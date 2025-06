Marzenie upadło. Czy gwiezdny czas Trzaskowskiego w polityce właśnie dobiegł końca?

Chciał to zrobić wreszcie po swojemu, chociaż paradoksalnie wcale nie był sobą. Rafał Trzaskowski przegrał drugie z rzędu wybory prezydenckie i wątpliwe, by dostał kolejną taką szansę. Czy to schyłek kariery polityka, który jeszcze niedawno uchodził za najatrakcyjniejszą postać w swoim obozie?

To była najważniejsza polityczna rozgrywka w jego życiu. Zupełnie inna niż w prezydenckim debiucie, kiedy dawał zmianę zmaltretowanej covidową kampanią Małgorzacie Kidawie-Błońskiej i miał się po prostu dobrze zaprezentować. W tym roku skazany był na niewdzięczną rolę faworyta, który po prostu musi wygrać. Bo jak nie, to wcześniej czy później może runąć wszystko: rząd, tworząca go koalicja, jego własny obóz polityczny. Jednocześnie zdawał sobie sprawę, że to gra o jego polityczne być albo nie być. O miejsce w historii albo przylepioną pewnie już na zawsze łatkę polityka, który świetnie się zapowiadał.

I widać było nieraz, jak stres go przytłacza. Stracił w kampanii dawną lekkość, niekiedy brakowało mu energii. Metryka nagle go dogoniła, przestał być uosobieniem młodości. Na tle faktycznie sporo młodszych głównych rywali wręcz sprawiał wrażenie starszego, niż jest. Do pewnego stopnia było to oczywiście zamierzone, bo chodziło też o pokazanie przewag wynikających z bogatego doświadczenia i kompetencji. Tyle że ostatecznie nie zdołał przekroczyć tym wizerunkiem naturalnych politycznych podziałów.

Z każdym tygodniem kampanii coraz bardziej stawał się po prostu kandydatem swojej formacji, co w realiach chybotliwej równowagi nie gwarantowało sukcesu.

Chłopak ze Starówki

Rocznik ’72. Idealny, żeby ułożyć sobie życie w Polsce, która właśnie pozostawiała za sobą komunizm. To ostatnie pokolenie, które zdążyło w miarę świadomie poznać życie w peerelowskiej beznadziei. Chociaż już nie na tyle, żeby się ubrudzić.