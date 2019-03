Poznajcie finalistów 18. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii!

Postawy twórcze 25 młodych adeptów sztuki z całej Polski zyskały uznanie jury 18. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Warto wspomnieć, że zgłoszone przez nich prace wyraźnie odpowiadają na współczesną potrzebę autentyczności i aktualności. O tym, w jakim kierunku najmłodsza generacja polskich artystów rozwija swoje poszukiwania, przekonać się będzie można podczas wystawy finałowej w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wystawa potrwa od 6 do 19 maja, a jej kulminacyjnym punktem będzie piątek 17 maja, kiedy to na Gali Finałowej poznamy laureatów konkursu.

Finaliści najnowszej odsłony konkursu APH posługują się w swoich pracach różnorodnymi mediami. Swoją uwagę koncentrują jednak nie tylko na tematach artystycznych – istotną częścią tegorocznej wystawy finałowej będą bowiem prace zaangażowane ideowo, pozwalające naświetlić najważniejsze, aktualne problemy w Polsce i na świecie. W ten sposób – równolegle z konkursem – powstaje przestrzeń na dyskusję o współczesnej kondycji obiegu sztuki, na stawianie pytań o wspólnotowy kontekst wymiany między artystami i odbiorcami. Jedni i drudzy muszą sobie radzić z wieloma oczekiwaniami, z rzeczywistością nieustannej presji, wyzwaniami codzienności i życiem pod dyktando ryzyka. W tym kontekście ciekawym jest fakt, że dla rozpoczynających dopiero swoją artystyczną drogę studentów udział w konkursie APH staje się istotnym krokiem w mierzeniu się z naturalnym poczuciem niepewności.

Finaliści 18. edycji konkursu APH (w kolejności alfabetycznej)

Maciej Gąbka, Karolina Gołębiowska, Barbara Gryka, Martyna Hadyńska, Xue Jiang, Karol Kobryń, Mateusz Kowalczyk, Joanna Krajewska, Aleksander Krzystyniak, Natalia Laskowska, Karolina Łukawska, Karolina Mądrzecka, Maryna Sakowska, Magdalena Sendek, Anna Shimomura, Jana Shostak, Aleksander Sovtysik, Oliwia Thomas, Jakub Tschierse, Wiktoria Walendzik, Kamila Winnicka, Justyna Wiśniowska, Marek Wodzisławski, Irena Zieniewicz, Konrad Żukowski.

Przed finalistami 18. edycji konkursu APH stoi teraz szansa na wygranie dwóch profesjonalnych rezydencji artystycznych w prężnych ośrodkach rezydencyjnych: Nowym Jorku i Wilnie. Ponadto jeden z finalistów może otrzymać komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia. Ogłoszenie nazwisk laureatów konkursu odbędzie się 17 maja podczas Gali Finałowej w warszawskim Muzeum nad Wisłą.

Konkurs Artystyczna Podróż Hestii dla młodej generacji twórców

To, co wyróżnia konkurs APH spośród wielu innych konkursów artystycznych, to skupienie uwagi oraz zainteresowanie się działaniami młodych twórców, którzy jeszcze nie opuścili murów uczelni. Istotną korzyścią dla uczestników jest także ocena pozaakademicka, jakiej poddane są ich prace. Finaliści i laureaci konkursu APH wybierani są bowiem w kilkuetapowym głosowaniu jury, w którego skład wchodzą uznane autorytety na polskiej scenie sztuki współczesnej. Wspierając niezależne poszukiwania twórcze studentów, organizator konkursu – Fundacja Artystyczna Podróż Hestii – zachęca w ten sposób do budowania własnej drogi artystycznej. Warto tutaj podkreślić, że konkurs APH to nie tylko formuła profesjonalnej selekcji i wyboru. To także rozbudowany program spotkań z publicznością, dialogu artysty z odbiorcą i łączenia różnych środowisk na polu sztuki. Każda z konkursowych wystaw finałowych pokazuje najbardziej aktualne problemy i tematy ważne dla najmłodszej generacji artystów.

Mecenasem corocznego konkursu APH jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA. W rozwijaniu inicjatywy aktywny udział biorą największe instytucje kultury i uczelnie artystyczne w całej Polsce, a także wieloletni partnerzy Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. W efekcie przez kilkanaście lat trwania konkursu zrealizowano 28 rezydencji artystycznych w Nowym Jorku i Walencji, 47 wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w całym kraju. Równolegle z konkursem rozwija się też niezwykła kolekcja, składająca się z ponad 50 dzieł. Ich uniwersalność na poziomie języka wypowiedzi, mediów czy podjętych przez młodych twórców tematów – pozwala spojrzeć szerzej na najważniejsze zjawiska artystyczne w ostatnich kilkunastu latach.

