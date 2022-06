Ludowe tradycje w nowej odsłonie. Poznaliśmy program Wianków – Święta muzyki

Większość kultur tradycyjnych ma własne obrzędy i rytuały związane z przesileniem letnim. Polskie zwyczaje związane z Sobótką, wywodzące się z czasów pogańskich, przetrwały nie tylko przyjęcie chrztu i liczne próby wymazania rodzimej spuścizny kulturowej, ale mają się nieźle nawet dziś – w zglobalizowanej, internetowej rzeczywistości XXI wieku. Ludowe tradycje są też tegorocznym motywem przewodnim Krakowskich Wianków – Święta Muzyki. Impreza odbędzie się 25.06 w trzech częściach miasta.

Chociaż, jak podaje Ambroży Grabowski w Dawnych zwyczajach krakowskich, tradycja wianków do Krakowa przywędrowała z Warszawy, stara stolica przoduje dziś w organizacji corocznych obchodów nocy świętojańskiej. Wianki – Święto Muzyki to jedna z największych imprez kulturalnych w kraju, a program muzyczny od lat przyciąga słuchaczy i słuchaczki z całej Polski. Tegoroczny lineup stawia na artystów nawiązujących do folku i wpisujących się w ogólnoświatowy trend poszukiwań tożsamościowych poprzez eksplorowanie ludowych tradycji muzycznych.

Jednym ze sztandarowych przykładów przywracania folkowych brzmień do łask jest wieloletnia działalność Kapeli Ze Wsi Warszawa. Grupa funkcjonująca już od 1997 roku konsekwentnie czerpie z tradycji ludowych łącząc je z nowoczesnymi aranżacjami i świeżym podejściem do produkcji. Zespół był wielokrotnie nagradzany przez polskie i zagraniczne instytucje – ma na koncie m.in. kilka Fryderyków, nagrodę BBC Radio 3 Awards for World Music i nominację do Grammy 2006 w kategorii „polka”. Grupa wykorzystuje specyficzne instrumentarium znane z polskiej muzyki ludowej, w tym repliki historycznych instrumentów takich jak fidel płocka czy suka biłgorajska. Oba instrumenty zostały odkryte w Polsce w trakcie badań archeologicznych i zrekonstruowane po latach przez najlepszych lutników. Jak brzmią te i inne instrumenty w arsenale Kapeli Ze Wsi Warszawa będzie można usłyszeć o 20.30 na Scenie na Powiślu.