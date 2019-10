Wchodzisz do kawiarni, rozglądasz się: wszystkie stoliki takie same, jednoosobowe. Siadasz przy jednym, podchodzi kelner i prosi o nieużywanie smartfona – masz czas dla siebie. Możesz zanurzyć się w myślach, poczytać, przejrzeć czasopismo. Teraz obiad będzie dla ciebie i tylko dla ciebie, bo jesteś w wyjątkowym miejscu – w pierwszej na świecie jednoosobowej kawiarni EENMAAL w Amsterdamie.

W Wielkiej Brytanii czy Holandii już jedna trzecia gospodarstw domowych to gospodarstwa jednoosobowe. Marina van Goor – twórczyni koncepcji EENMAAL (nazwa pochodzi od holenderskiego słowa „singiel” lub „jeden posiłek”) – obserwując ten trend, stworzyła knajpkę, w której nareszcie nikt nie musi czuć się źle tylko dlatego, że jest w niej sam. Przestrzeń wypełniła stolikami, przy których może usiąść tylko jedna osoba. Ma to na celu przełamanie społecznego tabu związanego z jedzeniem w pojedynkę.

Czy tak będą wyglądały miasta przyszłości? Czy będą w stanie nadążyć za zmianami społecznymi, technologicznymi? Czy będą w stanie sprostać wymaganiom infrastrukturalnym i behawioralnym?

Początkiem każdej zmiany są ludzie kreatywni – to oni mają pomysły, energię i odwagę, by zmieniać rzeczywistość. W tym roku mieli okazję spotkać się podczas Creative Mikser – wydarzenia zorganizowanego przez miasto stołeczne Warszawa i British Council. Hasłem przewodnim 20. edycji imprezy było Next Cities. Dyskutowano o projektowaniu miast przy uwzględnieniu trendów i kierunków rozwoju miast przyszłości.

Citizen = mieszkaniec miasta

Według danych ONZ do roku 2050 około 2/3 ludności będzie zamieszkiwać ośrodki miejskie. Przeludnienie, nadmiar rzeczy, problem pracy w mieście, ale też niewykorzystane przestrzenie biurowe czy przepełniona komunikacja miejska – to tylko wierzchołek góry zadań, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Czy rozwiązaniem jest ekonomia cyrkularna, ekonomia współdzielenia czy może decentralizacja?

– Zmiany cywilizacyjne wymuszają na władzach i projektantach pewne zachowania w kreowaniu NOWEGO wraz z większą dbałością o otoczenie, w którym człowiek funkcjonuje – mówi Grzegorz Wolff, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m. st. Warszawy.

Szybkość życia w mieście zmusza przeciętnego mieszkańca do aktywności przez całą dobę – człowiek jest w stanie ciągłego podłączenia, tzw. always connected. Miasta stają się przestrzeniami do przeżycia, a nie do życia czy współżycia. – Na to nakładają się technologie, które determinują i nadają skalę kierunkom rozwoju przyszłości – mówi Joanna Skorupska z Radicalzz Studio.

Socjolodzy obserwują postępujące zjawisko zacierania się relacji ludzkich. Anomia społeczna, zdefiniowana przez ojca socjologii Emila Durkheima, doprowadza do rozpadu więzi i norm społecznych tak samo, jak w czasach ekonomicznych kryzysów państw. Masowy napływ ludzi do miast za pracą, wykształceniem czy lepszą przyszłością sprzyja tymczasowości relacji.

Widoczny jest także rosnący trend unikania przez mieszkańców miast przypadkowych kontaktów, fizycznej bliskości z innymi. – W tym tkwi przyczyna kryzysu społecznego. Uprzywilejowani ukrywają się przed innymi, rosną nierówności społeczne, a to powoduje narastającą wrogość – zauważa Joanna Skorupska.

Z badań CBOS z lipca 2012 roku wynika, że 58% z badanej grupy Polaków zachowuje dystans wobec swoich sąsiadów. W tej samej grupie 83% Polaków ogranicza się tylko do kontaktów grzecznościowych, takich jak „dzień dobry” czy „do widzenia”.

Richard Sennett, amerykański socjolog stwierdził, że we współczesnym mieście ukształtowała się tzw. triada zachowań, na którą składają się: szybkość, ucieczka oraz bierność. Według niego współczesny człowiek unika przypadkowych kontaktów, ulega fobiom, ale też alienuje siebie i innych.

Wspólna przestrzeń

Mierząc się z takimi zachowaniami w Japonii, Airbnb wybudowało dom pod wynajem – Go Hasegawa Yoshino Cedar House. To pomysł wspólnego dzielenia domowej przestrzeni. Głównym celem było pogłębienie relacji społecznych między gospodarzami a gośćmi za pomocą architektury. Pierwsze piętro zostało zaprojektowane jako otwarta przestrzeń służąca do spotkań z miejscową ludnością, a poddasze przeznaczono dla gości. W domu spotykają się i goście, i gospodarze, którzy mogą ze sobą rozmawiać, zacieśniać więzi, uczyć się od siebie i wymieniać doświadczenia – to prawdziwe pole społecznej relacji. Dom jest utrzymywany przez społeczność lokalną, a dochody wykorzystuje się na finansowanie kolejnych inicjatyw.

Miasta są ciasne, przeludnione – to wymusza na architektach śledzenie trendów i odnoszenie się do szybko postępujących zmian – podkreśla Rory Hyde, projektant i kurator z Victora and Albert Museum w Londynie. Człowiek, mieszkając w mieście, może w bliskiej przestrzeni – przy wykorzystaniu najnowszych technologii – pracować bez potrzeby przemieszczania się.

Integrowanie życia z pracą na bliskiej przestrzeni stało się wyzwaniem dla grupy projektantów pod kierownictwem Yoshiharu Tsukamoto. I tak w Japonii powstał dom pracy – Atelier Bow-Wow Home Office. Główna idea domu to płynne połączenie codziennego życia z wykonywaną pracą bez potrzeby przemieszczania się. Pomiędzy innymi domami, na małej przestrzeni, pośrodku wspólnego podwórka powstał niewielki budynek. Został tak pomyślany, by oddzielić część do pracy od części dziennej i sypialnej. Na parterze umieszczono część biurową, pośrodku salon, który może być wykorzystywany do spotkań, a na najwyższym piętrze znalazły się sypialnie. W całym pomyśle najważniejsze jest połączenie funkcji domu i aktywności człowieka – umożliwienie, by dom służył również za miejsce pracy, co pozwoli ograniczyć czas i koszty dojazdów.