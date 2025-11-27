Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
27 listopada 2025
Kraj

CBA w fundacji Rydzyka. Jędraszewski odchodzi. Strzały w Waszyngtonie. 5 ważnych tematów na dziś

27 listopada 2025
Facebook
CBA zabezpieczyło dokumenty w fundacji Lux Veritatis. W strzelaninie blisko Białego Domu zginęło dwóch żołnierzy. Abp Marek Jędraszewski nie będzie już krakowskim metropolitą. Świat reaguje na informacje o kontaktach człowieka Trumpa z Rosjanami. Wielki pożar w Hongkongu.

1. CBA w fundacji Rydzyka

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli w środę do Fundacji „Lux Veritatis”, związanej z redemptorystą Tadeuszem Rydzykiem. Celem CBA było zabezpieczenie dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie nieprawidłowości w tzw. Funduszu Sprawiedliwości. „Teraz dokumenty będą analizowane i weryfikowane” – przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości rozpoczęło się blisko dwa lata temu. W jego innym wątku 26 zarzutów dostać ma były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który przebywa razem z żoną na Węgrzech. „Ciekawe, czy sam wobec siebie staje w prawdzie? Czy zauważa, że ucieczka do reszty zdruzgotała jego wizerunek, że szkodzi PiS i że dowodzenie z oddali swoją frakcją, złożoną zresztą z osób, które albo już mają zarzuty, albo je za chwilę będą mieć, skazane jest na porażkę? Z tego, co Zbigniew Ziobro mówi i robi, jasno wynika, że takiego rozwoju wypadków chyba jednak nie brał pod uwagę. I że jest tym wszystkim zaskoczony” - mówi w podkaście Karoliny Lewickiej dziennikarka „Polityki” Anna Dąbrowska.

2. Ważna zmiana w Kościele

Decyzją papieża Leona XIV następcą abp. Marka Jędraszewskiego na kościelnym urzędzie metropolity krakowskiego i głowy Kościoła w archidiecezji małopolskiej jest kard. Grzegorz Ryś.

Jak pisze Adam Szostkiewicz na Polityka.pl, dobra zmiana w Kościele krakowskim powinna była nastąpić dawno temu, po rezygnacji kard. Stanisława Dziwisza. Tak uważa wielu tutejszych katolików, w tym księży. Cóż, lepiej późno niż wcale.

Dobiega końca kontrowersyjna epoka abp. Jędraszewskiego. Ryś obejmuje metropolię mocno podzieloną na tle ostrego zaangażowania jego poprzednika w „wojnę polsko-polską” po stronie prawicy. „Do tego dochodzą nierozwiązane konflikty personalne wewnątrz tutejszego Kościoła wywołane za rządów abp. Jędraszewskiego. No i sprawa przyszłości jego samego: czy dalej w Krakowie, w luksusowym apartamencie w parafii św. Floriana, czy może na spokojnej, lecz głuchej prowincji? Jędraszewski ma administrować archidiecezją do czasu objęcia urzędu przez kard. Rysia. Daty ingresu w momencie, gdy piszę te słowa, jeszcze nie podano. Miejmy nadzieję, że nastąpi przed Bożym Narodzeniem” – pisze publicysta „Polityki”.

3. Strzały w okolicach Białego Domu

Jak poinformowała waszyngtońska policja, strzały padły dwie przecznice od siedziby prezydenta USA.

„Z głębokim smutkiem możemy potwierdzić, że obaj żołnierze Gwardii Narodowej Wirginii Zachodniej, którzy zostali postrzeleni w Waszyngtonie, zmarli w wyniku odniesionych obrażeń” – napisał Patrick Morrisey, gubernator Wirginii Zachodniej. Wiadomo, że policja zatrzymała jedną osobę.

Oddziały Gwardii Narodowej patrolują Waszyngton w Dystrykcie Kolumbii od sierpnia 2025 r. po decyzji samego Donalda Trumpa. Prezydent USA chce w ten sposób pokazać, że skutecznie walczy z przestępczością w amerykańskiej stolicy. W środę napisał w mediach społecznościowych, że sprawca „zapłaci wielką cenę”.

4. Witkoff i Rosjanie

Bloomberg dotarł do zapisu rozmów zaufanego człowieka prezydenta Donalda Trumpa z przedstawicielem Kremla Jurijem Uszakowem. Steve Witkoff, nowojorski deweloper bez doświadczenia w dyplomacji, miał przekazywać Rosjanom informacje, które miały wpłynąć na stanowisko Białego Domu w kwestii pokoju w Ukrainie.

Sprawa wywołała poruszenie w USA i wielu innych krajach, szczególnie że kilka dni temu Amerykanie przedstawili 28-punktowy plan pokojowy mający zakończyć wojnę w Ukrainie, który był tożsamy z oczekiwaniami Moskwy. Trump całą sprawę lekceważy, natomiast sam plan na razie został mądrze skorygowany przez Ukrainę i kraje europejskie, prace nad nim wciąż trwają.

„Najnowsze doniesienia Bloomberga wskazują, że temat wojny w Ukrainie został całkowicie zawłaszczony przez walki frakcyjne w Białym Domu. Z jednej strony Marco Rubio, mimo wszystko zawodowy i doświadczony polityk, próbował doprowadzić do końca konfliktu zgodnie z regułami tradycyjnej dyplomacji. Przede wszystkim chciał przedstawić swojemu przełożonemu sensowną ścieżkę do pokoju” – pisze na Polityka.pl Mateusz Mazzini.

I dodaje: „Równolegle Witkoff, który z Rubio działa w ramach niepisanego paktu o wzajemnej nieagresji, przyjął zupełnie inny sposób. Wszak jest biznesmenem, jego negocjacje – tak samo jak Trumpa – opierają się nie na dużych analizach, doświadczeniach historycznych i przewidywaniach ekspertów, tylko na wewnętrznym instynkcie, wyczuciu i perspektywie szybkiego zarobku. Dla niego, podobnie jak dla prezydenta, zakończenie wojny w Ukrainie jest jedynie kwestią czasu, bo obaj chcą zacząć zarabiać, a nie wydawać pieniądze na pomoc czy zbrojenia dla Kijowa”.

5. Tragedia w Hongkongu

Wielki pożar objął w środę kompleks wieżowców w dzielnicy Tai Po, w którym zginęło według danych służb około 40 osób, a kilkadziesiąt jest w stanie ciężkim lub krytycznym. Aż 279 uznaje się za zaginione. Wang Fuk Court to osiem ponad 30-piętrowych bloków zamieszkałych przez ponad 4,5 tys. ludzi. Kompleks przechodził remont generalny.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Włodek Wańka Wstańka. Czarzasty: wraca człowiek, który zatopił III RP

    Anna Dąbrowska, Mariusz Janicki

  2. Black Friday w „Polityce”. Zostań z nami na długo. Wybierz prawdziwe dziennikarstwo

    Zbigniew Pendel

  3. Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

    Rafał Kalukin

  4. Gra w radykalizm. Wychodzi z tego Polska smętna, nadęta, zawzięta i bardzo słaba

    Mariusz Janicki

  5. Prawo i pięść Nawrockiego. Prezydent idzie na ostro. Czy Polakom to się naprawdę podoba?

    Ewa Siedlecka

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Pomocnik Historyczny

Wywiad Moskwy, służby Kremla. KGB, GRU, FSB, SWR: to są fachowcy od dywersji i mokrej roboty

Rosyjski wywiad może budzić zazdrość wielu zagranicznych kolegów. Ma duży budżet, możliwości techniczne i zasoby ludzkie. A przede wszystkim państwem rządzi były oficer KGB, czyli ich człowiek.

Timur Olevskiy, Paweł Reszka
18.11.2025
null
Społeczeństwo

Psychoterapeuci kontra psychologowie. Co z ustawą? Wojna nerwów trwa, symetrii tu nie ma

Już prawie rok trwa zawierucha związana z uregulowaniem zawodów psychoterapeuty i psychologa. Ludzie zajmujący się zdrowiem psychicznym prowadzą między sobą zażartą wojnę: apele, wnioski, stanowiska i gorące wystąpienia na forach sejmowych i internetowych. O co chodzi?

Ewa Wilk
10.11.2025
null
Kraj

Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

Jak to możliwe, że to prawica stawia się dzisiaj w roli obrońcy wolności słowa przed zakusami liberalnego cenzora? W cyfrowym świecie, który pozacierał kategorie prawdy i fałszu, nawet takie cuda są niestety możliwe.

Rafał Kalukin
20.11.2025
null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Kraj

Braun na fali. Czym uwodzi wyznawców? Kto naprawdę pociąga za sznurki w jego teatrze?

W nieodległej przyszłości, w bardzo bliskiej galaktyce Grzegorz Braun, samozwańczy Lord Vader polskiej polityki, może wprowadzić do Sejmu nawet 50 ludzi. Czym uwodzi swoich wyznawców?

Michał Danielewski
21.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną