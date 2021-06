Cichy zwycięzca. Przyznaliśmy Nagrodę Architektoniczną. Już dziesiąty raz!

Po raz 10. wybraliśmy laureata Nagrody Architektonicznej POLITYKI. Jury uznało, że tym razem na Grand Prix najbardziej zasługuje kameralna, ale wyrafinowana estetycznie realizacja Pawilonu Edukacyjnego „Kamień” w Warszawie.

Trudno dokładnie zliczyć wszystkie obiekty, które przez tych 10 lat nominowano do naszej nagrody. Było ich na pewno ponad pół tysiąca. Co zaś już łatwo policzyć (10 razy 5), w finale znalazło się 50 realizacji stanowiących, można rzec, szeroką elitę polskiej architektury ostatniej dekady. Ich lokalizacja sporo mówi o inwestycyjnej dynamice jakości. Wśród laureatów znalazło się najwięcej obiektów z Warszawy (14), a następnie z Katowic (7), Wrocławia (4), Krakowa i Poznania (po 3), co chyba dobrze odzwierciedla potencjał rozwojowy tych ośrodków. Zaskakuje całkowita nieobecność Łodzi, która może się pochwalić nie tylko nowym efektownym dworcem kolejowym Łódź Fabryczna, ale przede wszystkim fantastycznymi poprzemysłowymi rewitalizacjami. W tej dziedzinie jest bez wątpienia krajowym liderem.

Co ciekawe, w finale aż pięciokrotnie znalazły się wsie (Jankowice, Tarnów nad Wisłą, Pobierowo, Kryspinów i Brenna), a czterokrotnie miasteczka do 30 tys. mieszkańców (Augustów, Ostrów Mazowiecka, Stary Sącz, Konstancin-Jeziorna), co świadczy o powolnym, ale regularnym rozlewaniu się dobrej architektury z metropolii na cały kraj. Natomiast trochę inaczej ułożyła się geografia zdobywców Grand Prix, czyli crème de la crème projektowej myśli. Nagroda główna aż trzykrotnie powędrowała do Katowic, dwukrotnie do Warszawy i Krakowa, zaś jednokrotnie uhonorowano nią Bydgoszcz, Szczecin i Jankowice.

Odnawianie przyjaźni

Finałowa piątka bieżącej edycji okazała się niezwykle zróżnicowana. Od rozległej, wielofunkcyjnej galerii Elektrownia Powiśle w stolicy po trochę większy miejski mebel, jakim właściwie jest Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku. Każdy z finałowych obiektów urzekał innymi walorami. Elektrownia Powiśle – rozmachem i pieczołowitością rewitalizacji, hotel Nobu – urbanistyczną powściągliwością i elegancją, przystań kajakowa w Tychach – konsekwencją w budowaniu związków miasta z jeziorem, Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku – otwartością i społecznymi kontekstami, „Kamień” – wyrazistą symboliką. I mimo owych różnic jest coś, co te obiekty łączy. Zauważyła to członkini jury Bogna Świątkowska, podkreślając, że użyteczność i funkcje ich wszystkich zostały zakwestionowane przez pandemię. Zamiast od pierwszego dnia po otwarciu tętnić życiem, musiały przejść przez czyściec izolacji, ograniczeń sanitarnych, urzędowych wykluczeń. Ich prawdziwy czas dopiero nadchodzi.

„Kamień” został zwycięzcą wybranym zdecydowaną większością jurorskich głosów. W skali tego, co buduje się w stolicy, można powiedzieć, że mamy do czynienia z inwestycją skromniutką (powierzchnia użytkowa to 214 m kw.), względnie tanią (5 mln zł) i na domiar wszystkiego usytuowaną na uboczu. Ale warto na nią spojrzeć w szerszym kontekście przywracania przyjaznej relacji między miastem a przecinającą je Wisłą, relacji niegdyś gwałtownie zerwanej przez budowę na jej lewym brzegu trasy szybkiego ruchu, Wisłostrady, a na prawym zaniedbanej poprzez liczne inwestycyjne zaniechania.

Pierwszym krokiem w kierunku odnawiania przyjaźni stało się zagłębienie fragmentu Wisłostrady w podziemny tunel. Żartowano wprawdzie, że stolica to chyba jedyne miasto świata, gdzie tunel buduje się nie w poprzek, ale wzdłuż rzeki (co zresztą jest nieprawdą, by przytoczyć choćby przykład Wiednia), lecz ostatecznie inwestycja okazała się strzałem w dziesiątkę. Rozpoczęła bowiem szereg kolejnych, coraz bardziej zbliżających miasto i mieszkańców do rzeki. Od miejsc kultury, rozrywki i wypoczynku (Multimedialny Park Fontann, Centrum Naukowe Kopernik, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Elektrownia Powiśle) po tzw. mieszkaniówkę, biura i hotele. Małym przełomem okazało się stworzenie, sukcesywnie wydłużanych, lewobrzeżnych bulwarów nadwiślańskich, dziś ulubionego miejsca spotkań, szczególnie młodych warszawiaków. Z kolei na prawym brzegu, poza Stadionem Narodowym, to także rozwijany projekt Portu Praskiego, infrastruktura plażowa oraz 20-kilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa. Oba brzegi spięła druga linia metra, a dodatkowo spiąć ma jeszcze planowany most pieszo-rowerowy.