Pogodowy armagedon w Polsce. Słabe wyniki matur. 5 ważnych tematów na dziś

W Polsce mocno pada; słabe wyniki matur; w Sejmie ustawa o zawodzie psychologa i psychoterapeuty; Iga Świątek zagra o półfinał Wimbledonu; nowa „Polityka” już w sprzedaży.

1. Pogodowy armagedon w Polsce

Niż genueński przynosi w Polsce obfite deszcze i burze. Zwiększone opady (nawet do 200 litrów na metr kwadratowy) mogą lokalnie spowodować podtopienia, chociaż nie grozi nam najpewniej scenariusz z września ubiegłego roku, kiedy ten sam niż doprowadził do powodzi. Ale zagrożenia nie można lekceważyć. W części kraju wydano alarm hydrologiczny trzeciego, najwyższego stopnia, alert do Polaków wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ewakuowano lub relokowano m.in. kilkadziesiąt obozów harcerskich w centralnej Polsce. W piątek pogoda ma się uspokoić.

W poniedziałek minister infrastruktury Dariusz Klimczak odwołał Joannę Kopczyńską ze stanowiska prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jak wyjaśniał, nie z powodu sytuacji pogodowej, ale różnych wizji reformy Wód, instytucji stworzonej przez PiS w 2018 r. „Powszechnie krytykowana, moloch scentralizowany, z zadaniami, które nie mają odpowiedniego finansowania. Moim zadaniem od samego początku było zreformowanie Wód Polskich i wprowadzanie określonych zmian” – tłumaczył Klimczak w TVN24.

2. Matura: wyniki słabsze niż rok temu

CKE podała we wtorek wstępne wyniki matur: język polski młodzież zdała na średnio 59 proc. pkt, matematykę na 61 proc., język angielski na 78 proc. Egzamin zaliczyło 80 proc. osób. 13 proc. ma prawo przystąpić do egzaminów poprawkowych, 7 proc. nie zdało z więcej niż jednego przedmiotu. Żeby zdać maturę z przedmiotów obowiązkowych, wystarczy zdobyć 30 proc. pkt. Progu zaliczeniowego nie ma na egzaminach z przedmiotów do wyboru.

„Zawyły syreny rozpaczy w całym kraju, gdy okazało się, że wyniki matury z języka polskiego na poziomie podstawowym są gorsze niż z matematyki – komentuje polonista Dariusz Chętkowski. – Niski poziom umiejętności matematycznych da się jakoś wytłumaczyć, natomiast nieznajomości polskiej kultury i niesprawności w posługiwaniu się językiem ojczystym nie da się pojąć. Może to wina TikToka? Tak jak premier Tusk chce repolonizować gospodarkę, tak ministra edukacji będzie repolonizować edukację, żeby młodzież kochała się uczyć po polsku”.

3. Co z ustawą o zawodzie psychoterapeuty

Dziś w Sejmie poddane zostaną pierwszemu czytaniu dwie ustawy – o zawodzie psychoterapeuty i zawodzie psychologa. Polscy pacjenci czekają na te regulacje od 30 lat. „Zwłaszcza projekt tej psychoterapeutycznej w ostatnich miesiącach wzbudzał rozmaite, niekiedy skrajne emocje. 72 proc. wypowiadających się w konsultacjach społecznych opowiedziało się za nim pozytywnie, jeśli nie entuzjastycznie; krytycy natomiast próbowali zdyskredytować ustawę, często nie za bardzo przebierając w środkach, np. posuwając się aż do sieciowego hejtu wobec posłów firmujących projekt i osób z Grupy Roboczej, skupiającej praktyków i ekspertów tej profesji, reprezentujących rozmaite szkoły i nurty” – pisze na polityka.pl Ewa Wilk.

Jakie są główne założenia ustawy o zawodzie psychoterapeuty? Szkolenie trwałoby minimum cztery lata, a w praktyce sześć–dziesięć, bo obejmowałoby psychoterapię własną lub doświadczenie własne, szkolenie teoretyczne, superwizję i staż. Nad całością miałby czuwać samorząd zawodowy. Prawa i obowiązki terapeutów obowiązywałyby tak jak w każdym zawodzie zaufania publicznego (ochrona tajemnicy zawodowej, wymóg wyrażenia zgody na terapię itd.). Ustawa o zawodzie psychologa wprowadza podobne zasady, by uniemożliwić wykonywanie tego rodzaju pracy praktykom bez odpowiednich kwalifikacji.

4. Wimbledon: Iga Świątek walczy o półfinał

W Londynie pozostały do rozegrania ostatnie ćwierćfinałowe mecze. Polskich kibiców szczególnie interesuje jeden: Igi Świątek z Ludmiłą Samsonową. To spotkanie rozpocznie się już dziś o godz. 14. Polka drugi raz w karierze dotarła do tego etapu Wimbledonu. Z kortami trawiastymi zaczyna się lubić, do gry na tej nawierzchni miał ją przygotować trener Wim Fissette. Trawa wielu topowym zawodnikom przysporzyła problemów, mówi się, że Wimbledon jest w tym roku turniejem niespodzianek.

Ale na tym etapie sensacji na razie nie ma. We wtorek do półfinału awansowała liderka rankingu Aryna Sabalenka, choć Laura Siegemund mocno ją na korcie przetestowała i chwilami prowadziła w trzecim secie. W kolejnej rundzie zameldowała się już także Amerykanka Amanda Anisimova, która wyeliminowała z turnieju Anastasiję Pawluczenkową. Bez kłopotów swoje mecze wygrali we wtorek Carlos Alcaraz i Taylor Fritz.

W środę o ostatnie miejsca w półfinale zawalczą jeszcze – poza Świątek i Samsonową – Mirra Andriejewa i Belinda Bencic, Jannik Sinner i Ben Shelton oraz Flavio Cobolli i Novak Djoković.

5. Jest już nowy numer „Polityki”

Jeśli dziś środa, to jest „Polityka” (już od wtorku dostępna w wersji cyfrowej). W najnowszym numerze publikujemy obszerny raport z rozliczeń rządów PiS: jak idą śledztwa w głośnych sprawach, czy są już postawione zarzuty, ile jest aktów oskarżenia. W uzupełnieniu – rozmowa z prokuratorem krajowym Dariuszem Kornelukiem o postępach prac.

Poza tym w nowym numerze: rozmowa ze Sławomirem Sierakowskim i Przemysławem Sadurą, rozwody po polsku, katolickie influencerki, tajemnice Mosadu, rozmowa z reżyserem Juliuszem Machulskim. I wiele innych ciekawych artykułów na aktualne tematy.

Przypominamy, że „Polityka” jest już dostępna sklepach sieci handlowych Lidl i Biedronka. Niedawno wprowadziliśmy też możliwość prenumerowania „Polityki” z bezpłatną dostawą do urządzeń InPost Paczkomat. Polecamy się Państwa uwadze i zapraszamy do lektury!