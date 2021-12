Wszystko, co ważne. Najciekawsze filmy festiwalu Watch Docs

Pokazywane w ramach Watch Docs dokumenty nie pudrują rzeczywistości i pokazują ją we wszystkich, także nieprzyjemnych detalach. Wiele z nich przynosi też rodzaj pocieszenia.

Katastrofa klimatyczna, kryzys uchodźczy, walka o prawa kobiet, napięta sytuacja w Ukrainie i Białorusi – te tematy zdominowały tegoroczną edycję festiwalu Watch Docs. Każdy z filmów, które znalazły się w programie, pozwala lepiej zrozumieć to, co dzieje się wokół nas – a od dłuższego czasu można mieć wrażenie, że świat nie tylko wciąż przyspiesza, lecz staje się także coraz bardziej niepokojący i ponury. I choć pokazywane w ramach Watch Docs dokumenty nie pudrują rzeczywistości i pokazują ją we wszystkich, także nieprzyjemnych detalach, wiele z nich przynosi też rodzaj pocieszenia: gdy zawodzą politycy, często sprawy we własne ręce biorą aktywiści, działacze społeczni, dziennikarze i obywatele, wskazując możliwe drogi wyjścia z kryzysowych sytuacji.

Polecamy kilka filmów, które warto obejrzeć na festiwalu – każdy z nich będzie można zobaczyć zarówno w warszawskich kinach (10–16 grudnia), jak i na platformie Mojeekino.pl (10–19 grudnia), bo Watch Docs ma w tym roku formułę hybrydową. A pełny program i kalendarium pokazów można znaleźć na stronie WatchDocs.pl.

Milczenie kreta, reż. Anaïs Taracena

Elias Barahona był dziennikarzem, który pracował jako rzecznik prasowy dla wojskowej junty sprawującej władzę w Gwatemali w latach 70. W tym samym czasie był informatorem opozycji, donoszącym o planowanych atakach na przeciwników rządu oraz akcjach szwadronów śmierci. Dokument Anaïs Taraceny przypomina o roli, jaką Barahona odegrał w nowoczesnej historii kraju, lecz jest jednocześnie próbą rekonstrukcji wydarzeń sprzed lat: misterną, lecz skazaną na połowiczny sukces – większość kronikarskich zapisków z czasu rządów junty została bowiem zniszczona.

Powrót do Reims, reż. Jean-Gabriel Périot

Inspirowany głośną książką Didiera Eribona portret francuskiej klasy robotniczej. Co sprawiło, że tradycyjnie sprzyjająca skrajnej lewicy warstwa społeczna zaczęła z czasem głosować na Front Narodowy i prawicowych populistów? Jak wpłynęły na nią zmiany polityczne i społeczne we Francji? Zmontowany z archiwalnych materiałów i komentowany tekstem Eribona film to fascynujące spojrzenie na klasę wykluczonych i zapomnianych. Obraz jest też częścią przeglądu dzieł Jeana-Gabriela Périota, reżysera specjalizującego się w dokumencie montażowym. W jego ramach będzie można zobaczyć pełnometrażowe filmy „Niemiecka młodzież” i „Nasze porażki” (ten ostatni wyłącznie w ramach pokazów kinowych) oraz wybór dokumentów krótkometrażowych.