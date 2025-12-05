Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
5 grudnia 2025
Kraj

Subskrypcja „Polityki”. Pakiet Premium. Możesz się nim podzielić z dwiema osobami

5 grudnia 2025
Dzięki subskrypcji „Polityki” przeczytasz o tym, co jest naprawdę ważne. Chcesz wiedzieć więcej niż inni? Czytać, oglądać i słuchać o tym, co nie jest błahe? Jesteś we właściwym miejscu. Zapraszamy do kupienia subskrypcji „Polityki”.

W ofercie subskrypcji „Polityki” możesz wybrać jeden z trzech pakietów: Standard, Premium lub Uniwersum.

Jeśli wybierzecie pakiet Premium, otworzy się przed Wami ocean treści. „Polityka” to miejsce unikalne w polskim internecie. Takich reportaży, analiz, śledztw, felietonów i wywiadów nie znajdziecie nigdzie indziej. Jesteśmy też źródłem wielu różnorodnych podkastów i rozmów wideo, dostępnych na Polityka.pl, platformach streamingowych i YouTube.

Dzięki subskrypcji „Polityki” w pakiecie Premium traficie też na kilkadziesiąt blogów publicystek i publicystów oraz nasze newslettery. Ale przede wszystkim otworzy się przed Wami potężne archiwum „Polityki”, w którym jest już ponad 100 tys. materiałów.

No i najważniejsze: w pakiecie Premium subskrypcji „Polityki” możesz podzielić się dostępem z dwiema bliskimi osobami (bez żadnych dodatkowych opłat)!

Jest w tym coś niepowtarzalnego, że kiedy „otwierasz” w sieci „Politykę”, nie tracisz uroku czytania papierowego tygodnika. Co tydzień dostaniesz w ramach pakietu Premium zbiór wszystkich tekstów, które dopiero w środę są dostępne w kioskach (w wersji pdf, epub oraz audio). Na Polityka.pl znajdziesz również codziennie wiele nowych tekstów i podkastów podanych w przejrzystej formie, napisanych i nagranych przez najlepsze dziennikarki i dziennikarzy w Polsce (a nie przez sztuczną inteligencję). A także fantastyczny magazyn „Pomocnik Historyczny”.

Możesz czytać, słuchać i oglądać nie tylko na desktopie, ale także w nowoczesnej aplikacji, która umożliwia m.in. zapisanie tekstu, wybór swoich ulubionych autorów, tryby offline oraz nocny.

W pakiecie Premium subskrypcji „Polityki” dostajecie też prawo do głosowania w plebiscycie na Paszport Czytelników „Polityki – to elitarny benefit, ale też doskonały prezent. Bo subskrypcję „Polityki” możecie kupić także w podarunku dla bliskich i ważnych dla Was osób.

Redakcja „Polityki” broni demokracji, zasad praworządności, przyzwoitości i prawdziwego dziennikarstwa. Jest z nami już ponad 26 tysięcy prenumeratorów, których codziennie informujemy, staramy się inspirować, wyjaśniać rzetelnie to, co dzieje się w kraju i na świecie. Dołącz do nas.

Subskrypcja cyfrowa „Polityki”: pakiet Premium

  • Wszystko, co w pakiecie Standard, a poza tym:
  • Dostęp Standard do Polityka.pl dla dwojga Bliskich
  • Dostęp do 100 tys. artykułów z archiwum „Polityki”
  • Dostęp do artykułów i plików pdf, epub fascynującego magazynu „Pomocnik Historyczny”

Kupuję pakiet Premium subskrypcji „Polityki”

Redakcja „Polityki”

Czytaj także

Kraj

Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

Karol Nawrocki po stu dniach prezydentury jest najpopularniejszym politykiem prawicy. Budowaniu jego pozycji pomaga ostry konflikt z rządem, ale też kłopoty w samym PiS. Prezydent do obrony polityków partii Kaczyńskiego się nie pali i dzięki temu zachowuje popularność wśród elektoratu Konfederacji czy braunistów.

Anna Dąbrowska
03.12.2025
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
Nauka

Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

Co kilkadziesiąt godzin ginie w Polsce wilk zastrzelony z broni palnej. Bo podobno wilki pustoszą łowiska. Tymczasem myśliwi w ciągu roku zabijają pół miliona saren i jeleni. Setki tysięcy dzików. Dziesiątki tysięcy lisów. Wilki nie są winne. O tym, co się dzieje w lasach, opowiada biolożka prof. Sabina Pierużek-Nowak.

Jędrzej Winiecki
30.11.2025
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
Społeczeństwo

Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

Anka nie dotrwała do końca filmu. Z kina wyszła 15 minut przed końcem „Domu dobrego”. – Wszystko mnie bolało. Czułam każdy kawałek ciała i rozpadałam się tak, jak ta dziewczyna na ekranie – mówi przekonana, że film Wojciecha Smarzowskiego i dyskusja, jaką wywołał, sprawi, że może przemoc całkiem nie zniknie, ale jej skala będzie mniejsza.

Katarzyna Kaczorowska
26.11.2025
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
Rynek

Skarby w elektrośmieciach. Powinny opuścić nasze domy. To dziś surowiec strategiczny

Polacy trzymają w domach blisko pół miliona ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. A to kopalnia cennych surowców, na które czekają miejscy górnicy.

Adam Grzeszak
24.11.2025
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
Kraj

PiS w defensywie. Rozmawiamy z politykami partii Kaczyńskiego. Oto co wynika z ich opowieści

To był dziwny rok dla PiS. Zaczął się od rozterek, czy Karol Nawrocki da sobie radę w kampanii prezydenckiej. Potem była euforia i nadzieja, że po zdobyciu Pałacu powrót do władzy jest tuż za rogiem. Aż przyszła jesienna chandra.

Wojciech Szacki
27.11.2025
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
