Wodozbiór – co kryje „Gruba Kaśka” Stanisława Augusta? Nowa wystawa w Łazienkach Królewskich

W Łazienkach Królewskich, po trwającej dwa lata konserwacji, już wiosną 2020 zostanie udostępniony dla zwiedzających kolejny zabytkowy obiekt – Wodozbiór. Ze względu na architekturę i funkcję jest to jeden z najciekawszych i najbardziej tajemniczych budynków całego założenia. Wzorowany, zgodnie z zasadami klasycyzmu, na starożytnym zabytku – grobowcu Cecylii Metelli przy Via Appia w Rzymie – swym kształtem nie zdradza, że kryje zbiornik na wodę.

Pierwotny wygląd Wodozbioru, jaki znał ostatni król Polski Stanisław August, utrwalony został przez Zygmunta Vogla w 1794 r. Na akwareli widzimy usytuowaną nieopodal Starej Oranżerii i Białego Domu charakterystyczną prostą bryłę budynku, przy którym kobiety rozwieszają pranie. Artysta uchwycił także studzienkę po zachodniej stronie rotundy, co tylko podkreśla jej gospodarczą rolę. Najwcześniejszym przekazem źródłowym, świadczącym o istnieniu budynku, jest tzw. plan z Jabłonny z 1765 r. Wodozbiór stanowił część Łazienek zakupionych przez Stanisława Augusta rok wcześniej. Z uwagi na funkcję – doprowadzanie wody niezbędnej do ożywienia ogrodowych fontann i źródeł – Wodozbiór mógł powstać jednak już w XVII w., za czasów twórcy ujazdowskiej Łazienki tj. Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, marszałka wielkiego koronnego, poety i mecenasa sztuk.

Wodozbiór swą obecną formę zyskał w 1823 r. Autorem projektu zmieniającego ceglaną rotundę w klasycystyczną budowlę był Chrystian Piotr Aigner. Po przebudowie wieża zyskała boniowaną elewację zwieńczoną gzymsem z fryzem zdobionym bukranionami i girlandami oraz pełną attyką, a także dwukolumnowy portal. W okresie klasycyzmu architektura grobowca Cecylii Metelli cieszyła się niezwykłą popularnością w całej Europie i stała się wzorem dla wielu ówczesnych budynków, w tym także dla kuchni w niedalekiej Królikarni na Mokotowie.

Mieszkanie na wodzie

Oprócz gromadzenia wody podstawowym zadaniem Wodozbioru w XVIII w. była regulacja cieków wodnych spływających z wysokiej skarpy wiślanej, u stóp której zbudowano Łazienki. Jak podaje inwentarz dóbr królewskich z 1783 r. woda z Rezerwuaru doprowadzana była do fontanny w Pałacu na Wyspie – dawnej Łaźni Lubomirskiego – i do fontanny na jego południowym tarasie. Wodozbiór, co niezwykle ciekawe, był nie tylko zbiornikiem na wodę, ale pełnił również funkcję mieszkania dla królewskiej służby, co odnotowano w raportach budowlanych z 1777 r. W tym czasie wyposażenie trzech ułożonych amfiladowo pomieszczeń, których układ zachowany jest do dziś, stanowiły stoliki jesionowe i sosnowe, stołki obite białym materiałem w niebieskie kwiaty oraz łóżka i tapczan. Mieszkanie posiadało także ogrzewanie, dzięki dwóm piecom kaflowym, których pozostałości w postaci palenisk znajdują się w przedsionku. Ostatnie prace konserwatorskie potwierdziły, że ściany pokoi pokryte były białymi i żółtymi pasami – zachowana dekoracja ścienna została odsłonięta i częściowo odtworzona.