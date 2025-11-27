CBA w fundacji Rydzyka. Jędraszewski odchodzi. Strzały w Waszyngtonie. 5 ważnych tematów na dziś

CBA zabezpieczyło dokumenty w fundacji Lux Veritatis. W strzelaninie blisko Białego Domu zginęło dwóch żołnierzy. Abp Marek Jędraszewski nie będzie już krakowskim metropolitą. Świat reaguje na informacje o kontaktach człowieka Trumpa z Rosjanami. Wielki pożar w Hongkongu.

1. CBA w fundacji Rydzyka

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli w środę do Fundacji „Lux Veritatis”, związanej z redemptorystą Tadeuszem Rydzykiem. Celem CBA było zabezpieczenie dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie nieprawidłowości w tzw. Funduszu Sprawiedliwości. „Teraz dokumenty będą analizowane i weryfikowane” – przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości rozpoczęło się blisko dwa lata temu. W jego innym wątku 26 zarzutów dostać ma były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który przebywa razem z żoną na Węgrzech. „Ciekawe, czy sam wobec siebie staje w prawdzie? Czy zauważa, że ucieczka do reszty zdruzgotała jego wizerunek, że szkodzi PiS i że dowodzenie z oddali swoją frakcją, złożoną zresztą z osób, które albo już mają zarzuty, albo je za chwilę będą mieć, skazane jest na porażkę? Z tego, co Zbigniew Ziobro mówi i robi, jasno wynika, że takiego rozwoju wypadków chyba jednak nie brał pod uwagę. I że jest tym wszystkim zaskoczony” - mówi w podkaście Karoliny Lewickiej dziennikarka „Polityki” Anna Dąbrowska.

2. Ważna zmiana w Kościele

Decyzją papieża Leona XIV następcą abp. Marka Jędraszewskiego na kościelnym urzędzie metropolity krakowskiego i głowy Kościoła w archidiecezji małopolskiej jest kard. Grzegorz Ryś.

Jak pisze Adam Szostkiewicz na Polityka.pl, dobra zmiana w Kościele krakowskim powinna była nastąpić dawno temu, po rezygnacji kard. Stanisława Dziwisza. Tak uważa wielu tutejszych katolików, w tym księży. Cóż, lepiej późno niż wcale.

Dobiega końca kontrowersyjna epoka abp. Jędraszewskiego. Ryś obejmuje metropolię mocno podzieloną na tle ostrego zaangażowania jego poprzednika w „wojnę polsko-polską” po stronie prawicy. „Do tego dochodzą nierozwiązane konflikty personalne wewnątrz tutejszego Kościoła wywołane za rządów abp. Jędraszewskiego. No i sprawa przyszłości jego samego: czy dalej w Krakowie, w luksusowym apartamencie w parafii św. Floriana, czy może na spokojnej, lecz głuchej prowincji? Jędraszewski ma administrować archidiecezją do czasu objęcia urzędu przez kard. Rysia. Daty ingresu w momencie, gdy piszę te słowa, jeszcze nie podano. Miejmy nadzieję, że nastąpi przed Bożym Narodzeniem” – pisze publicysta „Polityki”.

3. Strzały w okolicach Białego Domu

Jak poinformowała waszyngtońska policja, strzały padły dwie przecznice od siedziby prezydenta USA.

„Z głębokim smutkiem możemy potwierdzić, że obaj żołnierze Gwardii Narodowej Wirginii Zachodniej, którzy zostali postrzeleni w Waszyngtonie, zmarli w wyniku odniesionych obrażeń” – napisał Patrick Morrisey, gubernator Wirginii Zachodniej. Wiadomo, że policja zatrzymała jedną osobę.

Oddziały Gwardii Narodowej patrolują Waszyngton w Dystrykcie Kolumbii od sierpnia 2025 r. po decyzji samego Donalda Trumpa. Prezydent USA chce w ten sposób pokazać, że skutecznie walczy z przestępczością w amerykańskiej stolicy. W środę napisał w mediach społecznościowych, że sprawca „zapłaci wielką cenę”.

4. Witkoff i Rosjanie

Bloomberg dotarł do zapisu rozmów zaufanego człowieka prezydenta Donalda Trumpa z przedstawicielem Kremla Jurijem Uszakowem. Steve Witkoff, nowojorski deweloper bez doświadczenia w dyplomacji, miał przekazywać Rosjanom informacje, które miały wpłynąć na stanowisko Białego Domu w kwestii pokoju w Ukrainie.

Sprawa wywołała poruszenie w USA i wielu innych krajach, szczególnie że kilka dni temu Amerykanie przedstawili 28-punktowy plan pokojowy mający zakończyć wojnę w Ukrainie, który był tożsamy z oczekiwaniami Moskwy. Trump całą sprawę lekceważy, natomiast sam plan na razie został mądrze skorygowany przez Ukrainę i kraje europejskie, prace nad nim wciąż trwają.

„Najnowsze doniesienia Bloomberga wskazują, że temat wojny w Ukrainie został całkowicie zawłaszczony przez walki frakcyjne w Białym Domu. Z jednej strony Marco Rubio, mimo wszystko zawodowy i doświadczony polityk, próbował doprowadzić do końca konfliktu zgodnie z regułami tradycyjnej dyplomacji. Przede wszystkim chciał przedstawić swojemu przełożonemu sensowną ścieżkę do pokoju” – pisze na Polityka.pl Mateusz Mazzini.

I dodaje: „Równolegle Witkoff, który z Rubio działa w ramach niepisanego paktu o wzajemnej nieagresji, przyjął zupełnie inny sposób. Wszak jest biznesmenem, jego negocjacje – tak samo jak Trumpa – opierają się nie na dużych analizach, doświadczeniach historycznych i przewidywaniach ekspertów, tylko na wewnętrznym instynkcie, wyczuciu i perspektywie szybkiego zarobku. Dla niego, podobnie jak dla prezydenta, zakończenie wojny w Ukrainie jest jedynie kwestią czasu, bo obaj chcą zacząć zarabiać, a nie wydawać pieniądze na pomoc czy zbrojenia dla Kijowa”.

5. Tragedia w Hongkongu

Wielki pożar objął w środę kompleks wieżowców w dzielnicy Tai Po, w którym zginęło według danych służb około 40 osób, a kilkadziesiąt jest w stanie ciężkim lub krytycznym. Aż 279 uznaje się za zaginione. Wang Fuk Court to osiem ponad 30-piętrowych bloków zamieszkałych przez ponad 4,5 tys. ludzi. Kompleks przechodził remont generalny.