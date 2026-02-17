Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
17 lutego 2026
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

17 lutego 2026
Kolejny rok rosyjskiej napaści na Ukrainę. Igrzyska z polskimi medalami. Kogo słucha Karol Nawrocki. Afera Epsteina i elity. Czy jeszcze potrafimy rozmawiać. Uwaga! HIV coraz częściej atakuje nastolatków. Jak wybierano miss po osiemdziesiątce. Spiski i naciski obcych ambasadorów. To tylko część naszych propozycji z nowej „Polityki”. Warto przeczytać wszystkie.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

Nowy tydzień, nowe wydarzenia, nowy numer „Polityki”. Przygotowaliśmy wiele aktualnych tematów z różnych dziedzin i pod rozmaite zainteresowania. Oto wybór z najnowszego wydania naszego tygodnika:

• Ukraina: rozpoczyna się piąty rok wojny, zatem co dalej: czy sprawiedliwy pokój jest możliwy, czy uda się wynegocjować chociaż skuteczny rozejm, jakie nastroje panują w Ukrainie, czego oczekuje społeczeństwo tego kraju, jaką pozycję polityczną i wizerunkową ma prezydent Zełenski – o tym wszystkim pisze w obszernym raporcie Edwin Bendyk.

• I drugi temat tygodnia: zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech: wielkie wzloty i bolesne upadki, sportowe powroty i pożegnania, czy występy polskich reprezentantów spełniły oczekiwania, kim są nasi medaliści – o wydarzeniach z olimpijskiej areny opowiada Marcin Piątek.

• Kogo słucha prezydent Karol Nawrocki, czyje rady bierze pod uwagę, czy jest samodzielny politycznie, czy też ulega różnym sugestiom i wpływom, co zrobi w sprawie programu zbrojeniowego SAFE, jak ogólnie wygląda pierwsze pół roku jego kadencji – analizuje Rafał Kalukin.

• Afera Epsteina podgrzała atmosferę niechęci wobec tzw. elit, co przełożyło się także na wojnę polsko-polską; prawica próbuje podłączyć tych, których w Polsce określa mianem elit, pod ogólną „deprawację i zepsucie Zachodu”. Jak wygląda ta propagandowa operacja i czy ma szanse powodzenia – pisze o tym Mariusz Janicki.

• Czy mowa i rozmowa powoli zanikają? Sporo na to wskazuje, logopedzi ostrzegają, że mówimy coraz gorzej, mniej wyraźnie i coraz mniej chętnie, zanika sztuka dobrej dykcji, dlaczego tak się dzieje – rozważa w swoim tekście Ewa Wilk.

• Uwaga! Wirus HIV coraz częściej atakuje nastolatki, kuleje świadomość istnienia choroby i profilaktyka, dla osób niepełnoletnich trudny jest dostęp do badań i testów bez nadzoru rodziców. Do czego to może doprowadzić – pisze Paweł Walewski.

• O tym, jak wybierano miss po osiemdziesiątce i jaką to daje energię uczestniczkom i ich bliskim – w relacji Katarzyny Kaczorowskiej.

• Z węgla na gaz, czyli z deszczu pod rynnę? – sprawie przyjrzał się Adam Grzeszak.

Nowy numer „Polityki”PolitykaNowy numer „Polityki”

Ponadto w najnowszym numerze „Polityki”: • problemy z kaucjami za butelki; • skąd te mrozy w dobie globalnego ocieplenia; • spiski i naciski obcych ambasadorów; • jak sztuczna inteligencja tworzy mapy mózgu; • norweskie skandale królewskie; • spór o nową dyrektor Muzeum Literatury; • moda zimowa; • zamki w Trentino, • wina z Bali.

I jeszcze więcej tematów w różnych sekcjach naszego tygodnika. Polecam gorąco Państwa uwadze wszystkie pozycje, życząc przyjemnej lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

