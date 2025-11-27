Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Tomasik
Michał Tomasik
27 listopada 2025
Kraj

Frakcyjne derby. Morawiecki wewnątrz PiS rozgrywa z własną partią mecz o wszystko

27 listopada 2025
Mateusz Morawiecki Mateusz Morawiecki Alex Kuhn / ArtService / Forum
Stawką maksymalną jest marzenie Morawieckiego o powrocie na fotel premiera, minimalną – ujście z życiem z brutalnej, frakcyjnej młócki. Rekonstruujemy przebieg tej rozgrywki.

Tak się robi parówki. W ostatnich godzinach zobaczyliśmy walkę frakcji w PiS wyciągniętą na światło dzienne i wykraczającą poza opinie wypowiadane pod rygorem anonimowości w tekstach dziennikarzy. Grupa skupiona wokół Mateusza Morawieckiego nie pozwoliła na zawieszenie w partii ministra Waldemara Budy, broniąc swojego frakcyjnego towarzysza w sposób publiczny i skoordynowany. Według przeciwników Morawieckiego w partii Buda miał dopuścić się czynu strasznego – postawił stopę za linią demarkacyjną antytuskowej barykady. Podobnie zresztą jak jego patron.

Chleba i igrzysk

Chronologicznie. 24 października rozpoczęły się Igrzyska Wolności, organizowane w Łodzi przez Fundację Liberté!. Zainteresowanych szczegółami imprezy odsyłamy do naszej relacji i podkastu „Polskie demo”, w którym dr Anna Materska-Sosnowska i Krzysztof Izdebski opowiadają o wydarzeniu.

W panelu poświęconym migracji („Migracje: Wyzwanie między bezpieczeństwem a rozwojem”) wziął udział europoseł i b. minister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Wszystko byłoby dobrze, nikt by nie ucierpiał, gdyby nie wstrętne smerfy, a w tym wypadku łódzka posłanka PiS i media. Dziennikarze Radia Łódź przekazali bowiem, że wskazana przez Jarosława Kaczyńskiego na terenową pełnomocniczkę partii Agnieszka Wojciechowska van Heukelom miała złożyć do władz PiS wniosek o zawieszenie Budy. „Według pewnych i potwierdzonych informacji pan Waldemar Buda nie konsultował swojego udziału w Igrzyskach Wolności z prezesem Jarosławem Kaczyńskim” – argumentowała posłanka. Później zarzut się zmienił, a Buda został oskarżony o niepłacenie partyjnych składek.

Jednak kulisy złożenia wniosku o zawieszenie – czy donos wystosowała posłanka, czy chodziło o Igrzyska Wolności, czy o walkę o wpływy – są mniej istotne. Najważniejsza okazała się salwa, którą odpowiedział premier Morawiecki w obronie członka własnej frakcji.

Były-przyszły premier

Mateusz Morawiecki od kilku miesięcy konsekwentnie walczy o odbudowanie pozycji i wizerunku. Politykowi marzy się powrót na stanowisko szefa rządu, ale niekoniecznie jest to marzenie kolegów byłego premiera. Morawiecki odwiedza media i bierze udział w debatach. W sierpniu stanął w szranki ze Sławomirem Mentzenem, później spotkał się z Adrianem Zandbergiem (dyskutowali o gospodarce) i Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz (podczas forum w Krynicy). Otwartość na rozmowę z różnymi środowiskami jest w opinii Morawieckiego dowodem, że ma do zaoferowania więcej niż antytuskizm, a walkę o powrót na fotel szefa rządu opiera na wizji przyszłości. Aktem wyjścia z okopu była też rozmowa z Grzegorzem Sroczyńskim z portalu Gazeta.pl – Morawiecki nie tylko musiał odwiedzić budynek Agory (siedziba m.in. „Gazety Wyborczej”), ale także tłumaczyć się z błędów własnych i kolegów. Oprócz deklaracji, że Zbigniew Ziobro nie wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, a Jacek Kurski do TVP, polityk miał szansę pochwalić się wykresami i osiągnięciami swojego rządu.

Ta aktywność jest elementem trwającego w PiS konfliktu między skrzydłem „umiarkowanym” (Morawiecki) a radykałami, którzy przejęli pałeczkę wrogości do Morawieckiego od nieobecnego w kraju Zbigniewa Ziobry. Obecnie głównymi adwersarzami bloku umiarkowanego są tzw. maślarze. To ironiczne określenie grupy Patryka Jakiego (ziobrysta), Przemysława Czarnka, Jacka Sasina i Tobiasza Bocheńskiego. Narodziło się za sprawą tego ostatniego – europoseł PiS oskarżył niedawno LOT o serwowanie na pokładzie samolotu niemieckiego masła. Do grupy należy doliczyć ważne polityczki: Beatę Szydło i Elżbietę Witek. Wszyscy razem próbują wycinać byłego premiera, skąd tylko się da, ostatnio np. z prac nad nowym programem partii.

Trzy argumenty na korzyść Morawieckiego

Pogłoski o politycznej śmierci Mateusza Morawieckiego są jednak daleko przesadzone. Za siłą byłego premiera przemawiają co najmniej trzy argumenty.

Po pierwsze, obrona Waldemara Budy została przeprowadzona wzorowo, a stronnictwo Morawieckiego pokazało swoją siłę w mediach społecznościowych. Na socialmediowe barykady ruszyli m.in. Paweł Jabłoński, Michał Dworczyk, Piotr Müller, Krzysztof Szczucki czy Marcin Horała. Premier nawet nie musiał zabierać głosu w sprawie, bo jego współpracownicy w skoordynowany (wpisy pojawiły się w przeciągu 40 min) i zaplanowany (podobna treść) sposób zrobili to w serwisie X.

„Jeżeli jest prawdą, że ktoś chce zawiesić Waldemara Budę za to, że walczy o głosy dla PiS na polu nieprzyjaciela, to byłaby groteska” (Müller); „Trzeba dużo odwagi, aby na skrajnie nieprzychylnym terenie bronić prawicowych wartości i przekonywać do nich dyskutantów” (Dworczyk); „Nie jest sztuką mówić cały czas to samo do ludzi, którzy się z nami zgadzają – trzeba walczyć o tych, którzy myślą inaczej. Każdego dnia, jedna bitwa po drugiej” (Jabłoński); „Aby myśleć kiedyś o powrocie PiS do władzy, musimy bronić naszych poglądów również w miejscach nam nieprzychylnych” (Horała); „Czy naprawdę mamy mówić wyłącznie do własnych sympatyków, zamiast walczyć o nowych wyborców i promować nasze idee?” (Szczucki).

Pięć tweetów, ale opowieść jedna. Poza przekazem stronnictwo Morawieckiego sprytnie wyciągnęło frakcyjny spór spod dywanu partyjnego na forum publiczne i powiedziało „sprawdzam”. Efekt: rzecznik partii Rafał Bochenek odpowiedział wpisem, że „decyzja o zawieszeniu p. Waldemara Budy nie zapadła i nie jest rozważana”.

Drugi argument kryje się w opowieści współpracowników byłego premiera. Morawiecki, debatując ze Sroczyńskim, Zandbergiem i Pełczyńską-Nałęcz, jest ważnym głosem partii. Nawet jeśli publicznie nietolerowanym, to z pewnością w głębi serca prezesa docenianym. Morawiecki tłumaczy, broni rządu PiS – przyznaje się do niedociągnięć, ale broni osiągnięć – niuansuje i tym samym próbuje przekształcić pamięć społeczną o ośmiu latach władzy Prawa i Sprawiedliwości. Nie przyznaje się publicznie do winy, ale wśród wyborców rozczarowanych lub umiarkowanych buduje poczucie, że ukarana wynikiem wyborów z 2023 r. władza wyciągnęła wnioski.

Po trzecie, Mateusz Morawiecki zdaje się odpowiadać na szersze oczekiwania wobec partii prawicowej i potencjalnego prawicowego rządu. Nie bez powodu były premier zajmuje piąte miejsce w rankingu zaufania (IBRiS dla Onetu), wyprzedzając liderów Konfederacji i notując wzrost poparcia. Tym samym sensowna wydaje się hipoteza, że zagrzebana w resentymentach i przeszłości partia potrzebuje Morawieckiego, który jako jedyny jej lider mówi o przyszłości rozumianej jako projekt nowoczesnej Polski, a nie jako czas odpłaty i zemsty na „niemieckim agencie” Tusku za doznane upokorzenia.

Morawiecki uwiarygadnia się również w miękkim elektoracie krytyką Zbigniewa Ziobry i Jacka Kurskiego oraz odpowiada na diagnozę Res Futury z raportu „Lajki i sondaże”. Analitycy zwrócili uwagę, że PiS-owi zarzuca się brak spójności i autentyczności (konieczność rozliczenia się ze swoimi rządami), ignorowanie centrum (pomijanie tematów gospodarczych, usług publicznych, klimatu, prawa, jakości życia, edukacji, przyszłości 20–40 latków) i desperackie naśladowanie Grzegorza Brauna przeplatane odgrzewaną retoryką z poprzedniej dekady.

Prezes Jarosław Kaczyński regularnie stosuje zabieg obrony w bezpiecznym otoczeniu murów betonowego elektoratu. Ta strategia ma zapewnić jedność obozu. Ale jeśli nie zapewnia, to może wygra plan byłego premiera i prezes postawi na ucieczkę do przodu? Gorszą wiadomością dla Morawieckiego jest fakt, że śmiałkowie, którzy próbowali przed nim podobnej strategii w partii, kończyli wysłani przez Kaczyńskiego na polityczne cmentarzysko.

Michał Tomasik

Michał Tomasik

Dziennikarz i reporter sejmowy „Polityki”. Wcześniej związany z TOK FM i TVP Info. Absolwent dziennikarstwa na Collegium Civitas i filozofii na UJ.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Włodek Wańka Wstańka. Czarzasty: wraca człowiek, który zatopił III RP

    Anna Dąbrowska, Mariusz Janicki

  2. Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

    Anna Dąbrowska

  3. Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

    Rafał Kalukin

  4. Gra w radykalizm. Wychodzi z tego Polska smętna, nadęta, zawzięta i bardzo słaba

    Mariusz Janicki

  5. Prawo i pięść Nawrockiego. Prezydent idzie na ostro. Czy Polakom to się naprawdę podoba?

    Ewa Siedlecka

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Pomocnik Historyczny

Wywiad Moskwy, służby Kremla. KGB, GRU, FSB, SWR: to są fachowcy od dywersji i mokrej roboty

Rosyjski wywiad może budzić zazdrość wielu zagranicznych kolegów. Ma duży budżet, możliwości techniczne i zasoby ludzkie. A przede wszystkim państwem rządzi były oficer KGB, czyli ich człowiek.

Timur Olevskiy, Paweł Reszka
18.11.2025
null
Społeczeństwo

Psychoterapeuci kontra psychologowie. Co z ustawą? Wojna nerwów trwa, symetrii tu nie ma

Już prawie rok trwa zawierucha związana z uregulowaniem zawodów psychoterapeuty i psychologa. Ludzie zajmujący się zdrowiem psychicznym prowadzą między sobą zażartą wojnę: apele, wnioski, stanowiska i gorące wystąpienia na forach sejmowych i internetowych. O co chodzi?

Ewa Wilk
10.11.2025
null
Kraj

Prawda traci zasięgi. Po głośnej rozmowie Rymanowskiego, czyli fakty nie są już niezbędne

Jak to możliwe, że to prawica stawia się dzisiaj w roli obrońcy wolności słowa przed zakusami liberalnego cenzora? W cyfrowym świecie, który pozacierał kategorie prawdy i fałszu, nawet takie cuda są niestety możliwe.

Rafał Kalukin
20.11.2025
null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Kraj

Braun na fali. Czym uwodzi wyznawców? Kto naprawdę pociąga za sznurki w jego teatrze?

W nieodległej przyszłości, w bardzo bliskiej galaktyce Grzegorz Braun, samozwańczy Lord Vader polskiej polityki, może wprowadzić do Sejmu nawet 50 ludzi. Czym uwodzi swoich wyznawców?

Michał Danielewski
21.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną