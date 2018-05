Czy „Wyspa psów” utrwala stereotypy o Japonii?

Fabuła filmu umieszcza akcję w przyszłości w mieście Megasaki. Po epidemii psiej grypy burmistrz Kobayashi wysiedla wszystkie psy na pobliską Wyspę Śmieci. Nie podoba się to przybranemu synowi Kobayashiego. Dwunastoletni Atari wyrusza na poszukiwania swojego ukochanego psa. Tymczasem redakcja szkolnej gazetki, dzięki uporowi Tracy, Amerykanki z wymiany studenckiej, wpada na trop politycznego spisku stojącego za całą aferą.

Głównymi bohaterami filmu są jednak psy zamieszkujące postapokaliptyczną wyspę. Jak w książkach Richarda Adamsa („Wodnikowe wzgórze”, „The Plague Dogs”, którą inspirował się Wes Anderson), prowadzą ze sobą dialogi czystą angielszczyzną („szczeknięcia zostały przełożone”). Ludzie natomiast mówią w swoich językach – kto nie zna japońskiego, zrozumie więc tyle, ile odczyta z kukiełkowej mowy ciała, kontekstu – i co przełożą okazjonalni (i nie zawsze wiarygodni) tłumacze.

Czytaj także: Japońskie nisze i fetysze

Przyszłość, czyli wczoraj

Tymczasem ta „przyszłość”, w której Anderson umieścił historię chłopca i jego psa, w ogóle nie przypomina futurystycznych wizji, do których przyzwyczaiły nas cyberpunkowe pejzaże neonowych miast. Wręcz przeciwnie, wygląda, jakby czas zatrzymał się w niej dekady temu, przed elektroniczną rewolucją i bańką ekonomiczną. To typowe dla reżysera, który umieszcza swoje filmy w przeszłości lub dziwnym czasie poza czasem – teraźniejszość jest ubrana w niedzisiejsze ciuchy. Anderson sięga więc nie tylko po kadry wyjęte wprost z filmów Akiry Kurosawy i Yasujirō Ozu, lecz także po zestaw podręcznych i niezbyt świeżych skojarzeń z Japonią – haiku, sumo, sushi, drzeworyty – umieszczając w przeszłości nie tylko swoją Japonię, ale powierzchowny sposób myślenia o Japonii.

Ale to tylko jedna warstwa filmu Andersona. Pod tymi wszystkimi rzeczami, które są czytelne dla przeciętnego widza, znajduje się dzieło prawdziwego otaku. Japońska odmiana nerda cechuje się dużym przywiązaniem do szczegółu, co widać w pracach japońskich modelarzy czy cosplayerów. Taka pełna kunsztownych detali jest właśnie „Wyspa psów”; medium animacji poklatkowej jak mało które nadaje się do takich zabaw.

Ale chodzi nie tylko o wykonanie, ale też próbę uchwycenia tego ducha dawnej Japonii – programy w czarno-białej telewizji, drużyny baseballowe, wreszcie historia, którą można by znaleźć w mandze typu shonen (dla chłopaków), pielęgnującej takie wartości jak przyjaźń i hart ducha. W recenzji w „Dwutygodniku” Bartosz Żurawiecki odczytał konflikt młodzieży (Atari i komitet obrony psów) i dorosłych trzymających władzę jako starcie wartości amerykańskich (hołubiących młodość) i japońskich (szanujących starość).

Tymczasem jest to opowieść o buncie, często spotykana w japońskich narracjach. Zakończenie „Wyspy psów” przypomina finał komiksu „Akira”; szkolny komitet walczący o słuszną sprawę wygląda jak wyjęty z anime „Makowe wzgórze” Goro Miyazakiego. Podobieństwo potęguje fakt, że akcja filmu Miyazakiego ma miejsce w przeszłości w kraju przygotowującym się do olimpiady w Tokio w 1964 roku. Swoją drogą jedną z ról w „Wyspie psów” gra Mari Natsuki, pamiętna Yubaba z nagrodzonego Oscarem „Spirited Away” Hayao Miyazakiego, ojca Goro.

W Azji, czyli nigdzie

Po reakcjach recenzentów widać, że zabawy z innymi kulturami, zwłaszcza tak wymagające, nie są proste (czy Anderson przewidział, że recenzent głównego polskiego dziennika nigdy nie słyszał o drzeworytach Hokusai?). Dekonstrukcja (czy rekonstrukcja) stereotypu wymaga od widza, żeby miał już pewną wiedzę. Inaczej będzie go tylko utrwalał.