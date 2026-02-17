Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Kolejny rok rosyjskiej napaści na Ukrainę. Igrzyska z polskimi medalami. Kogo słucha Karol Nawrocki. Afera Epsteina i elity. Czy jeszcze potrafimy rozmawiać. Uwaga! HIV coraz częściej atakuje nastolatków. Jak wybierano miss po osiemdziesiątce. Spiski i naciski obcych ambasadorów. To tylko część naszych propozycji z nowej „Polityki”. Warto przeczytać wszystkie.

Nowy tydzień, nowe wydarzenia, nowy numer „Polityki”. Przygotowaliśmy wiele aktualnych tematów z różnych dziedzin i pod rozmaite zainteresowania. Oto wybór z najnowszego wydania naszego tygodnika:

• Ukraina: rozpoczyna się piąty rok wojny, zatem co dalej: czy sprawiedliwy pokój jest możliwy, czy uda się wynegocjować chociaż skuteczny rozejm, jakie nastroje panują w Ukrainie, czego oczekuje społeczeństwo tego kraju, jaką pozycję polityczną i wizerunkową ma prezydent Zełenski – o tym wszystkim pisze w obszernym raporcie Edwin Bendyk.

• I drugi temat tygodnia: zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech: wielkie wzloty i bolesne upadki, sportowe powroty i pożegnania, czy występy polskich reprezentantów spełniły oczekiwania, kim są nasi medaliści – o wydarzeniach z olimpijskiej areny opowiada Marcin Piątek.

• Kogo słucha prezydent Karol Nawrocki, czyje rady bierze pod uwagę, czy jest samodzielny politycznie, czy też ulega różnym sugestiom i wpływom, co zrobi w sprawie programu zbrojeniowego SAFE, jak ogólnie wygląda pierwsze pół roku jego kadencji – analizuje Rafał Kalukin.

• Afera Epsteina podgrzała atmosferę niechęci wobec tzw. elit, co przełożyło się także na wojnę polsko-polską; prawica próbuje podłączyć tych, których w Polsce określa mianem elit, pod ogólną „deprawację i zepsucie Zachodu”. Jak wygląda ta propagandowa operacja i czy ma szanse powodzenia – pisze o tym Mariusz Janicki.

• Czy mowa i rozmowa powoli zanikają? Sporo na to wskazuje, logopedzi ostrzegają, że mówimy coraz gorzej, mniej wyraźnie i coraz mniej chętnie, zanika sztuka dobrej dykcji, dlaczego tak się dzieje – rozważa w swoim tekście Ewa Wilk.

• Uwaga! Wirus HIV coraz częściej atakuje nastolatki, kuleje świadomość istnienia choroby i profilaktyka, dla osób niepełnoletnich trudny jest dostęp do badań i testów bez nadzoru rodziców. Do czego to może doprowadzić – pisze Paweł Walewski.

• O tym, jak wybierano miss po osiemdziesiątce i jaką to daje energię uczestniczkom i ich bliskim – w relacji Katarzyny Kaczorowskiej.

• Z węgla na gaz, czyli z deszczu pod rynnę? – sprawie przyjrzał się Adam Grzeszak.