Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Obejmie urząd, przemówi trzy razy. PiS triumfuje

Uroczystości rozpoczną się o godz. 10 i potrwają prawie do 18. Nowy prezydent RP wygłosi trzy przemówienia: w Sejmie, na Zamku Królewskim i na pl. Piłsudskiego.

Harmonogram przekazania urzędu prezydenta RP jest napięty od rana do wieczora. Karol Nawrocki rozpocznie dzień w Sejmie, uda się następnie do Archikatedry św. Jana Chrzciciela, na Zamek Królewski i plac Piłsudskiego, by zakończyć dzień w Pałacu Prezydenckim. Przemówi trzykrotnie: przed Zgromadzeniem Narodowym, na Zamku Królewskim i na pl. Piłsudskiego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że będzie okazja uścisnąć dłoń i sfotografować się z nowym prezydentem. Tekst będziemy dla Państwa aktualizować.

Wyborcy Karola Nawrockiego i PiS dziś triumfują i świętują. Do Warszawy zjadą autokary z sympatykami prawicy. Prezydent USA Donald Trump wysłał na uroczystość swoją delegację z Kelly Loeffler, kierowniczką Urzędu ds. Małych Przedsiębiorstw, na czele. Towarzyszą jej charge d’affaires ambasady USA w Warszawie Daniel Lawton, doradcy prezydenta: Vincent Haley i Ross Worthington, i urzędnicy Departamentu Stanu: John Armstrong, Wyatt Toehike oraz John Walczyk.

Wyborcy obozu demokratycznego są w skrajnie odmiennych nastrojach, m.in. w związku z porażką Rafała Trzaskowskiego i awanturą o wyniki wyborów. PKW nie skorygowała ich od 2 czerwca mimo wykazanych nieprawidłowości. Zaprzysiężenie odbywa się zatem w cieniu sporów o rozstrzygnięcie wyborcze i napięć w koalicji rządzącej. PiS obawiał się, że marszałek Szymon Hołownia nie zwoła Zgromadzenia Narodowego. Tego miało dotyczyć nocne spotkanie Hołowni z Jarosławem Kaczyński w mieszkaniu Adama Bielana.

6 sierpnia: plan wydarzeń

Uroczystość zaprzysiężenia prezydenta rozpocznie się w Sejmie o godz. 10. Przed Zgromadzeniem Narodowym – wspólnym posiedzeniem Sejmu i Senatu – Karol Nawrocki złoży przysięgę. Jej konstytucyjna treść brzmi: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Nawrocki doda zapewne nieobowiązkową formułę: „tak mi dopomóż Bóg”.

Prezydent wygłosi następnie przed Sejmem i Senatem pierwsze orędzie, a następnie spotka się z prezydiami obu izb. Po godz. 12 uda się do Archikatedry św. Jana Chrzciciela przy ul. Świętojańskiej 8. Uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny i prezydenta odprawi prymas abp Wojciech Polak. Homilię wygłosi metropolita warszawski abp Adrian Galbas.

Po liturgii Karol Nawrocki uda się do Zamku Królewskiego, gdzie przejmie zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski – dwoma najstarszymi cywilnymi odznaczeniami państwowymi. Stanie się też automatycznie Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i będzie przewodzić jego Kapitule. Na tej samej zasadzie stanie się Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski I klasy. Tutaj wygłosi drugie przemówienie.

Koło godz. 15 Karol Nawrocki z żoną będzie w Pałacu Prezydenckim. Tu złożą meldunki dowódcy Garnizonu Warszawa gen. dyw. Tomasz Dominikowski oraz komendant Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Radosław Jaworski. Na miejscu Nawrockich powitają Andrzej Duda z Agatą Kornhauser-Dudą. Uroczystości przeniosą się potem na plac Piłsudskiego.

Nawrocki odbierze meldunek od Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukuły, zostanie przywitany przez dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych, których przedstawi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, i żołnierzy ze zgromadzonych pododdziałów. Nawrocki oficjalnie przejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi. Tutaj przemówi trzeci raz i złoży kwiaty pod pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Lecha Kaczyńskiego i Józefa Piłsudskiego.

Kancelaria Nawrockiego

Znamy już pełny skład kancelarii prezydenta Nawrockiego. Na jej czele stanie poseł PiS Zbigniew Bogucki, którego w roli zastępcy będzie wspierał Adam Andruszkiewicz, również poseł PiS, związany w przeszłości z narodowcami. Najbliższym współpracownikiem Nawrockiego – szefem jego gabinetu – zostanie Paweł Szefernaker, szef jego sztabu wyborczego. Szefernakera ma zastępować Jarosław Dębowski, były dyrektor biura prezesa IPN (w tym Nawrockiego), a w imieniu dużego Pałacu głos zabierać będzie rzecznik dr Rafał Leśkiewicz (również były pracownik IPN).

W kancelarii angaż znajdą również: Agnieszka Jędrzak (kontakty z Polonią; była pracowniczka IPN), Jan Krzysztof Ardanowski (doradca ds. rolnictwa; były minister PiS), Marcin Przydacz (sprawy międzynarodowe; poseł PiS). Biurem Bezpieczeństwa Narodowego pokieruje prof. Sławomir Cenckiewicz, a kapelanem prezydenta zostanie ks. dr hab. Jarosław Wąsowicz. Funkcję ma zachować współpracownik Andrzeja Dudy Wojciech Kolarski.

W kancelarii prezydenta znajdzie się zatem czterech posłów. To oznacza, że będą musieli zrezygnować z pracy w Sejmie, a zastąpią ich tutaj najpewniej kolejni kandydaci na liście. Miejsca Adama Andruszkiewicza, Marcina Przydacza, Zbigniewa Boguckiego i Pawła Szefernakera mogą zająć Tomasz Rzymkowski (były wiceminister edukacji), Michał Jach, Bogumiła Olbryś oraz Marek Subocz.

Nowa wojna na górze

Karol Nawrocki jest niewątpliwie bojowo nastawiony, czeka nas więc niechybnie „wojenna prezydentura” i festiwal napięć między tzw. dużym a małym Pałacem, czyli kancelarią premiera Donalda Tuska. Ekipa Nawrockiego zamierza torpedować ustawy koalicji i zarzucać rząd własnymi projektami. Nawrocki ma być od początku aktywny i konfrontacyjny. Cel jest jasny: wziąć pełnię władzy przy najbliższej okazji w wyborach 2027. Ta strategia ugrupowaniu Kaczyńskiego może się opłacić. Ale państwu grozi paraliż.

„Co tak naprawdę o nim wiemy? Jest skrajnie prawicowym radykałem, który wyrósł z bojówkarskich środowisk, a następnie realizował ideologiczną namiętność jako zaangażowany historyk. Jego wielka kariera jest jednak przypadkowa. Kolejne awanse zawdzięczał głównie temu, że znajdował się pod ręką w odpowiednim miejscu i czasie” – pisze w „Polityce” Rafał Kalukin.

I dalej: „Nawrocki nie pozostawił wątpliwości, że jego celem pozostaje ostra konfrontacja, a może też przy okazji osobista wendeta. Głównie za kampanię, w której wyciągnięto mu szereg biograficznych haków, chociaż mogły też na jego postawę wpłynąć próby zakwestionowania prawomocności wyniku wyborów”.