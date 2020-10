O prezydentach na wesoło

Dlaczego humor jest tak ważny w polityce oraz dlaczego obecny prezydent USA w ogóle go nie posiada – mówi prof. Longin Pastusiak, wybitny amerykanista, autor wydanej właśnie książki „Anegdoty z Białego Domu”.

Panie Profesorze, skąd pomysł napisania książki zbierającej anegdoty o amerykańskich prezydentach?

- Musimy zacząć od tego, skąd w ogóle zainteresowanie Ameryką? Sprawami międzynarodowymi interesowałem się od dzieciństwa, miałem taki klaser ze znaczkami pocztowymi, wklejałem tam znaczki, opisywałem kraje, ich stolice, najważniejsze dane. To mnie, prostego chłopaka z Łodzi, syna włókniarza i włókniarki łódzkiej, wciągnęło w zainteresowanie światem. I tak mi zostało, od znaczków pocztowych poszło dalej, nigdy nie przestałem interesować się tym, co się dzieje na świecie. Pamiętam II wojnę światową, kiedy się zaczynała, miałem cztery lata, bo się urodziłem w 1935 roku, a 10 lat, kiedy się skończyła. Nie chodziłem w czasie wojny do szkoły, bo wtedy nie było w Łodzi szkoły dla Polaków. Po wojnie szybko nadrabiałem, interesowałem się bardzo sprawami międzynarodowymi, niemieckimi przede wszystkim, bo rodzice oboje byli wywiezieni do obozów. Dlatego przede wszystkim interesowały mnie Niemcy. Na studiach byłem prymusem, na wydziale dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego miałem same piątki i pewnego dnia dziekan wydziału, pan profesor Jan Halpern zapytał mnie:

„- Co ty, Pastusiak, chcesz robić w życiu, czym się zajmować?

- Panie dziekanie, chciałbym być komentatorem do spraw niemieckich – odpowiadam bez wahania.

- Od tego jest wielu wybitnych specjalistów, Osmańczyk, Podkowiński, a może ty byś się zainteresował innym bardzo ważnym krajem, od którego specjalistów nam brakuje?

- Jakim? - pytam zdziwiony, a on wypalił:

- Stany Zjednoczone! Zainteresuj się koniecznie.”

I tak to się zaczęło.

To już było po okresie stalinowskiej nienawiści do Ameryki?

To było na III roku studiów dziennikarskich, zaczęła się odwilż, w 1956 roku Amerykanie zaproponowali Polsce stypendia, zgłosiłem się i ku mojemu zaskoczeniu dostałem to stypendium. Przyjechała delegacja fundacji Forda i pytają, czemu chcę studiować w Stanach, a ja mówię, że najlepiej poznawać USA takie, jakie są naprawdę, a nie tylko z dostępnych w Polsce książek radzieckich… Roześmiali się i dali mi to stypendium… W Stanach Zjednoczonych zrobiłem magisterium na Uniwersytecie Wirginii, poznałem Amerykę, to bardzo ciekawy kraj, bardzo skomplikowany….

Ale dziennikarzem pan nie został?

- Uznałem wtedy, że dziennikarstwo jest za płytkie, w gazecie nie odda się wszystkich złożonych problemów, trzeba upraszczać – a ja nie chciałem. Zacząłem więc pracę w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, gdzie przepracowałem ponad 30 lat.

Czyli w sumie obserwuje pan już Stany Zjednoczone przeszło 60 lat? Przeżył pan, lekko licząc, kilkunastu prezydentów...

- Byłem już prawie sto razy w Stanach, jeździłem na każde ważne wydarzenie, do dzisiejszego dnia wytrwałem, bardzo się Ameryką interesuję, obserwuję wszystkie wydarzenia, całą bieżącą politykę.

Skąd wziął się pomysł na książkę o prezydenckich anegdotach?

- Humor odgrywa bardzo ważną rolę w amerykańskiej polityce, dużą popularnością cieszą się prezydenci, którzy wykazują się poczuciem humoru. Zresztą nie dotyczy to tylko polityków, ten humor krąży po Ameryce, to jest tam ważne w każdym aspekcie życia, nawet księża zaczynają kazanie od dowcipu czy anegdoty, by przyciągnąć uwagę słuchaczy. Ten humor jest obecny wszędzie i odgrywa rzeczywiście ważną rolę polityczną i dlatego postanowiłem napisać o tym książkę.

O poczuciu humoru prezydentów czy o zabawnych sytuacjach z ich udziałem?

- Przede wszystkim o poczuciu humoru, bo jak podkreślam, ono jest niesamowicie ważne. Ci, którzy potrafili się posługiwać humorem, wygrywali. To nie dziwne w kraju, w którym prawie każde przemówienie polityczne zaczyna się od anegdoty, od rozbawienia słuchaczy, żeby przyciągnąć uwagę. Humor polityczny potrafi być potężną bronią, jeśli prezydent, polityk, potrafi się nim posługiwać. Politycy amerykańscy od początku się tego uczą, najpierw anegdota, potem ważne tezy. Do takich prezydentów należał Abraham Lincoln, a z bardziej nam współczesnych Ronald Reagan.

A jak z poczuciem humoru u obecnego lokatora Białego Domu?

- Niestety, obecny prezydent nie wyróżnia się szczególnym poczuciem humoru, może za to poszczycić się ogromną ilością błędów i gaf, które popełnia, można przytaczać niezliczone przykłady i one znalazły się w mojej książce, niektóre zbierane tuż przed wysyłką do druku.

Czyli pana książka to nie tylko zbiór anegdot?

- Moja opowieść to nie tylko dowcipy, ale coś szerszego niż same anegdoty, którymi posługiwali się prezydenci. Chciałem pokazać, jak politycy korzystają z poczucia humoru, a czasem – jak bardzo tego nie potrafią. To dotyczy choćby właśnie Donalda Trumpa, który, jak już mówiłem, nie ma poczucia humoru ani odrobiny dystansu do siebie. Obecny prezydent znany jest z niezręcznych wypowiedzi, może dam kilka przykładów: „Mógłbym być najbardziej popularną osobą w Europie, mógłbym ubiegać się o dowolny urząd, jeśli chciałbym - ale nie chcę”, „Świat nie jest dobry, my jesteśmy wielcy” i moja ulubiona „Wiecie, że nie zajmowałem się wcześniej polityką, zajmuję się dopiero teraz, jak widzicie, nie mam tekstu przemówienia przed sobą, dlatego zostałem wybrany, bo przemawiałem bez tekstu... Czy możecie uwierzyć, że jestem politykiem? Nawet ja nie mogę w to uwierzyć!”. Po czym dodał: „Tylko jedna osoba w historii miała lepsze notowania od waszego ulubionego prezydenta Donalda Trumpa, to Jerzy Waszyngton”, skromnie powiedział o sobie i jeszcze na koniec: „Mamy najgorsze prawo, mamy najsłabsze prawa w historii jakiegokolwiek kraju…”. No tak to żaden prezydent o swojej ojczyźnie nie powiedział.