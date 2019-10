Jak Polska zignorowała Olgę Tokarczuk we Frankfurcie

Gdy polscy i zagraniczni czytelnicy z entuzjazmem i honorami witali i witają noblistkę Olgę Tokarczuk, rodzimy Instytut Książki na targach we Frankfurcie ledwie ją zauważył.

Noblistka Olga Tokarczuk (to wciąż brzmi niewiarygodnie i wciąż cieszy) od momentu ogłoszenia werdyktu prezentuje się godnie i stosownie do okoliczności. Wszędzie jest witana z honorami. I z szalonym entuzjazmem, jak ostatnio we Wrocławiu. Na spotkanie w Narodowym Forum Muzyki – pierwsze publiczne w kraju, odkąd jest noblistką – nie wszystkim udało się wejść. Tłum przed budynkiem oglądał autorkę na telebimie. Tokarczuk otrzymała klucz do miasta i pamiątkę po Wisławie Szymborskiej (figurę kota czuwającego nad książkami). No i owacje na stojąco.

„Olgo, witaj raz jeszcze we Wrocławiu. W domu dumnym z twojego sukcesu, szczęśliwym. Gratuluję i dziękuję” – mówił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który wręczył klucz honorowej obywatelce miasta. „Bardzo bym chciał, żeby ten kot z pustego mieszkania przeniósł się teraz do pełnego mieszkania” – powiedział z kolei Michał Rusinek, sekretarz Szymborskiej, czyniąc aluzję do jednego z jej słynniejszych wierszy. Przypis na marginesie: dzieła obu noblistek zostały przetłumaczone na ponad 40 języków.

Tokarczuk zachwyca Zachód

Sama Tokarczuk podkreślała we Wrocławiu, że w dalszym ciągu chce komunikować się z ludźmi, z czytelnikiem, poprzez literaturę. Ewidentnie nie czuje się wieszczką ani „wyrocznią” (choć przychodzi jej to całkiem naturalnie) – pozostanie, jak mówi, tylko (i aż) pisarką. Co nie zmienia faktu, że jej ostatnie wystąpienia za granicą bardzo się podobają. – Tokarczuk mówi krótko i celnie, jest zauważana i doceniana przez media – komentuje Beata Stasińska, agentka literacka. Prasa niemiecka nazwała Tokarczuk „ambasadorką Polski progresywnej”.

– Zachód przyjął decyzję noblowską bardzo pozytywnie, mają szacunek do autorki – opowiada Sonia Draga, właścicielka wydawnictwa Sonia Draga. – Wszyscy rzucili się teraz po prawa do jej książek. Dostałam maile i telefony od znajomych wydawców z zagranicy wkrótce po ogłoszeniu werdyktu – dodaje. – Jej książki są uniwersalne, mają dużą dozę empatii. Narrator każdej z nich szybko buduje dobrą relację z czytelnikiem – dopowiada Beata Stasińska. – Sama Olga Tokarczuk chciałaby, żeby literatura zmieniała świat na lepsze. Jej pisarstwo jest właśnie dla takiego czytelnika: który szuka odpowiedzi, innego obrazu świata niż ten, w którym żyje. U Tokarczuk to wszystko znajdzie.

Na tle tych ogólnych zachwytów dziwi i smuci postawa rodzimego Instytutu Książki, który w swojej odsłonie internetowej dobrze wywiązał się z zadania, cytując tłumaczy i gratulując Nobla, ale w odsłonie niewirtualnej zawiódł już przy pierwszej okazji.

Granda na targach we Frankfurcie

Nagrody Nobla w dziedzinie literatury ogłoszono bowiem w, zdawałoby się, idealnym momencie – trwały akurat prestiżowe targi książki we Frankfurcie, a sama autorka odbywała tournée po Niemczech, spotykała się z czytelnikami, udzielała wywiadu za wywiadem. Wystawiała Polsce jak najlepsze świadectwo – twierdzą nasi rozmówcy. Dziennikarze, wydawcy ze świata i tłumacze byli zachwyceni jej występami, obywatelską postawą, wezwaniami do obrony demokracji. Tego się dziś oczekuje od autorów, autorytetów. Czyli od noblistów.

Gorzej na tym tle wypadła... sama Polska. Stoiskiem z rodzimą literaturą opiekował się we Frankfurcie wspomniany Instytut Książki, który nie skorzystał z pretekstu, by jeszcze lepiej wypromować laureatkę Nobla. Prócz zdawkowych informacji, okolicznościowego telebimu (trzeba było zadrzeć głowę, żeby go zauważyć) i pocztówek (słyszymy, że rozeszły się w dwa dni i nie przewidziano więcej) – niewiele dało się dowiedzieć. Zagraniczni czytelnicy pytali personel o dorobek Tokarczuk, prosili o rekomendacje. Instytut Książki radził na to sprawdzić... w internecie. „Tokarczuk? To literatura dla mas, mamy w Polsce lepszą” – mogli się w kuluarach dowiedzieć nasi zachodni sąsiedzi.

I sprawdzić na miejscu. Katalog z polską literaturą, prezentowany przy takich okazjach, przez lata mocno zeszczuplał. Zmieniły się też proporcje, zgodnie z filozofią Dariusza Jaworskiego, szefa Instytutu Książki, który obejmował stanowisko z ambicjami przywracania proporcji, dowartościowania literatury do tej pory rzadko promowanej (w tym religijnej). Poza sensownymi tytułami są więc w albumie dzieła Karola Wojtyły i biografia ks. Jerzego Popiełuszki. Donosi na Facebooku Monika Sznajderman, szefowa Wydawnictwa Czarne:

– Dzień, w którym przyznano Nobla w dziedzinie literatury, okazał się sądny dla tej ekipy – mówi nasz rozmówca, dobrze zorientowany na rynku książki. I choć, jak się dowiadujemy, polski MSZ ma wyasygnowany budżet na obsługę Nobla (to normalna procedura na świecie), to efekty słabo widać. Dlaczego nie wysłano do Niemiec ekipy z kwiatami, gratulacjami, dziennikarzami? I dlaczego przy polskim stoisku noblistka wystąpiła niemal incognito? – Z powodu wojny kulturowej toczonej przez władzę z Olgą Tokarczuk – uważa nasz rozmówca.

Instytut Książki na swojej stronie internetowej relacjonuje spotkanie z Tokarczuk we Frankfurcie. Ale wśród 33 fotografii z wydarzenia samej autorki brak (pomijając zdjęcie telebimu).

Polsce był potrzebny ten Nobel

Podobno dyrektorzy Instytutów Polskich, w których PiS jakiś czas temu powymieniał władze, unikali nawet wspólnych z Olgą Tokarczuk zdjęć w obawie, że w kraju zostanie to źle odebrane. – To była granda, skandal – słyszymy od jednego z polskich wydawców. – Jeżdżę na targi od lat 90., byłam tu też wtedy, kiedy Nobla przyznano Wisławie Szymborskiej. Nigdy nie było takiej sytuacji jak w tym roku. To tym bardziej zadziwia, że targi książki zawsze są okazją do zainteresowania świata naszymi twórcami, pokazania ich wydawcom, tłumaczom. W 2017 r. Polska była honorowym gościem targów w Londynie, co w jakiejś mierze przetarło także Oldze Tokarczuk drogę do Bookera i sukcesów międzynarodowych.

Chwalenie się sukcesami naprawdę wartymi odnotowania przychodzi polskiej dyplomacji jednak z trudem. Na portalach internetowych Instytutów Polskich też jest dość pustawo. Na stronie placówki w Wilnie – ani jednej wzmianki (dwa wpisy na Facebooku to jednak dużo za mało), w Tel Awiwie – tak samo. Po wpisaniu frazy „Olga Tokarczuk” w wewnętrznych wyszukiwarkach wyskakuje informacja „sorry, not found”. Instytut w Nowym Jorku pisał o Tokarczuk, gdy dostała Bookera. Teraz nic.

Sytuację w samym Frankfurcie ratowało m.in. Wydawnictwo Literackie, polski wydawca Olgi Tokarczuk. Gdy noblistka z trudem przedzierała się przez tłum, odbierając gratulacje, podpisując książki m.in. u swojego szwajcarskiego wydawcy (w ofercie Kampa Verlag, bardzo młodego wydawnictwa, „Księgi Jakubowe” są jednym z najważniejszych dzieł!), przy stoisku Instytutu Książki było pusto i smutno. Źle to wyglądało na tle stoisk włoskich czy gruzińskich, gdzie tętniło życie. Ukraińcy ściągnęli do Frankfurtu głośne nazwiska, m.in. Olega Sencowa, Serhija Żadana, Jurija Andruchowycza.

A u nas było cicho, mimo że w ramach targów miały swoje premiery w Niemczech dwie polskie książki – prócz „Ksiąg Jakubowych” bardzo dobrze przyjęta „Nieczułość” Martyny Budny. Świat okazał się życzliwszy – zagraniczni wydawcy, agenci, dziennikarze i czytelnicy przekonywali, że Nobel potrzebował Olgi Tokarczuk. A Polska może nawet bardziej.

