy dni wcześniej, w środę, była przesłuchiwana przez prokuraturę (w charakterze świadka) w sprawie spółki Srebrna i dwóch wież, które Jarosław Kaczyński chciał wybudować w Warszawie. Przesłuchanie prowadziła prok. Ewa Wrzosek. Prokuratura opublikowała protokół z tych zeznań – dziewięciostronicowy dokument, z którego wynika, że czynności rozpoczęły się 12 marca o godz. 10 i trwały do 14:40. Przesłuchanie nie było nagrywane, uczestniczyli w nim pełnomocnicy austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera Jacek Dubois i Krystian Lasik.

3. Polska zmierza do wypowiedzenia konwencji ottawskiej

Jak zapowiedział premier Donald Tusk i jego odpowiednicy z Litwy, Łotwy i Estonii, Polska i trzy sojusznicze państwa bałtyckie zmierzają do wypowiedzenia konwencji ottawskiej (o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu). Podyktowane to jest wspólną oceną, że poziom zagrożenia na pograniczu europejsko-rosyjskim jest taki, że trzeba odrzucić schematy myślenia sprzed niespełna trzech dekad i „być gotowym oraz móc użyć każdego niezbędnego środka do obrony naszego terytorium i wolności”.

W tym min przeciwpiechotnych, czyli broni, która pod koniec XX w. uchodziła za przeklętą, nieludzką i niepotrzebną, a której konwencja ottawska miała położyć kres. Nie położyła.

Ta decyzja to symbol końca pewnej epoki, którą – co zrozumiałe – niechętnie żegnamy, pisze Marek Świerczyński. I początku nowej, która nadchodzi nieproszona. Najwyraźniej kończy się czas, w którym argumenty moralne i humanitarne wygrywały z potrzebą poczucia bezpieczeństwa. A to oznacza, że komuś musi być mocno niemiło. Najlepiej tym, którzy nam chcieliby wyrządzić krzywdę.

4. Niemcy powiększą zadłużenie, żeby się zbroić

Niemiecki parlament zdecydował we wtorek o zaciągnięciu największego długu w historii tego kraju, szacowanego na bilion euro. Decyzję podjął odchodzący skład Bundestagu, żeby wyprzedzić radykalne partie – lewicę i AfD – które mogłyby blokować poprawki. „Oczy całego świata zwrócone są na Niemcy” – powiedział Friedrich Merz, szef CDU i najpewniej przyszły kanclerz. Zapewnił, że zwiększenie wydatków na wojsko będzie „pierwszym wielkim krokiem Niemiec do europejskiej wspólnoty obronnej”.

Za zwiększeniem zadłużenia głosowało 513 parlamentarzystów – chadeków, socjaldemokratów i zielonych, przeciwko – 207 (w tym kilku deputowanych CDU). W zamian za zgodę na podwyższenie wydatków obronnych chadecy dorzucili stworzenie specjalnego funduszu na remont i budowę infrastruktury w kraju – dróg, mostów, linii kolejowych, a także szpitali i szkół, co było postulatem socjaldemokratów. Na ten cel Niemcy zaciągną dług w wysokości 500 mld euro.

5. Rosyjskie tropy w sprawie podpalenia Marywilskiej 44

„Nikt w Polsce ani na Litwie nie ma zarzutu podpalenia hali Marywilska 44. Są pewne ustalenia, o których nie możemy mówić, głównym badanym wątkiem jest podpalenie na rzecz obcego wywiadu” – poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Wcześniej litewska prokuratura przekazała, że rosyjskie służby stoją za podpaleniem sklepu Ikea w Wilnie, do którego doszło 9 maja zeszłego roku, oraz hali targowej w Polsce, która spłonęła trzy dni później. Premier Donald Tusk i minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak doprecyzowali, że chodzi o Marywilską.

Zatrzymano dwie osoby, w tym Oleksandra H., obywatela Ukrainy, któremu prokuratura zarzuca szpiegostwo i dywersję na rzecz Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie Przemysław Nowak zaznaczył, że żadnemu z zatrzymanych nie postawiono zarzutów w sprawie podpalenia hali Marywilska 44. „Badamy, czy Oleksandr H. mógł stać za podpaleniami lub próbami podpaleń innych supermarketów” – wyjaśnił.