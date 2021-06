Zestaw nieoczywisty. Dwudziestka nominacji do Nike 2021

Właśnie ogłoszono dwudziestkę tytułów nominowanych do Nike, w której jest sporo książek nieoczywistych. Podobnie jak w nominacjach do Nagrody Literackiej Gdynia.

W ogłoszonej właśnie dwudziestce Nike cieszy obecność laureatki Paszportu POLITYKI Miry Marcinów z „Bezmatkiem” i nominowanego do Paszportu Igora Jarka z książką „Halny”. Kilka nominacji powtarza się, a najwięcej otrzymał niewielki i znakomity debiut Elżbiety Łapczyńskiej „Bestiariusz nowohucki” (pisaliśmy o nim w „Polityce”), który jest nominowany do Nike, Gdyni i Nagrody m. st. Warszawy. Podobnie Waldemar Bawołek i jego „Pomarli” nominowani są i do Nike, i do Gdyni. Cieszy też powtarzająca się nominacja dla Joanny Krakowskiej (Nike i Gdynia) za „Odmieńczą rewolucję” i dla Grzegorza Piątka za „Najlepsze miasto świata” (Nike i Nagroda m. st. Warszawy).

Nike 2021. Spostrzeżenia i upomnienia

W poezji Nike dostrzegło w tym roku m.in. Edwarda Pasewicza i Justynę Kulikowską (nominowaną również do Gdyni). Wśród nominacji znalazła się też głośna „Ludowa historia Polski” Adama Leszczyńskiego i ważny reportaż „Kajś” Zbigniewa Rokity o Górnym Śląsku.

Brakuje za to śląskiej powieści „Gorzko, gorzko” Joanny Bator, ciekawszej niż „Ciemno prawie noc” nagrodzone kilka lat temu, „Tkanek miękkich” Zyty Rudzkiej czy „Pod słońcem” Julii Fiedorczuk. Nike odchodzi coraz bardziej od swojej pierwotnej formuły, jaką była „nagroda za powieść”. Zabrakło też biografii, choćby Anny Walentynowicz napisanej przez Dorotę Karaś i Marka Sterlingowa czy „Ginczanki. Nie upilnuje mnie nikt” Izoldy Kiec. Można by się również upomnieć o „Poufne” Mikołaja Grynberga.

Lektury do nadrobienia

Nike w tym roku wskazuje na obrzeża obiegu literackiego, wychodząc z założenia, że poczytne tytuły i tak trafią do odbiorców, a rolą nagród jest wskazywać na to, co mogliśmy przeoczyć. Stąd wrażenie, że dużej części tych książek wielu czytelników może nie znać, a nawet o nich nie słyszało. Dopiero nominacje wydobywają je z cienia. Można je traktować jako wskazówki lektur do nadrobienia. Laureata poznamy w październiku.

Nominacje do Nike 2021