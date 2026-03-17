Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Ewa Siedlecka
17 marca 2026
Kraj

Trybunał zjadł ciastko i ma ciastko. Wpędził Nawrockiego w niezręczną sytuację

. . Lukas Plewnia / Flickr CC by SA
Trybunał Konstytucyjny odroczył bezterminowo rozpatrywanie wniosku posłów PiS zmierzającego do unieważnienia zeszłotygodniowych wyborów sędziów do TK. Dzięki temu prezydent będzie uzasadniał wstrzymywanie się od przyjęcia przyrzeczenia od nich. Przy okazji jednak Trybunał wpędził go w niezręczną sytuację.

Na sali rozpraw, jak to ostatnio częste, nie było przedstawicieli ani Sejmu, ani Prokuratora Generalnego. Nie było też – co dziwne – przedstawiciela prezydenta, mimo że wniosek go dotyczył.

Czytaj także: Zabetonowane bastiony PiS. Decydujące starcie o sprawiedliwość: partia Kaczyńskiego broni pozycji

Na salę wchodzi „dubler”

W tej sprawie, w przeciwieństwie do wielu innych wnoszonych do Trybunału Konstytucyjnego w interesie PiS, TK działa z dziwną dla siebie rezerwą. Przede wszystkim, mimo wniosku posłów partii Jarosława Kaczyńskiego, nie wydał postanowienia o zabezpieczeniu postępowania, nakazując Sejmowi zawieszenie działań zmierzających do wyboru sędziów. Sejm, a konkretnie rządząca większość, wybrała więc sędziów spokojnie, nie musząc argumentować, że Trybunał wydał zabezpieczenie bezprawnie.

Dalej: pierwotnie w piątce wyznaczonej do rozpatrzenia tej sprawy nie było tzw. dublera, a więc skład miał być prawidłowy. Jednak zamieniono byłego posła PiS Stanisława Piotrowicza na dublera Jarosława Wyrembaka. Prawdopodobnie Piotrowicza wyłączono (lub sam się wyłączył), ponieważ brał wyjątkowo aktywny udział w przygotowywaniu i uchwalaniu zaskarżonych przepisów (wcześniej mu to nie przeszkadzało).

Czytaj też: Święczkowski zgasi światło?

Nawrocki musi wybrać

Wreszcie, odraczając bezterminowo dzisiejszą rozprawę, Trybunał uzasadnił to wystąpieniem do prezydenta o stanowisko w sprawie jednego z zaskarżonych przepisów, który – według wnioskodawców – oznacza, że prawo nakłada na prezydenta obowiązek przyjęcia ślubowania od sędziów. Uznają to za niekonstytucyjne i chcą, żeby TK uznał, że prezydent ma prawo odmówić przyjęcia przyrzeczenia od wadliwie wybranego sędziego. A więc dać mu coś w rodzaju kompetencji do wetowania sędziów.

Przedstawicieli prezydenta na rozprawie nie było być może właśnie dlatego, że bali się ustosunkowywać do tego twierdzenia. Trybunał postanowił jednak to stanowisko od prezydenta wymusić, dając mu termin do 17 kwietnia. I prezydent będzie wybierał pomiędzy stwierdzeniem, że wniosek posłów PiS jest błędny, bo on wcale nie czuje się zobowiązany do odebrania przyrzeczenia, a uznaniem, że ma obowiązek odebrania przyrzeczenia, co oznaczałoby, że obowiązku tego nie dopełnia.

W sprawie wniosku PiS sędziowie Trybunału są w pułapce, bo uznając za niekonstytucyjne przepisy, na mocy których sami zostali wybrani, zakwestionowaliby własny wybór. To może tłumaczyć odwlekanie orzeczenia. Ale może być i tak, że są już zmęczeni misją usługową wobec PiS, a wpuszczenie do Trybunału nowych sędziów mogłoby ich od niej częściowo uwolnić.

Jak na razie udało się im zjeść ciastko i mieć ciastko: nie orzekli, ale prezydent ma pretekst, by wstrzymywać się od przyjęcia przyrzeczenia od nowo wybranych sędziów.

Pracowała w „Gazecie Wyborczej” od 1989 do 2017 r. W „Polityce” od marca 2017 r. Pisze o prawie, prawach człowieka, prawach mniejszości, prawach zwierząt, o bioetyce, o społeczeństwie obywatelskim. Dziennikarstwo uważa za okazję do robienia pożytecznych rzeczy.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Napad na SAFE. Nawrocki wpuszczony w pułapkę, Kaczyński przekroczył kolejny w karierze Rubikon

    Rafał Kalukin

  2. Wojna o SAFE. Dlaczego Amerykanie woleliby, żebyśmy inaczej wydali nasze pieniądze na zbrojenia

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  3. Habemus Czarnek. Nowy maszynista pociągu Kaczyńskiego dał sygnał do odjazdu w prawo

    Michał Danielewski

  4. Operacja Czarnek. Kaczyński ma już gdzieś umiarkowanych wyborców, PiS nie ma tam kogo łowić

    Wojciech Szacki

  5. Przeszłość nas goni. Trump, Czarnek i wdzięk najgłośniejszego wujka w rodzinie

    Bartek Chaciński

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Czynsze grozy. Są takie bloki, które zamieniły się w miejsca walk. Podwyżki, straszenie sądem, finansowa panika

Wspólnoty mieszkaniowe zaczęły masowo powstawać w Polsce 30 lat temu. Były jak powiew wolności: małe środowiska rządzące się przejrzystymi, demokratycznymi zasadami. Dziś to tylko wspomnienie. Demokracja wynaturzona, zarząd jak dyktatura, kontroli państwa brak.

Marcin Kołodziejczyk
06.03.2026
null
Kraj

Wetomat Nawrockiego kontra bezpieczeństwo. Polska na zakręcie, to zachwieje naszą pozycją

Karol Nawrocki wymierzył cios w plany obronne Polski i całej Unii Europejskiej. To sygnał, jak widzi polskie bezpieczeństwo i programy zbrojeniowe – wbrew europejskim trendom i realiom. Ten sprzeciw może być groźny nie tylko dla Polski.

Marek Świerczyński, Polityka Insight
13.03.2026
null
Rynek

Koniec raju w Dubaju, koniec bajki. Wojna w Iranie uderzyła w światowy rynek paliw i turystykę

Na atak Izraela i USA Iran odpowiedział tak, by cały świat zabolało. Ostrzeliwując bliskowschodnich sąsiadów rakietami i dronami, sparaliżował dwa kluczowe przemysły – paliwowy i turystyczny. Firmy naftowe myślą teraz, czym zastąpić ropę i gaz z Zatoki Perskiej, a biura podróży – jak wywieźć turystów z Dubaju. No i co będzie z tegorocznymi wakacjami?

Adam Grzeszak
12.03.2026
null
Społeczeństwo

FAFO, czyli zimny chów. „Jak coś spieprzysz, to się przekonasz”. Tak w USA wychowują dzieci

Jak coś spieprzysz, to się przekonasz – to definicja FAFO, najmodniejszej dziś w USA „filozofii wychowania”, która dociera też do Polski. I udziela głupich odpowiedzi na mądre pytania.

Łukasz Wójcik
08.03.2026
null
Kraj

PiS i dwie Konfederacje. Co różni trzy polskie prawice, które już szykują się do władzy

Trzy prawice szykują się do władzy, a jedna z nich ma mieć niedługo kandydata na premiera. Czy PiS dogada się z Konfederacjami i co właściwie różni te wszystkie formacje?

Rafał Kalukin
07.03.2026
null
Społeczeństwo

Między dżumą a cholerą. Czy prace domowe wrócą do szkół? Na razie zastąpiły je kartkówki

Choć zakaz prac domowych miał ulżyć dzieciom w nauce, w rzeczywistości tylko zmienił charakter tych obciążeń. Dzieci pozornie mniej pracują w domu.

Dariusz Chętkowski
09.03.2026
null
Kraj

Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Joanna Solska
24.02.2026
null
Historia

Szalone lata 90. Za czym tak tęsknimy? Wywołujemy duchy epoki, ale demonów już nie

Końcówka ubiegłego wieku szybko doczekała się renesansu. Moda, popkultura czy przemysł próbują wykorzystać ten trend. Ale skąd w ogóle wziął się sentyment za tamtymi czasami? I za czym tak naprawdę tęsknimy?

Malwina Dziedzic, Aleksandra Żelazińska
01.03.2026
null
Społeczeństwo

Tragedia na torach. Takiego wypadku nie było w Polsce od lat, robi się groźnie. Kto zawinił?

Takiego wypadku nie było w Polsce od lat. Niedawno na przejeździe kolejowo-drogowym w Ziębicach zginęło młode małżeństwo. Nie zadziałały nie tylko rogatki, ale doszło też do awarii sygnalizacji świetlnej. Iwona i Krystian osierocili dwuletnią córeczkę. Czy przejazdy kolejowe w Polsce to przejazdy śmierci?

Katarzyna Kaczorowska
10.02.2026
null
Społeczeństwo

Autyzm: coraz szersze spektrum. Co o nim naprawdę wiemy, a co sobie wymyślamy?

Nowa lalka Barbie ze spektrum autyzmu jest sygnałem społecznej „mody” na to zaburzenie. Co o nim wiemy, a co sobie wymyślamy? Dziś, nawet gdy pacjent otrzymuje rzetelną diagnozę, często zostaje z nią sam.

Joanna Cieśla
10.02.2026
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną