Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Danielewski
Michał Danielewski
10 listopada 2025
Kraj

Notatnik polityczny. Nawrocki zalśni w świetle rac, a Ziobro cierpi nad Dunajem

10 listopada 2025
Karol Nawrocki przemawia na wiecu poparcia. Karol Nawrocki przemawia na wiecu poparcia. Paweł Supernak / PAP
Nawrocki pójdzie na czele Marszu Niepodległości, Mentzen nazwał Kaczyńskiego chamem i kłamcą, Tyszka nie zostawił suchej nitki na Ziobrze, a PiS w sondażu ma niespełna 21 proc. poparcia. Czy to początek Wielkiej Rekonfiguracji na prawicy?

„Piękną tradycją stał się już Marsz Niepodległości, organizowany w Warszawie i przyciągający szerokie środowiska patriotyczne, manifestujące swe przywiązanie do biało-czerwonej flagi narodowej”, napisał na portalu „Wszystko co najważniejsze” prezydent Karol Nawrocki. A w nagraniu na X dodał: „Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz swoją jedność i miłość do ojczyzny ponad wszelkimi podziałami”.

Zanim przejdziemy do politycznego znaczenia udziału w marszu narodowców i nacjonalistów, warto zdekodować dwa stwierdzenia prezydenta Nawrockiego.

Otóż „piękna tradycja” marszu polega m.in. na podpaleniu mieszkania po rzuceniu racą przez jednego z uczestników i słynnej „bitwie pod Empikiem”, podczas której nacjonaliści zaatakowali policję. „Piękna tradycja” to również okrzyki nawiązujące do ruchu założonego przez późniejszego SS-mana Léona Degrelle’a oraz hasła o prymacie białej rasy, białej Europy i czystej krwi. Wszystko to w otoczeniu tradycyjnych już na polskiej prawicy życzeń, by na drzewach zawisnęli komuniści, a „czerwona hołota” została potraktowana „raz sierpem, raz młotem”. Wszystko to składa się na pakiet, o którym prezydent Nawrocki tak pięknie opowiada jako o „miłości do ojczyzny ponad wszelkimi podziałami”.

No ale takiego prezydenta sobie wybraliśmy, więc takiego mamy, i już jutro zobaczymy jego rozpromienioną twarz oświetloną poświatą ognia z rac.

Kaczyński spychany na margines

Będzie to wydarzenie historyczne, bo formalnie rzecz biorąc, będzie to pierwszy raz, kiedy głowa państwa pójdzie na czele Marszu Niepodległości.

Michał Danielewski

Michał Danielewski

Zastępca redaktor naczelnej Polityka.pl, odpowiedzialny, również jako autor, za politykę krajową. Wcześniej przez sześć lat pracował w OKO.press jako zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny. Zaczynał w „Gazecie Wyborczej”, gdzie pracował przez prawie 14 lat jako dziennikarz, publicysta i redaktor, m.in. wydawca strony głównej Wyborcza.pl i zastępca szefa działu krajowego. Z wykształcenia jest socjologiem, absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzi z Sieradza, ma 45 lat.
Reklama