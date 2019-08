Kawiarnia literacka

Bohaterowie dramatu to ja i fachowiec, który ma położyć beton na podłodze w łazience.

Zostałem wychowany w kulcie, żeby nie powiedzieć terrorze, punktualności. A może to geny? Nie wiem. Nikt nie wie, jak bardzo musiałbym się postarać, żeby się gdzieś spóźnić. Chyba z góry musiałbym sobie to zaplanować, a w końcu i tak nic by z tego nie wyszło i byłbym na czas. Skutek mojej punktualności jest zwykle taki, że czekam na innych. Zwłaszcza że prawie zawsze jestem na miejscu pięć minut przed umówionym czasem, żeby na pewno się nie spóźnić.

Jednocześnie najbardziej na świecie nienawidzę czekać.