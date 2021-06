Fragment książki „Pisanie to bardzo bolesna przyjemność. Listy 1951-67”

Brwinów, 19 lutego 1952

Drogi Panie Henryku!

Bardzo przepraszam za nieczułe milczenie. To bardzo głupio składać wszystko na okoliczności, ale chyba tak było. Jestem bardzo zajęty, cały dzień pracy, warunki mieszkaniowe nieszczególne, długie wieczory głupiej korekty lub odwalania jakichś kawałków dziennikarskich. Nie mam w wyniku ani sił, ani ochoty pisać do nikogo. Nawet do domu telefonuję raz na miesiąc i to wszystko; cały kontakt z bliźnim. Wstyd i zgaga.

Nie mogłem też załatwić tego wszystkiego kartką, bo sprawy, które Pan porusza, to chyba najistotniejsze z istotnych.

A więc po kolei, bo tego będzie dużo. Jestem bardzo zły na Pana, tym zresztą rodzajem złości, jaki ma się do samego siebie. Postaram się pisać bez ogródek, szczerze. Sam chciałeś, Grzegorzu! Gdybym Pana nie lubił i nie cenił, zbyłbym to wszystko paroma grzecznymi słowami.

W królestwie lalek nie nadaje się moim zdaniem do druku. Pisane na kolanie i nawet zewnętrznie niechlujne. Tak nie można. Nawet do „Słowa”. Dużo nieporadności stylistycznych. Zdania rwane bez związku i ciągu, np. „Ukazano tu bohaterski trud ludzi radzieckich” (wstrętny banał z ogłoszeń filmowych) i dalej bez związku „Wiele przygód i piękny przykład bohaterstwa”. Co to znaczy „wykonanie lalek i dekoracji bez zarzutu” i „kierownik plastyczny zasłużył na pochwałę” – tak się pisze, jak się nie ma nic do powiedzenia. Za dużo superlatywów, za dużo uwag o widowni, za mało treści, tj. rzeczowych informacji. Uwagi psychologiczne o odróżnianiu fikcji od rzeczywistości u dzieci bardzo amatorskie. Wstęp i zakończenie dobre. Rada: nauczyć się pisać prozę tak, aby zdania trzymały się za ręce, aby każde następne popychało myśl. Proszę regularnie co 2 tygodnie przesyłać materiał do red. Wł. Wnuka, Sopot, Sikorskiego 2. Za drukowanie nie mogę ręczyć. Moje doświadczenia z redakcją są raczej smutne.

Teraz wiersze. Znów to samo. Błędy: „narzeczonie” zamiast narzeczonej, „pokłóła” zamiast pokłuła (o błędach w liście, o zamiłowaniu do słowa „ichni” – nie wspominam). Kochany Henryku, niech mi Pan wybaczy te uwagi, zwłaszcza że „mówię bom smutny i sam pełen winy”. Musimy razem walczyć z językiem, z tym wszystkiem, co nie jest najistotniejsze w pisarstwie, ale jest niezbędne w pisaniu.

Z wierszy najbardziej podoba mi się Nad jeziorem i Jesienna podróż. Pewne niebezpieczeństwo ogólne: utonięcie w niejasnościach. Nie jestem amatorem liryki w rodzaju Piosenka o Nowej Hucie (zna Pan to „O Nowej to Hucie piosenka/ O Nowej to Hucie są słowa/ A taka jest prosta i piękna/ I nowa jak Huta jest nowa” – takie elaboraty wzbudzają we mnie niezdrowe chucie). Ale myślę także, że tajemniczość, lamowość, „ciemność mowy” (polecam gorąco Norwida) jest tylko tam usprawiedliwiona, gdzie jest jedyną możliwą relacją o świecie. Tymczasem współcześni młodzi poeci robią tajemnice z tego, co jest tylko ich nieuctwem, nieumiejętnością wyłożenia myśli prosto z rymem, zwrotką i logiczną strukturą wierszaX).

Rada: cierpliwość. Pisać, przepisywać, medytować, myśleć nad istotą tego, co się robi, i nad celem roboty. Potem na czysto bez błędu przepisać po roku w jeden zeszyt (najlepiej na maszynie – to obiektywizuje jak druk). Taki zeszyt chętnie przeczytam. O poszczególnych wierszach trudno pisać, wolałbym pogadać.