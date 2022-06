Hardcore, freejazz, ambient i eksperymenty audiowizualne. Przed nami 15 edycja festiwalu Inne Brzmienia

Nie ma chyba w Polsce dłużej działającej inicjatywy muzycznej o tak szerokim profilu gatunkowym jak festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia. Wydarzenie od lat przyciąga legendy z odległych krańców brzmieniowego spektrum – od folku i bluesa, przez pop i funk, po metal i digital hardcore. W tym roku 15. edycja festiwalu zagości na lubelskich Błoniach w dniach 7-10 lipca.

Od 2014 roku część programu Wschodu Kultury - Innych Brzmień poświęcona jest wybranej wytwórni ważnej dla sceny niezależnej. W poprzednich latach były to m.in. Glitterbeat Records, Crammed Disc czy polska Antena Krzyku. Gościem tegorocznej edycji będzie Dischord Records. Waszyngtońska wytwórnia działa nieprzerwanie od 1980 roku, a jej specjalnością są hardcore, punk, post-hardcore, emo i indie rock. W katalogu Dischord znajdziemy chociażby The Teen Idles, State of Alert, Minor Threat czy Fugazi. Na Wschodzie Kultury - Innych Brzmieniach będzie można zobaczyć D.Y.I.-owe filmy dokumentalne produkowane przez podopiecznych wytwórni, wystawy i spotkania z przedstawicielami wydawnictwa. Oczywiście nie zabraknie też koncertów grup z katalogu labelu.

Wschód Kultury – Inne Brzmienia bierze udział w inicjatywie Keychange, która działa na rzecz równouprawnienia płci w branży muzycznej. Przynależność do sieci Keychange wiąże się z deklaracją zapewnienia równowagi płci w programie festiwalu do 2022 roku. Na tegorocznym festiwalu wystąpią 3 projekty z wytypowanej przez członków Keychange reprezentacji. NIMF to irlandzka performerka i twórczyni muzyki sugar-pop, łącząca śpiew i brzmienie thereminu. Artystka wystąpi na festiwalu ze swoim onirycznym programem opartym na rozpływających się pejzażach dźwiękowych i samplach. W programie znaleźli się też Bandit Bandit – francuski duet rockowy łączący stonerowe brzmienie z garażową energią. Maeva Nicolas i Hugo Herleman wystąpią z zespołem wspierającym (bas i perkusja). W reprezentacji Keychange znalazła się też Fågelle – szwedzka eksperymentatorka z mocnym wokalem osadzonym w elektronicznych podkładach. Punkt obowiązkowy dla fanów muzyki z pogranicza sound artu i popu.

Wśród ostatnich festiwalowych ogłoszeń znaleźli się Beardyman – prawdopodobnie najbardziej doceniony beatboxer na świecie, multiinstrumentalista i komik, znany chociażby z viralowych filmów w YouTube, a także Julian Sartorius – wybitny szwajcarski perkusista i perkusjonalista, który w ramach festiwalu nie tylko zagra koncert, ale poprowadzi również dźwiękowy spacer po centrum Lublina, zwracający uwagę na różne podejścia do zagadnienia dźwięku w przestrzeni miejskiej. Gruzińską scenę elektroniczną reprezentować będzie Anushka Chkheidze. Artystka zaczynała od śpiewania pieśni ludowych w lokalnej kaplicy, dziś z powodzeniem łączy wpływy z lat dzieciństwa z ambientem i muzyką klasyczną. Jej album „Halfie” był m.in. nominowany do nagrody „European Independent Album of the Year” przyznawanej przez IMPALA. Ponadto w lineupie pojawi się białoruskie trio Dlina Volny, łączące post-punk, synthwave i zimną falę, a także ukraińsko polski duet Kadabra Dyskety Kusaje, poruszający się w obrębie dream-popu, folku i eksperymentalnej elektroniki. Do tego projekty audiowizualne – MaDMApper, czyli Sergey Novitsky eksperymentujący z połączeniem syntezatorów i automatów perkusyjnych z autorskimi wizualizacjami oraz Cluster Lizard, który tworzą ukraińscy artyści Dmytro Fedorenko i Kateryna Zavoloka. Duet na co dzień działa w Berlinie na styku muzyki elektronicznej, sztuk wizualnych i grafiki komputerowej. Sami określają swoją muzykę jako dystopijną ścieżkę dźwiękową do nieistniejącego filmu science fiction.

W programie nie zabraknie oczywiście polskich wykonawców (tym roku wystąpią: Pablopavo i Ludziki, Niemoc oraz Nanga), a także działań pozamuzycznych, których program poznamy niebawem. Powiększanie się programu można śledzić na stronie festiwalu. Same ogłoszenia festiwalowe warte są uwagi – każdemu z nich towarzyszy komiksowy pasek prezentujący artystów, wykonany przez ilustratora i autora powieści graficznych Macieja Pałkę. Wschód Kultury – Inne Brzmienia odbędą się w dniach 7-10 lipca na lubelskich Błoniach pod Zamkiem, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.