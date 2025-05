Dyplomacja przepływów. Mentzen stawia warunki. Nie pora się dąsać, trzeba w to grać

Dla tzw. przepływów elektoratu kluczowe znaczenie ma rozdział głosów, które w pierwszej turze przypadły w udziale Sławomirowi Mentzenowi. Nawet biorąc pod uwagę absencję części jego elektoratu 1 czerwca, i tak chodzi o dobre 2 mln wyborców.

Rozpoczął się proces „przekazywania głosów” przez polityków, którzy odpadli w pierwszej turze wyborów prezydenckich. To złożony rytuał polityczny i godnościowy, w którym trzeba się trochę puszyć, trochę dąsać, coś tam niby negocjować, a na końcu wykrztusić z siebie, na kogo będzie się głosować w drugiej turze. Oczywiście wszystko to z zachowaniem szacunku dla wyborcy, który wszak swój rozum ma i nie jest ani „pucharem”, który można komuś przekazać, ani tym bardziej „workiem kartofli”, który można przerzucać z kąta w kąt. Wprawdzie politycy do niedzieli 1 czerwca będą mieli niejedną okazję do tego, żeby się wypowiedzieć, jednakże zwyczaj nakazuje wygłosić jakieś oświadczenie najpóźniej dzień lub dwa po pierwszej turze. I tak też się stało.

Hołownia i Biejat na Trzaskowskiego

Szymon Hołownia nie powtórzył swojego błędu sprzed pięciu lat, kiedy to odmówił poparcia Rafałowi Trzaskowskiemu. W jego spektakularnej karierze politycznej był to bardzo zły moment. Teraz za to bez wahania i jeszcze w czasie wieczoru wyborczego poparł Trzaskowskiego w sposób bardzo jednoznaczny, nie stawiając żadnych małostkowych warunków. I pewnie zachował się tak nie dlatego, że kluczenie w tej sprawie mogłoby go kosztować utratę funkcji marszałka, lecz ze szczerego przekonania. Sytuacja polityczna w Polsce jest bardzo niebezpieczna i nie jest to czas na udawanie, że kto wie, może jednak zagłosuje się na kandydata PiS, jeśli kandydat PO nie zgodzi się na to czy owo.

Głosy oddane na Hołownię można zapisać na rachunek Trzaskowskiego, podobnie jak głosy Magdaleny Biejat, która wprawdzie zażyczyła sobie specjalnego spotkania z Rafałem Trzaskowskim, ale po jego zakończeniu powiedziała wprost i bez owijania w bawełnę, że zagłosuje na niego i namawia swoich wyborów do tego samego. Bardzo to kontrastuje z postawą Adriana Zandberga, który w swoim, by tak rzec, negatywistycznym symetryzmie i antysystemowości posunął się aż do tego, że nie wskazał, na kogo należałoby oddać głos. Gdyby zachował się nieco mniej wzgardliwie i populistycznie, być może zmniejszyłaby się pula wyborców kandydata Razem, którzy w drugiej turze zagłosują na Nawrockiego. Komentatorzy są bardzo podzieleni w opiniach na temat możliwego poparcia dla kandydata PiS pośród głosujących w pierwszej turze na Zandberga, ale z pewnością jest taka grupa. Mogą to być np. najmłodsi wyborcy, którzy nie pamiętają (tak, tak!) rządów PiS i nie mają żadnych skojarzeń z hasłami takimi jak „Trybunał Konstytucyjny”, „KRS”, „respiratory za 200 mln”, „sprzedaż Lotosu” itp.

Na wiecu z udziałem Rafała Trzaskowskiego wicepremier i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz udzielił mu poparcia w słowach wręcz podniosłych. Zwrócił się do elektoratu swojej partii w taki sposób, jaki jest dla niej autentycznie przekonujący. Mówił o pochodzeniu Trzaskowskiego, o wyniesionym z domu etosie patriotycznym i solidarnościowym. Ciekawe, że na tym samym wiecu Trzaskowski przysiągł natychmiast zająć się „średniowiecznym prawem aborcyjnym” oraz rozdziałem państwa od Kościoła. Wywodzący się tak jak Andrzej Duda z krakowskiej „konserwy” Kosiniak-Kamysz oraz jego wyborcy tego akurat by sobie nie życzyli i dlatego kandydat obozu demokratycznego nie może zapewne liczyć na wiele głosów wyborców PSL. Nie wiedząc, co mają robić, być może zostaną w domu. Byle nie zagłosowali na Nawrockiego – więcej po bazie wyborczej PSL (skądinąd topniejącej) Trzaskowski spodziewać się nie może. Trzeba jednakże przyznać, że Kosiniak-Kamysz zachował się w sposób bardzo lojalny. Nic dziwnego – fatalny wynik jego koalicjanta Szymona Hołowni to prosta droga do rozwodu PSL z Polską 2050, więc teraz lepiej się nie wychylać. A my, wyborcy, na razie możemy spać spokojnie – PSL na razie nie ucieknie pod skrzydła PiS, czego wielu komentatorów się obawiało.

Mentzen wzywa konkurentów

Dla tzw. przepływów elektoratu kluczowe znaczenie ma oczywiście rozdział głosów, które w pierwszej turze przypadły w udziale Sławomirowi Mentzenowi. Nawet biorąc pod uwagę absencję części jego elektoratu 1 czerwca, i tak chodzi o dobre dwa miliony wyborców. Mentzen nie może otwarcie poprzeć żadnego z kandydatów, bo sam wybił się na ostrej ich krytyce, a przede wszystkim ma bardzo zróżnicowany i podzielony elektorat. Nie wypada mu jednakże umywać rąk, bo ambitny polityk musi mieć swoje zdanie. Pozostaje mu pośród ogólnych narzekań lekko pochylić się ku któremuś z kandydatów jako „mniejszemu złu”. Mentzen wymyślił protekcjonalne rozwiązanie w postaci dwóch rozmów, kolejno z oboma kandydatami, na jego kanale na YouTube. Sądzę, że Rafał Trzaskowski powinien bez wahania na to przystać, tak jak uczynił to Nawrocki. To nie czas na dąsy – zrobienie korzystnego wrażenia na Mentzenie i jego wyborcach może być decydujące dla wyniku wyborów.

Na razie Trzaskowski „nie mówi nie”. Mentzen nie poprzestał zresztą na zaproszeniu obu kandydatów do rozmowy, lecz w dodatku podsuwa im pod nos listę swoich postulatów, pod którą mieliby się oni podpisać. Rafał Trzaskowski nie będzie rzecz jasna tańczył, jak mu Mentzen zagra, ale do postulatów będzie musiał się jednak odnieść. Pierwszy dotyczy niepodnoszenia podatków i innych danin. Drugi – niewprowadzania euro i nieograniczania obrotu gotówkowego. Trzeci – niezgody na ograniczenia wolności słowa (chodzi o niepodpisaną przez Dudę ustawę o mowie nienawiści). Czwarty – niewysyłania polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy. Piąty – niezgody na ewentualne przyjęcie Ukrainy do NATO. Szósty – niezaostrzania warunków nabywania i posiadania broni (łącznie z nożami!). Siódmy – nieprzekazywania jakichkolwiek kompetencji polskich organów władzy organom Unii Europejskiej. Ósmy – niepodpisywania nowych traktatów europejskich, które mogłyby osłabić głos Polski, np. przez likwidację prawa weta w Radzie Europejskiej. No i dobrze. Będą to znakomite tematy do rozmowy z Rafałem Trzaskowskim, który o sprawach międzynarodowych, traktatowych i europejskich wie zapewne sto razy więcej niż Sławomir Mentzen. Nie będzie to więc rozmowa symetryczna i bardzo możliwe, że przysłuchujący się jej wyborcy Konfederacji to zauważą. Byleby tylko Trzaskowski nie okazywał swojej przewagi zbyt otwarcie i nie dał się wytrącić z równowagi, bo współczesna młodzież ma na wszelkie wywyższanie się istną alergię.

Braun też stawia warunki

Niedawno odszczepiony od Konfederacji Grzegorz Braun, który niestety osiągnął w pierwszej turze wynik wielokrotnie przekraczający jego osiągnięcia z poprzednich wyborów, nie mógł być gorszy od swojego młodszego, acz większego rywala Sławomira Mentzena i również sformułował swoje warunki przekazania poparcia. Rzecz jasna, o głosy wyborców Brauna Rafał Trzaskowski ubiegać się nie może, więc chodzi tak naprawdę o bardziej czy mniej uroczyste przekazanie głosów Karolowi Nawrockiemu. Jeśli będzie bardzo podniosłe, to zagłosować pójdzie więcej zwolenników Brauna, a jeśli będzie ot, takie sobie, to wielu z nich zostanie w domu.

Braun domaga się m.in. tego, aby nie przekazywać Ukrainie sprzętu wojskowego (Nawrocki nie będzie mógł tego obiecać). Żąda „powstrzymania ukrainizacji Polski”, „powstrzymania legalnej i nielegalnej migracji”, rozliczenia rządów PiS za nakaz noszenia maseczek w czasie epidemii covid-19 (mówiąc skrótem), natomiast gdy chodzi o agendę antysemicką, szczególnie dla Brauna ważną, to posłużmy się cytatem: „Czy zobowiązuje się pan do doprowadzenia do ekshumacji w Jedwabnem, odrzucenia roszczeń żydowskich oraz zaprzestania celebracji chanukowych w Pałacu Prezydenckim?”. Na takie pytanie kandydat liczący na poparcie Brauna będzie musiał odpowiedzieć twierdząco.

Zda się tu słówko wyjaśnienia. Niektórzy Żydzi amerykańscy domagają się, aby Polska w zamian za przejęcie przez Polaków mienia po wymordowanych przez Niemców Żydach utworzyła specjalny fundusz służący wspieraniu zabytków żydowskich, pomocy ocalonym z Holokaustu itp. Oczywiście wartość tego funduszu miałaby być tylko niewielkim ułamkiem wartości przejętego mienia. Co do ekshumacji w Jedwabnem, to religijni Żydzi nie chcą się na nią zgodzić, gdyż stoi ona w sprzeczności z żydowskim prawem religijnym. Tymczasem antysemitom bardzo na tych ekshumacjach zależy, aby udowodnić, że w jedwabieńskiej stodole spalono mniejszą liczbę Żydów niż to się szacuje, a ponadto liczą na to, że uda się wykopać jakieś łuski z niemieckiej broni lub inne obiekty świadczące o tym, że w zbrodni brali udział Niemcy. Pogrom w Jedwabnem jest tylko jednym z kilku w tej podlaskiej okolicy – w niektórych miasteczkach i wsiach Niemcy byli obecni, w innych nie. Łączna liczba pomordowanych to może dwa, a może nawet trzy tysiące osób. Nie ma żadnego znaczenia, czy akurat w Jedwabnem ofiar było 300, czy może 600 ani czy było tam kilku Niemców, czy nie. Dla opinii o Polsce znaczenie ma jedynie to, czy państwo polskie i Polacy usiłują zrelatywizować podlaskie pogromy, redukując niemal do zera winę Polaków, i czy do upamiętnienia ich ofiar odnoszą się z niechęcią. Wykopanie niemieckich łusek i pokazywanie ich na dowód niewinności Polaków byłoby kolejną rysą na wizerunku Polski na Zachodzie, tak jak równo 34 lata temu ozdobą wizerunku naszego kraju było słynne „prosimy o wybaczenie”, wypowiedziane przez Lecha Wałęsę w Izraelu. Niestety, jedna z najszpetniejszych rys na międzynarodowym wizerunku Polski to sam Grzegorz Braun i jego odrażające antysemickie ekscesy w Polsce oraz w Brukseli. Nie przeszkodzą one jednakże Karolowi Nawrockiemu od niechcenia schować sobie do kieszeni elektorat przywódcy polskich antysemitów.