Rozmowa z Tomaszem Ostafinem, laureatem Paszportu POLITYKI w kategorii Kultura cyfrowa

Kwestia tego, czy „Papetura” się zwróci, jest drugorzędna. Myślę natomiast, że pozwoli mi się poświęcić robieniu gier w przyszłości – mówi Tomasz Ostafin, laureat Paszportu POLITYKI w kategorii Kultura cyfrowa.

OLAF SZEWCZYK: – Z myślą o komputerze, medium bazującym na treściach cyfrowych, stworzył pan grę z papierowych wycinanek. Dlaczego?

TOMASZ OSTAFIN: – Papier ewidentnie mnie prześladuje. W podstawówce ciągle coś bazgrałem w zeszycie na tylnych stronach, zarysowana długopisem kartka to główne wspomnienie z przeszłości. To był pierwszy objaw mojej hiperkreatywności. Nie wspominam o tym, by się chwalić, bo ta cecha to koszmar przy pracy zarobkowej. Skakałem z kwiatka na kwiatek dość często.