„Wyrwa” – historia o mężczyznach, którzy kochali tę samą kobietę...

Ona chciała być pisarką, ja analitykiem robiącym karierę w finansach. I tak, możecie się śmiać z mojego marzenia, że jest banalne, nudne i nieciekawe, ale ono było, do cholery jasnej, moje i tylko moje. Sam je sobie wyśniłem. Nie każdy musi chcieć zdobywać Mount Everest, podróżować po świecie albo zostać gwiazdą filmową. Niektórym wystarczy tylko to – dobra pensja i rozwijająca się kariera.

Janina chciała mieć psa. Nigdy żadnego nie wzięliśmy. Za dużo pracy, a potem dzieci, żeby dokładać sobie kolejnych obowiązków. To nie tak, że ja podjąłem decyzję o nieposiadaniu zwierzaka. Oboje znaliśmy te wszystkie argumenty, oboje się z nimi zgadzaliśmy, a jednak od czasu do czasu, na spacerze, kiedy mijaliśmy rodzinę z jakimś yorkiem, sznaucerem, bokserem czy zwykłym kundlem, widziałem w jej oczach tę tęsknotę.

Jestem ciekaw, jak zachowują się zwykli ludzie w sytuacji ekstremalnej. Co są w stanie zrobić, jak daleko się posunąć, co się z nimi dzieje, jakie emocje nimi targają.

Janina mnie wspierała. Rok po roku, za każdym razem powtarzała mi, że jestem świetny w swojej robocie, że mam głowę do cyfr, że należy mi się ten awans. Wierzyła we mnie. Zawsze mnie wspierała, kiedy ponosiłem porażkę, i zawsze powtarzała mi, że następnym razem już na pewno się uda. Że jestem wybitnym analitykiem.

I byłem nim. A to dlatego, że nie zadowalałem się byle czym, potrafiłem drążyć głębiej. Gdy dostawałem odpowiedzi, wykorzystywałem je, żeby zadać kolejne pytania. Tak długo, aż zniknęły wszystkie moje wątpliwości. (…)

Pośpiesznie wróciłem do domu. Tym razem nie musiałem szukać Wojnara. Aktor siedział dokładnie tam, gdzie go zostawiłem. (…)

Zrozumiałem, dlaczego nie mogłem stąd wyjechać. Liczby się nie zgadzały. Wciąż miałem wątpliwości i kolejne pytania do zadania.

– Spędziła tutaj dwa dni – powiedziałem.

Wojnar po raz kolejny spojrzał na mnie pytająco. Przymknąłem oczy, musiałem się uspokoić, ułożyć sobie w głowie to, co zamierzałem przekazać. Przywykłem do prezentacji w ciasnych salkach konferencyjnych, zazwyczaj przed wysoko postawionymi mężczyznami w drogich koszulach, ale przecież sedno pozostawało to samo – przeprowadziłem analizę, wyciągnąłem wnioski. Teraz miałem o nich opowiedzieć.

– Wyjechała wcześnie rano, zaraz po odprowadzeniu Iwony do przedszkola. Droga stąd do Warszawy to mniej więcej cztery godziny. Nawet jeśli założymy, że miała trudności z wyjazdem lub trafiła na jakiś straszny korek, to wychodzi sześć godzin. Rozumiesz?

– Nie za bardzo.

– W najgorszym razie dotarła tutaj koło czternastej, piętnastej.

– Ciągle nie wiem, o co ci chodzi.

– Zginęła po dwudziestej, ale następnego dnia.

– I?

– Nawet jeśli tutaj przyjechała, nawet jeśli przyłapała cię z tą agentką, nawet jeśli stąd uciekła, to co robiła przez kolejne półtora dnia?

Powoli do niego docierało. Podniósł się z fotela. Przeszedł do kominka, drapiąc się po brodzie.

– Poza tym... – zacząłem ostrożnie.

– Co? Wyduś to z siebie.

– Naprawdę nie widziałeś jej przez ponad dwa miesiące?

– Nie widziałem się z nią. Nie rozmawiałem. Odcięła się ode mnie zupełnie. Dlaczego pytasz?

– Bo... – Wziąłem głęboki wdech. Wiedziałem, że to, co chcę powiedzieć, w kontekście najnowszych informacji jest dość ryzykowne, niemniej spędziłem z Janiną wiele lat, mieliśmy dwójkę dzieci. – Nie pojawiłaby się tutaj bez zapowiedzi po takim czasie, to nie w jej stylu.

– Masz rację – powiedział głucho. – Była impulsywna, czegoś takiego by jednak nie zrobiła.

Impulsywna? Moja ułożona żona? Nie, nie mogłem o tym teraz myśleć. Potrzebowałem się skupić.