Różnorodność jest naszą siłą. Kultura na wyciągnięcie ręki.

Bogactwo oferty kulturalnej Krakowa tworzone przez kilkaset małych i dużych centrów kultury, ponad 100 oddziałów muzealnych i kilkadziesiąt festiwali to potężny rozwojowy zasób, także dla miasta głęboko doświadczonego przez kryzys czasu pandemii. Odbudowa turystyki przyjazdowej do miasta będzie możliwa także dzięki bliższej współpracy sektora kultury i turystyki. Przedstawiamy zestaw narzędzi wspierających integrację komunikacji marketingowej, promocji kultury i dyplomacji kulturowej Krakowa. Kraków Culture to przewodnik po bogactwie oferty miasta, narzędzie komunikacji międzynarodowej, nowy portal z tekstami opowiadającymi najważniejsze sektory kultury, nowy kwartalnik „Kraków Culture”, rozwój portalu „Karnet”, a także powiązane platformy sprzedażowe dla sektora kultury. Kraków Culture to nadrzędna marka obejmująca uspójnione działania miasta i jego instytucji, które mają przyczynić się do wzmocnienia reputacji oraz rozpoznawalności Krakowa jako miasta kosmopolitycznego o szczególnie bogatej i różnorodnej ofercie kultury i czasu wolnego, a także miasta silnej aktywności środowisk kreatywnych.