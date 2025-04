Duda leci do Watykanu; Kamiński przeprasza; Hegseth może mieć kłopoty. 5 tematów na dziś

Premier z prezydentem ustalili, że polskie władze na pogrzebie Franciszka będzie reprezentował Andrzej Duda; szef Pentagonu może mieć kłopoty w związku z Signalgate; Michał Kamiński przeprasza marszałkinię Senatu; złe wyniki Tesli Elona Muska; jak Putin rozgrywa Trumpa.

1. Na pogrzeb papieża pojedzie Duda

Donald Tusk udzielił kontrasygnaty decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o ustanowieniu w sobotę żałoby narodowej w związku z pogrzebem papieża Franciszka. Złożenia takiej kontrasygnaty wymaga prawo.

Jednocześnie premier poinformował, że sam nie wybiera się do Rzymu, porozumiał się z Andrzejem Dudą, że to właśnie on będzie reprezentował polskie władze na sobotnich uroczystościach. Razem z nim na pogrzeb Franciszka pojadą marszałek Sejmu Szymon Hołownia i marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

W związku z żałobą narodową flagi państwowe są opuszczane do połowy masztów, odwoływane są także imprezy masowe.

2. Czarne chmury nad Hegsethem?

Czy kolejny odcinek afery Signalgate zatopi szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha? W niedzielę największy amerykański dziennik „New York Times” ujawnił, że szef Pentagonu na komunikatorze Signal kolejny raz przekazał plany uderzeń na bojowników Huti w Jemenie. Do grup, w których takie wrażliwe informacje się znalazły, mieli należeć m.in. jego żona, brat oraz prawnik. Jakiś czas temu podobne informacje zostały umieszczone na tym samym czacie w grupie, do której omyłkowo zaproszono redaktora naczelnego „The Atlantic”. Ten cały proceder ujawnił.

Niektóre media donoszą, że pozycja Hegsetha jest mocno zagrożona, z drugiej strony CNN twierdzi, że jest dokładnie na odwrót. Trump nie ma zamiaru pozbawiać go stanowiska, bo sam musiałby się przyznać do dużej porażki. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła, że szef Pentagonu cieszy się zaufaniem prezydenta, a on sam uznał, że na aferę okrzykniętą Signalgate szkoda czasu.

3. Kamiński przeprasza Kidawę-Błońską

Jak napisała „Gazeta Wyborcza”, kilka dni po tym, jak wicemarszałek Senatu z Trzeciej Drogi Michał Kamiński zarzucił władzom izby, że każą go inwigilować, zmienił zdanie i przeprosił marszałkinię Małgorzatę Kidawę-Błońską.

„Mój kierowca został poproszony o to, żeby na mnie donosić. Został poproszony przez urzędników Senatu podległych pani marszałek Kidawie-Błońskiej. Mój kierowca senacki odmówił donoszenia na mnie. Powiedział, że nie będzie informował o moich chorobach, życiu rodzinnym, dokąd jeżdżę, kiedy i z kim się spotykam” – mówił Kamiński w TVN24.

Marszałkini od razu odpowiedziała, że „to jakieś szaleństwo” i że chodziło o rozplanowanie grafiku kierowców, dlatego byli poproszeni w piśmie o informowanie, czy wicemarszałkowie, których wożą, będą z jakiegoś powodu nieobecni („gdzieś leci, jedzie, idzie na urlop, jest chory itp.”). Miało się okazać, jak podaje „GW”, że podczas kilkudniowej absencji innego z wicemarszałków jego kierowca jeździł samochodem i tankował, jakby normalnie pracował. We wtorek w rozmowie z dziennikiem Kamiński stwierdził, że nie chce eskalować, a zaraz po świętach wysłał kwiaty i przeprosił Kidawę-Błońską.

4. Musk sporo traci

Według ogłoszonych właśnie wyników firma motoryzacyjna Elona Muska Tesla zanotowała duży spadek kwartalnego zysku (najgorszy wynik od 2021 r.) i miała dramatycznie niższe przychody od przewidywań analityków. Od początku roku notowania firmy spadły o ok. jedną trzecią.

Co za tym stało? Z jednej strony chińska konkurencja oraz celne szaleństwa Donalda Trumpa, z drugiej pogarszający się wizerunek twórcy Tesli zaangażowanego w pracę agencji DOGE (Department of Government Efficiency), która przeprowadza kontrowersyjne zmiany i zwolnienia w federalnych agencjach USA. Kolejna rzecz to oddolny ruch rezygnacji z zakupów samochodów marki Muska. W Europie to forma odwetu za deprecjonowanie roli i siły Unii Europejskiej i podważanie sojuszu z Ameryką.

Musk zapowiedział już ograniczenie swojego zaangażowania w DOGE i kolejny raz podkreślił, że nie jest zwolennikiem wysokich ceł wbrew poglądom swojego zwierzchnika z Białego Domu.

5. Putin zmanipulował Trumpa?

Przedstawione w ubiegły czwartek propozycje zawarcia pokoju między Ukrainą a Rosją w rzeczywistości były ultimatum. Jeśli strony nie zgodzą się na porozumienie, USA wycofają się z procesu pokojowego, najpewniej kończąc również wsparcie dla Ukrainy – piszą w swoim cyklu Michał i Jacek Fiszerowie.

W zeszłym tygodniu Trump, który zainicjował proces pokojowy, stwierdził, że wycofa się z niego, jeśli którakolwiek ze stron będzie znacząco utrudniać rozmowy. W sobotnie popołudnie zmienił zdanie, bo Władimir Putin jednostronnie i bez negocjacji zarządził 30-godzinne zawieszenie broni na wielkanocną niedzielę. Amerykański prezydent poczuł nowy entuzjazm. „Tymczasem Putin nie miał wcale zamiaru przedłużać ani rozszerzać rozejmu mimo takich propozycji ze strony ukraińskiego prezydenta. Trump po raz kolejny dał się zmanipulować. A przecież sam mówił, że nikt z nim nie pogrywa. Po czym dał się rozegrać” – piszą nasi analitycy.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jest gotów do natychmiastowego zawieszenia broni, aby kontynuować rozmowy, ale nie zgodzi się na uznanie Krymu za terytorium Rosji. To oznacza odrzucenie czwartkowej propozycji. W odpowiedzi szef Departamentu Stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff odwołali w środę swój przyjazd do Londynu na kluczowe rozmowy zachodnich mocarstw z Kijowem.