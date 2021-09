Ja, kobieta

„Siedem sekund wieczności” Petera Turriniego, jednego z najważniejszych austriackich dramaturgów, to sztuka ponadczasowa.

A jak historia traktuje silne kobiety – kiedyś i współcześnie? Jak bardzo płeć determinuje sukces kobiet i co muszą poświęcić, by sięgnąć po swoje. Bo świat nie jest wspólny – pomimo coraz większej społecznej świadomości świat nadal jest męski.

Jako dziecko przeżyła pogrom Żydów, widziała obojętność wobec bezmiaru zbrodni dokonywanej na swoim narodzie. Osierocona i samotna, uciekając przed śmiercią, z Ukrainy zawędruje pod Wiedeń, gdzie odnajdzie schronienie. Traumy z dzieciństwa ukształtują jej losy. Odseparuje się od przeszłości, by przeżyć przywdzieje niewidzialną zbroję. Kilka lat później zrozumie, że w męskim świecie przepustką do lepszego życia będzie jej ciało.

Pięknej Lamarr, pokazanie nagiego ciała przysporzyło tylu wielbicieli i adoratorów co przeciwników. U boku bogatych mężów mogła korzystać z życia. Jednak poza pasją do aktorstwa, zafascynowała ją inżynieria – wynalazła, oprócz ruchomej protezy czy zdalnego sterowania torped, pastylkę musującą. Była innowatorką, która w czasach narodzin feminizmu i buntu sufrażystek z początku XIX w. wytrwale realizowała wyobrażenia o swoim życiu.

Kobieta jak wiatr

„Jestem ponadwymiarowa, jestem jak wiatr” – tak mówi o sobie Hedy Lamarr w doskonałej kreacji Joanny Liszowskiej. Bo Lamarr to kobieta realizująca siebie i przez całe życie pragnąca miłości. U jego kresu, gdy ma już prawie 100 lat, podczas zwierzeń u terapeuty (wymowna gra Jerzego Kluzowicza), jest spragniona czułości bardziej niż kiedykolwiek. Przyznaje, że niemiłość towarzyszyła jej w zdobywaniu upragnionych celów. „To tylko przebieranki” – mówi o kolejnych mężczyznach. W pogoni za doznaniami spala się jak dziewczynka z zapałkami, opisana przez Clarissę Pinkolę Estes w książce „Biegnąca z wilkami”. Jej każda miłość to ułuda, próba ogrzania się w cieple uczucia nowego kochanka, pragnienie, które nigdy nie zostanie zaspokojone.

Pułapki kobiecości

Lamarr wie, że młodość i piękno to karta przetargowa w męskim świecie. To również pułapka współczesnych kobiet, które w swojej urodzie widzą szansę na spełnienie. Pułapka nawet podwójna, bo mężczyźni, ślepi na atrybuty intelektualne, szukają coraz młodszych „towarzyszek życia”. Starając się o kolejne role, Lamarr miała doświadczenia nieodbiegające od tych, które były udziałem bohaterek ruchu MeToo. Poniżana, a bywało, że gwałcona, ma odwagę wykrzyczeć co myśli, co nie przysporzy jej uznania w gronie producentów filmowych.

W książce „Kobiety i władza” Mary Beard twierdzi, że bez znaczenia jest, jakie zdanie ma kobieta, bo jeśli wkroczy na zwyczajowo „męskie” terytorium, i tak spotka się z agresją. Doskonały przykład stanowi współczesny parlament afgański – gdy mężczyźni nie mają ochoty słuchać kobiet, wyłączają im mikrofon.

Mężczyźni widzieli w Lamarr „najpiękniejszą kobietę Hollywood”. Chcieli ją posiąść, ujrzeć nagą, choć już niekoniecznie obsadzić w dobrej scenie filmowej. Dopóki jest młoda, wykorzystuje każdą szansę. Jednak przychodzi moment, gdy jej ciało niewiele ma do zaoferowania.

Wydaje się, że Lamarr miała wszystko, urodę, seksapil, zmysł wynalazczości. Można by umieścić ją w gronie kobiet odkrywczyń, obok Marii Curie-Skłodowskiej czy Margaret Hamilton, twórczyni oprogramowania systemu pokładowego programu kosmicznego „Apollo”. Chociaż w latach dziewięćdziesiątych, ponownie było o niej głośno, jej wizerunek został wykorzystany na opakowaniu pakietu CorelDRAW.