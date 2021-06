Miasteczek czar

Nadrenia Północna-Westfalia jest jednym z landów słynącym z uroczych, średniowiecznych miasteczek, których stara zabudowa jest zdominowana przez doskonale zachowane i niezwykle efektowne domy szachulcowe.

Zacząć można od położonego przy granicy z Belgią, w górach Eifel, średniowiecznego Monschau. Brukowane uliczki, wąskie zaułki i malownicze domy szachulcowe sprawiają, że to klimatyczne uzdrowisko nad rzeką Rur wydaje się idyllą. To dawny ośrodek sukienniczy jest centrum kulturalnym gór Eifel i przyciąga miłośników przyrody i dobrej kuchni. Około 300 białych domów o konstrukcji szachulcowej z ciemnymi belkami wygląda bajkowo w scenerii zielonej przyrody. W krętych uliczkach kryją się małe galerie i butiki, w najmniejszym teatrze miejskim w Niemczech oraz w galerii miejskiej w klasztorze Au można delektować się sztuką i kulturą. Warto zwiedzić także Czerwony Dom, wspaniałą siedzibę patrycjuszowską, wybudowaną przez J. H. Scheiblera w okresie rozkwitu przemysłu sukienniczego w XVIII w., w której można zobaczyć jak wyglądało życie codzienne mieszczan w tym czasie. Nad miastem wznosi się zamek Monschau, zbudowany pod koniec XII w. przez książąt Limburgii. Można się do niego wspiąć, albo skorzystać z tramwaju wiozącego bezpośrednio na punkt widokowy na zamku. Wsie na wzgórzach wokół starego miasta oferują wypoczynek na łonie natury. To idealna baza wypadowa na wycieczki piesze i rowerowe.