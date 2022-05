„Za granicą, czyli w Polsce” – wystawa zdjęć Agaty Kubis i debata

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy oraz OKO.press zapraszają do obejrzenia wystawy zdjęć Agaty Kubis „Za granicą, czyli w Polsce” oraz na debatę o różnych sposobach dokumentowania prawdy 24 maja o 19:00. Wystawa została przygotowana w trzech językach: polskim, ukraińskim i białoruskim. Jest dostępna do końca czerwca na platformie VOD Warszawa.

Wystawa zdjęć Agaty Kubis „Za granicą, czyli w Polsce” obejmuje 21 fotografii wykonanych od sierpnia 2021 na granicy polsko-białoruskiej oraz 13 fotografii dokumentujących sytuację na granicy polsko-ukraińskiej od momentu wybuchu wojny.

Wystawę będzie można obejrzeć na platformie VOD Warszawa, gdzie na czytelniczki i czytelników czeka już tekst kuratorski autorki zdjęć oraz artykuł Doroty Borodaj pt. „Zmiana perspektywy”. Tekst jest swoistą grą, zachęcającą czytelników i czytelniczki do próby zmiany miejsca, z którego patrzymy na otaczający nas świat.

granica, ta z Białorusią, tam nie wolno, tam paszport nic nie znaczy. tam możesz tylko czekać na łaskę. tam zostaniesz. a przecież mówili, że to jest teraz twoja droga. jedna, druga, trzecia, kolejna próba. odbijasz się od systemu. „proszę pani, ja umieram”, „jest nas jedenaścioro, tak są kobiety i dzieci”, „proszę nam pomóc, dalej już nie pójdziemy, już nie mamy gdzie iść”. niektórych w ich drodze spotykam. widzimy się przez godzinę, czasami dwie. zostawiam suche rzeczy, zapas jedzenia. trochę rozmawiamy. „nie, nie mogę was zabrać do domu”, „nie, nie. nie mogę ….”. nie zrobimy sobie zdjęcia.

Agata Kubis, Warszawa 16.03.2022