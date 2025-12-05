Subskrypcja „Polityki”. Trafiony benefit. Zainwestuj w swoich pracowników
Subskrypcja „Polityki”. Trafiony benefit. Zainwestuj w swojego pracownika
Jeśli Twoja firma dba o pracowników, budując dla nich ofertę benefitów, subskrypcja „Polityki” musi znaleźć się na tej liście. Możliwość czytania największego polskiego tygodnika, który oferuje dziennikarstwo na najwyższym poziomie, wierzy w demokrację i nie ulega dezinformacji, to najlepszy wyraz dbania o rozwój człowieka.
Subskrypcja „Polityki” to przynależność, która nobilituje. Piszemy o tym, co naprawdę ważne. Z subskrypcją „Polityki” każdy Twój pracownik będzie czuł się dobrze poinformowany, a to jeden z filarów inwestycji w drugiego człowieka.
Dzięki subskrypcji „Polityki”:
- Pokażesz pracownikom, że dbasz o ich rozwój
- Dasz im dostęp do cyfrowego okna na świat (na każdym urządzeniu)
- Dzięki temu zyskasz lojalność pracowników i zwiększysz ich przywiązanie do firmy
- Wzmocnisz siłę swojej marki (wewnątrz i na zewnątrz firmy)
- Ty będziesz miał poczucie, że troszczysz się o swojego pracownika.
W ofercie subskrypcji „Polityki” możesz wybrać jeden z trzech pakietów: Standard, Premium lub Uniwersum. To ocean treści, w którym każdy pracownik znajdzie coś dla siebie. Mamy potężny zasób m.in. tekstów psychologicznych dla osób, które chcą się rozwijać, dających szersze spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Nasze Czytelniczki i Czytelnicy doceniają w „Polityce” działy nauki czy historii, które pozwalają poszerzyć wiedzę i odkrywać różne zainteresowania.
„Polityka” to miejsce unikalne. Takich reportaży, analiz, śledztw, felietonów, wideo i wywiadów Twoi pracownicy nie znajdą w innym miejscu. Jesteśmy źródłem wielu różnorodnych podkastów i rozmów wideo, które znajdziecie na Polityka.pl, platformach streamingowych i YouTube. Razem ze swoją ekipą możecie też zyskać dostęp do potężnego archiwum „Polityki”, w którym jest już ponad 100 tys. tekstów.
Subskrypcja cyfrowa „Polityki”: pakiet Standard
- Bieżące artykuły „Polityki” z tygodnika i Polityka.pl
- Ujednolicony dostęp w aplikacji „Polityki” na iOS i Android
- Wersje audio 15 najlepszych tekstów z numeru (lektor)
- Automatyczna wysyłka „Polityki” na Kindle
- „Polityka” do pobrania w plikach pdf, epub
- Dostęp do artykułów w aplikacji Fiszki Polityki
- Możliwość głosowania w plebiscycie Paszport Czytelników „Polityki”
Kupuję pakiet Standard subskrypcji „Polityki”
Subskrypcja cyfrowa „Polityki”: pakiet Premium
- Wszystko, co w pakiecie Standard, a poza tym:
- Dostęp Standard do Polityka.pl dla dwojga Bliskich
- Dostęp do 100 tys. artykułów z archiwum „Polityki”
- Dostęp do artykułów i plików pdf, epub fascynującego magazynu „Pomocnik Historyczny”
Kupuję pakiet Premium subskrypcji „Polityki”
Subskrypcja cyfrowa „Polityki”: pakiet Uniwersum
- Wszystko, co w pakiecie Uniwersum, a poza tym:
- Dostęp do artykułów serwisu popularnonaukowego Pulsar
- Dostęp do artykułów i plików pdf renomowanych czasopism: „Wiedza i Życie”, „Świat Nauki
- Dostępy Standard dla dwojga Bliskich do wszystkich naszych serwisów i do wydań „Polityki”, „Wiedzy i Życia”, „Świata Nauki”
Kupuję pakiet Uniwersum subskrypcji „Polityki”