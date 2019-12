Wystawa Coming Out 2019 otwarta w Wola Retro

29 listopada odbył się uroczysty wernisaż wystawy Coming Out 2019. Na wydarzeniu zaprezentowano 33 najlepsze prace dyplomowe wykonane przez absolwentów warszawskiej ASP w 2019 roku i wyłoniono laureatów XI edycji wystawy. Wręczono również sześć nagród specjalnych. Dzieła sztuki można podziwiać w warszawskim obiekcie Wola Retro do 15 grudnia 2019, w godzinach 10:00 - 18:00. Wstęp wolny.

Coming Out to wybór najciekawszych dyplomów powstałych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na wystawie pokazywane są dokonania artystyczne, projektowe, konserwatorskie, a także prace teoretyczne opuszczających mury Akademii absolwentów. Selekcji prac dokonują Rady Wydziałów uczelni. Patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Dyplomy prezentowane na wystawie Coming Out to perełki sztuki współczesnej autorstwa najmłodszego pokolenia artystów. W bezkompromisowy sposób ukazują to, co jest w tej chwili naprawdę ważne i godne uwagi – powiedział prof. Adam Myjak, Rektor ASP w Warszawie. – Chciałbym podziękować pomysłodawcy i wytrwałemu organizatorowi całego wydarzenia, a obecnemu kuratorowi wystawy Coming Out, profesorowi Pawłowi Nowakowi. Niski ukłon kieruję również w stronę partnerów, wspierających to cenne przedsięwzięcie. Dzięki ich pomocy jesteśmy w stanie trwać w powziętych przed laty zamierzeniach. Z kolei autorom prezentowanych prac oraz ich promotorom gratuluję odwagi i ambicji. Życzę wiary w swoją wartość i słuszność obranej drogi wbrew wszelkim napotykanym trudnościom, gdyż tylko taka postawa jest gwarancją sukcesu i satysfakcji zawodowej – dodał prof. Adam Myjak.

Laureaci Coming Out 2019

Punktem kulminacyjnym wernisażu w Wola Retro było ogłoszenie laureata nagrody dla najlepszego dyplomu ASP 2019 roku, którego prace zostaną wystawione w Galerii Salon Akademii. Jury zdecydowało, że zostaną nimi ex aequo - Agata Słowak z Wydziału Malarstwa za dyplom zatytułowany „Jestem piękna, jestem wielką artystką!”, przygotowany pod kierunkiem prof. Wojciecha Cieśniewskiego oraz Bogna Stefańska z Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną za pracę „Autoportrety kobiet XXI wieku. Sztuka, tradycja, Internet”, pod kierunkiem dr Ewy Kociszewskiej. W obu przypadkach jury wyraziło uznanie dla poziomu artystycznego, merytorycznego i warsztatowego nagrodzonych prac.