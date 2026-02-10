Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Danielewski
Michał Danielewski
10 lutego 2026
Kraj

Nowrocky, czyli prezydent z telezakupów Mango. Po pierwsze Polska, po drugie handel fajansem

10 lutego 2026
Karol Nawrocki w czapce z napisem Nowrocky Karol Nawrocki w czapce z napisem Nowrocky Kancelaria Prezydenta RP
Właśnie się dowiedzieliśmy, że w otoczeniu Karola Nawrockiego powstało konsorcjum handlujące bawełną, plastikiem i zapachowymi drzewkami. Wśród bohaterów biznesu siostra prezydenta i jego współpracownik z czasów IPN. Miała być wielka Polska, są małe interesiki.

Najpierw było zdjęcie. Zadowolony z siebie, uśmiechnięty od ucha do ucha prezydent stoi w otoczeniu polskich olimpijczyków, ubrany w czarną koszulkę z napisem „Nowrocky”, czyli hasłem, które reklamowało Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Nawiązywało sprytnie do słynnego filmu „Rocky” i bokserskiej pasji ówczesnego kandydata PiS. Miało też podkreślać jego waleczność oraz fizyczną sprawność.

Spółka Nowrocky

Fotografia z igrzysk w Mediolanie na pierwszy rzut oka wyglądała niewinnie: ot, prezydent pokazuje, że wspiera polskich sportowców na najważniejszej imprezie czterolecia. Choć mogło nieco dziwić, że głowa państwa nie występuje – jak zwykle to bywa w takich przypadkach – po prostu w biało-czerwonym szaliku albo w oficjalnym stroju reprezentacji. Wnet się okazało, że to niekoniecznie przypadek, bo logo Nowrocky to już zastrzeżony znak towarowy, a do urzędu patentowego zgłosiła go... Nina Nawrocka, czyli osoba o identycznym imieniu i nazwisku jak siostra prezydenta. Zaś wniosek do sądu o zarejestrowanie spółki Nowrocky złożył współpracownik głowy państwa z czasów Muzeum II Wojny Światowej oraz IPN.

Spółka Nowrocky handluje koszulkami, czapeczkami, kubkami, zegarkami, breloczkami, a wszystko z charakterystycznym logo i pod marką Nowrocky oczywiście. Głównym modelem prezentującym stroje jest zaś prezydent we własnej osobie. W asortymencie sklepu są też wzniosłe patriotyczne hasła na T-shirtach, np. „Co Dzień Polak Narodowi Służy”. Z przerwą od służby na handel fajansem, rzecz jasna.

Sprawę ujawnili i opisali dziennikarze Wirtualnej Polski oraz „Gazety Wyborczej”. W komentarzu dla WP rzecznik prezydenta zapewniał, że „prezydent Karol Nawrocki ani Kancelaria Prezydenta nie pozostają w żadnej formalnej lub nieformalnej relacji o charakterze marketingowym czy też finansowym z marką odzieżową Nowrocky”. To o tyle zaskakujące stwierdzenie, że marka odzieżowa promuje prezydenta, jego książkę, działalność fundacji jego małżonki oraz publikuje pod jego zdjęciem np. takie oto wpisy: „Szanowni Państwo, Kochani Patrioci! Jeżeli ktoś z Was chciałby kupić bluzę lub czapeczkę, które ma na sobie Pan Prezydent na zdjęciu, serdecznie zapraszamy do naszego sklepu”.

Albo więc Nawrocki nieodpłatnie użyczył swojego wizerunku firmie wykorzystującej znak towarowy Nowrocky (ale czy wtedy nie byłaby to „nieformalna relacja o charakterze marketingowym”?), albo jego wizerunku używa się bezprawnie na ogromną skalę. Bo o trzeciej możliwości, że oto krewni i znajomi królika za zgodą tego ostatniego postanowili zmonetyzować najwyższą funkcję w państwie, nawet wstydzimy się pomyśleć.

Czytaj też: Polska Partia Kibolska? Wchodzą na salony za Nawrockim, chowają tatuaże i wtapiają się w tłum

Być jak Donald Trump

Gdybyśmy jednak przełamali wstyd i pomyśleli o monetyzacji funkcji głowy państwa, i tak nic nie wskazywałoby na to, żeby w działalności prezydenta Nawrockiego oraz jego rodziny i znajomych było coś nielegalnego. Natomiast trudno byłoby pozbyć się uczucia zażenowania, że wizerunek polskiej prezydentury zostaje sprowadzony do reklamowania internetowego handlu tanią bawełną i zapachami na samochodowe lusterka. Wszystko wyglądałoby też jak mało ekskluzywna wariacja na temat działalności Donalda Trumpa, który bezczelność w mieszaniu prywatnego z publicznym doprowadził do mistrzostwa.

Tak opisywał to w sierpniu ubiegłego roku magazyn „New Yorker”: „Wielkie sumy pieniędzy, które trafiają do Trumpa, jego żony, dzieci oraz ich rodzin, byłyby nie do pomyślenia bez sprawowania urzędu prezydenta: to np. dwumiliardowa inwestycja z funduszu kontrolowanego przez saudyjskiego następcę tronu, luksusowy odrzutowiec od emira Kataru czy zyski z co najmniej pięciu różnych przedsięwzięć na rynku kryptowalut”. Dziennikarz David Kirkpatrick oszacował zyski prezydenckiej familii na prawie 3,5 mld dol.

Ale zauważył też, że oprócz wielkich interesów z krajami naftowymi jednym z licznych biznesów Trumpa jest działalność podobna do pomysłu na markę Nowrocky: „Byłem naprawdę zaskoczony, kiedy uświadomiłem sobie, że oprócz gadżetów wyborczych sprzedawanych przez jego sztab – co robią wszyscy kandydaci, a pieniądze z tego trafiają do funduszu kampanii i nie mogą być wykorzystywane do celów osobistych – Trump Organization ma własny sklep internetowy. Sprzedają tam najróżniejsze produkty z wizerunkiem Trumpa, bardzo podobne do tych kampanijnych, ale te pieniądze trafiają bezpośrednio do prezydenta. Wiesz, 20, 40 dol. za parę klapek, zestaw piankowych etui na puszki piwa albo czapkę z daszkiem. Trump zarabia na tym miliony” – mówił Kirkpatrick w jednym z wywiadów.

Tak że wzór dla marki Nowrocky już znamy. To zresztą rzecz charakterystyczna dla nowej populistycznej prawicy, że za powtarzanymi bez końca komunałami o wolności słowa, patriotyzmie oraz stawianiu ukochanej ojczyzny na pierwszym miejscu kryje się po prostu chęć zarobienia jak największych pieniędzy w jak najkrótszym czasie. Co z punktu widzenia biznesowego jest oczywiście racjonalne, bo jak wiemy, łaska opinii publicznej na pstrym koniu jeździ i za chwilę okres prosperity może być już tylko przyjemnym wspomnieniem.

Różnica między Trumpem a Nawrockim jest jednak taka, że obecny prezydent USA w roli sprzedawcy kryptowalut, złotych tenisówek i miejsc w Radzie Pokoju ma jakiś diabelski urok jedynego w swoim rodzaju drobnego oszusta i spektakularnego prestidigitatora zarazem. A zadowolony Nawrocki paradujący po Mediolanie w koszulce z napisem Nowrocky ma tylko aurę faceta z telezakupów Mango.

Michał Danielewski

Michał Danielewski

Zastępca redaktor naczelnej Polityka.pl, odpowiedzialny, również jako autor, za politykę krajową. Wcześniej przez sześć lat pracował w OKO.press jako zastępca redaktora naczelnego i redaktor naczelny. Zaczynał w „Gazecie Wyborczej”, gdzie pracował przez prawie 14 lat jako dziennikarz, publicysta i redaktor, m.in. wydawca strony głównej Wyborcza.pl i zastępca szefa działu krajowego. Z wykształcenia jest socjologiem, absolwentem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzi z Sieradza, ma 45 lat.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Ambasador USA zrywa stosunki z Czarzastym. O lepszym prezencie nie mógł nawet marzyć

    Michał Danielewski

  2. Cyrk Brauna. Wąsata Korona, polexit i kpiny z PiS. W powietrzu unosi się entuzjazm

    Rafał Kalukin

  3. Czas korekty. Tusk lawiruje, Kaczyński też. Nawrocki zobaczył ścianę. Zaczyna się nowa gra

    Mariusz Janicki

  4. Polska Partia Kibolska? Wchodzą na salony za Nawrockim, chowają tatuaże i wtapiają się w tłum

    Michał Danielewski

  5. Kongres od kulis: jak brauniści zawłaszczyli Folwark Łochów. Perspektywa gościa hotelowego

    Anna Dąbrowska

Czytaj także

null
Kraj

Węgierska azylantka Patrycja Kotecka. „Są sprawy, które mogą wyjść na jaw. To ją psychicznie rozkłada”

Inteligentna, odporna psychicznie i tajemnicza. Ma wpływy w mediach. Decydowała o tym, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od niedawna znajduje się pod ochroną węgierskiego rządu. Jaką rolę odgrywa Patrycja Kotecka-Ziobro?

Anna Dąbrowska
29.01.2026
null
Świat

Zbrodnie w Bullerbyn. Szwecją wstrząsają zabójstwa dokonane przez pacjentów psychiatrycznych

Szwecja debatuje nad serią zabójstw dokonanych przez pacjentów psychiatrycznych, których prawo zabrania izolować. I którym prawo pozwala zniknąć.

Katarzyna Tubylewicz ze Sztokholmu
07.02.2026
null
Kraj

Cyrk Brauna. Wąsata Korona, polexit i kpiny z PiS. W powietrzu unosi się entuzjazm

Grzegorz Braun zwołał swoich ludzi na zjazd, aby się policzyć i pochwalić. Jak wypadła ta impreza za biletami wstępu i czy wiadomo po niej coś więcej o Konfederacji Korony Polskiej?

Rafał Kalukin
03.02.2026
null
Rynek

Zarobki lekarzy. Sprawdzamy, dlaczego płacowe kominy tak szybko rosną. Mamy wolny, dziki rynek

Lekarze już nie wyjeżdżają na Zachód do pracy, w kraju mogą zarobić więcej, nawet ponad 100 tys. zł miesięcznie. W wielu szpitalach płace personelu pochłaniają też 70–90 proc. budżetu na leczenie. Czy system byłby zdrowszy, gdyby lekarze pracowali tylko w jednym szpitalu? Albo – jak proponuje PiS – gdyby zabronić lekarzom dorabiania w prywatnej służbie zdrowia?

Joanna Solska
09.02.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Kraj

Czas korekty. Tusk lawiruje, Kaczyński też. Nawrocki zobaczył ścianę. Zaczyna się nowa gra

Wyraźnie, choć po cichu, kończy się „heroiczny” okres obozu władzy, ten zapoczątkowany październikowym przełomem w 2023 r. Donald Tusk potrzebuje teraz nowego programu i odświeżenia umowy z wyborcami. Prawica też wyhamowała i szuka lepszego napędu. Rozpoczyna się nowa gra.

Mariusz Janicki
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polskie wątki w aferze Epsteina. Rekruter z Krakowa, agencja modelek, prywatna audiencja u papieża

Jeffrey Epstein rozciągnął swoje macki również nad Polską. Jednym z najpoważniejszych wątków, który bada teraz prokuratura, jest ten dotyczący możliwego handlu nieletnimi z beskidzkich wiosek przy granicy ze Słowacją i w Krakowie.

Agata Szczerbiak
04.02.2026
null
Rynek

Allegro pod ostrzałem. Najpierw InPost, teraz ERLI, a to nie koniec. Robi się nerwowo

Czy lider naszego handlu internetowego działa uczciwie? Najpierw InPost, a teraz ERLI twierdzą, że niekoniecznie, jednak Allegro zarzuty stanowczo odrzuca. W dobie AI i ekspansji chińskich graczy walka o polskich klientów staje się coraz bardziej bezwzględna.

Cezary Kowanda
02.02.2026
null
Społeczeństwo

Siedzą latami. Za niewinność? „Nie mogłem uwierzyć, że na takiej podstawie skazano człowieka”

Coraz częściej słychać o wysokich wyrokach za zbrodnie na podstawie wątpliwych dowodów. I o uniewinnieniach po wielu latach. Co szwankuje?

Violetta Krasnowska
03.02.2026
null
Społeczeństwo

Polska lombardia. Co się dziś zastawia i sprzedaje? „Ludzie zubożeli, choć mają coraz więcej”

Polska widziana z lombardu się bogaci, ale ludzie bywają coraz biedniejsi.

Zbigniew Borek
08.02.2026
null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną