Przejdź do treści
Reklama
Marek Świerczyński, Polityka Insight
Marek Świerczyński, Polityka Insight
27 sierpnia 2025
Kraj

Dwie nagłe dymisje w MON. Takiej sytuacji nie było jeszcze za ministra Kosiniaka-Kamysza

27 sierpnia 2025
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Obrony Narodowej
Z MON odeszli ludzie z drugiego szeregu, ale ważni dla kluczowych zadań resortu w czasie, gdy za granicą trwa wojna wywołana rosyjską agresją na Ukrainę. Powody malują niewesoły obraz: jeden prawdopodobnie padł ofiarą konfliktu z prezydentem, drugi lokalnej polityki.

To nie rekonstrukcja, bo tej w MON ma nie być. „Mam czterech zastępców, z którymi będę dalej współpracował, jestem zadowolony z ich działania i z ich pracy” – zapewniał szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz, na którego szczycie dominują ludzie PSL. Bo to nie tylko partyjny lider i mocny wicepremier, ale też jego zastępca od modernizacji Paweł Bejda.

„Pierwszym zastępcą” jest tu jednak Cezary Tomczyk z PO – odpowiedzialny za innowacje, ale też wojskowe szpitale. Mniej aktywni są dwaj pozostali wiceministrowie: Paweł Zalewski z Polski 2050 (od zawsze przejawiał więcej politycznego afektu do spraw zagranicznych niż obronnych) oraz Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy, najstarszy w tym gronie i najmniej publicznie widoczny.

Jednak w ostatnich dniach wiele zdarzyło się na niższym szczeblu – z zajmowanych stanowisk odeszli bliscy współpracownicy Zalewskiego i Bejdy.

Czytaj też: „Wsiadaliśmy do samochodu. Nagle dron. Z nóg została miazga”. Paweł Reszka z frontu w Ukrainie

Dudzie wypisał się długopis

Rezygnację złożył dyrektor departamentu strategii i planowania obronnego Antoni Podolski. Doświadczony urzędnik i funkcjonariusz, od lat 90. w strukturach bezpieczeństwa, choć bardziej po stronie MSWiA. W CV ma też UOP czy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W styczniu 2024 dostał posadę szefa jednego z kluczowych departamentów MON, zajmującego się głównie sprawami niejawnymi, o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa – od współpracy z NATO i udziału Polski w powstawaniu sojuszniczych dokumentów, przez własne opracowania przygotowujące Polskę do kryzysu i wojny, po ćwiczenia i szkolenia z reagowania kryzysowego.

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Marek Świerczyński, Polityka Insight

Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
Reklama