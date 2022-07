ACT IN_OUT – Międzynarodowy projekt Fabryki Sztuki w Łodzi

Wzajemne poznanie, poszukiwanie twórczych inspiracji i tego, co wspólne mimo kulturowych różnic. Fabryka Sztuki w Łodzi wraz z partnerami z Norwegii i Islandii zaprasza na kilkanaście wydarzeń z obszaru teatru, muzyki i sztuk audiowizualnych.

ACT IN_OUT to pierwszy tak szeroko zakrojony międzynarodowy projekt Fabryki Sztuki w Łodzi. Jego partnerami są prestiżowe instytucje – Ośrodek sztuki Sláturhúsið (MMF) w islandzkim Egilsstaðir, Narodowy teatr tańca Carte Blanche z Bergen oraz Teatr Visjoner w Oslo. Wszyscy kuratorzy projektu stworzyli multidyscyplinarny, bogaty program wydarzeń – koncertów niezależnych zespołów, spektakli oraz widowisk literacko-muzycznych, seminariów dla menedżerów i producentów muzycznych oraz teatralnych, a także działania edukacyjne. Pierwsze wydarzenia odbyły się na Islandii. W Reykjaviku w klubie Mengi wystąpił zespół Distort Visual ze swoim projektem RENDER, zaś w Seyðisfjörður na fiordach wschodnich zaprezentowali się Jacek Doroszenko i Rafał Kołacki , czyli Mammoth Ulthana . W islandzką podróż artystyczną wyruszył też Stefan Kornacki . Artysta multidyscyplinarny stworzył archiwum emocji mieszkańców Egilsstaðir. Instalację wideo „Stock for Future: Emotions” oglądać można na stronie www.actinout.pl .

Pierwszym wydarzeniem w sekcji teatr będzie natomiast premiera spektaklu „ Ragnarok ” w reżyserii Adriana Bartczaka , związanego z norweskim Carte Blanche Dance Company, to opowieść o perfekcyjnej nieidealności człowieka w idealnym świecie. Dynamika współczesnego świata, wzajemne powiązania, przenikanie się wartości i postępujące procesy globalizacji, prowokują twórców spektaklu do zadania sobie pytania o tożsamość, rozumianą jako zróżnicowany projekt indywidualny i zbiorowy. W swojej pracy, stojąc na granicy końca i nowego początku, szukają tych, którzy pójdą dalej, narysują nowe mapy oraz wskażą nowe kierunki. Spektakl będzie inauguracją Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego RETROPERSPEKTYWY – 19 sierpnia 2022, scena Art_Inkubatora, Fabryka Sztuki w Łodzi.

Już w te wakacje islandzcy artyści przyjadą do Łodzi. W sierpniu polska publiczność będzie miała okazję uczestniczyć w projekcie będącego efektem rezydencji islandzkiego duetu Unfiled . Atli Bollason i Guðmundur Úlfarsson wspólnie eksperymentują, improwizują wykonując performance, audiowizualne i statyczne interpretacje utworów. W Fabryce Sztuki ich intencją będzie dalsze dopracowywanie procesów twórczych w celu stworzenia kompozycji audiowizualnej do wykonania na żywo. Tematycznie ich praca skupia się na przeciążeniu informacją i załamaniu procesu znaczenia. Znaki i symbole są rozdzierane przez manipulację łańcuchem sygnału, aby ukryć tradycyjne znaczenie lub ujawnić ukryte konotacje. Efektem końcowym rezydencji będzie instalacja audiowizualna nawiązująca do postindustrialnej architektury Fabryki Sztuki.

Dzięki połączeniu sił ACT IN_OUT z LDZ Alternatywa, tego lata będzie można posłuchać topowych islandzkich artystów, którzy przyjadą zagrać na plenerowej scenie przy Tymienieckiego 3 w Łodzi. Pierwszym będzie wspomniany już wcześniej Atli Bolltarson, który zagra koncert 3 sierpnia. Na festiwal przyjedzie także K.óla czyli Katrín Helga Ólafsdóttir. 24-letnia artystka z Hafnarfjörður na Islandii jest członkinią artystycznej grupy Post-dreifingu. Wydała dwa albumy ze swoim dream-popowym zespołem Milkhouse Baratís í Paradís oraz dwa albumy autorskie. W 2016 roku stworzyła ścieżkę dźwiękową do sztuki teatralnej opartej na dystopiańskiej książce George’a Orwella – „1984” i album „Glasmanía”. Kostiumy, grafika i zabawa dźwiękiem – wszystko to ma sprawić, że spotkanie z artystką to nie tylko porcja znakomitych muzycznych wrażeń, ale i świetna rozrywka. Jej koncert w Fabryce Sztuki w Łodzi zaplanowany jest na lipiec. W pierwszej połowie sierpnia na muzycznej scenie ACT IN_OUT zagości też Countess Malaise. Dzięki ugruntowanej obecności na islandzkiej undergroundowej scenie rapowej, zapraszana jest do alternatywnych czy queerowych miejsc w całej Europie i występuje w czasie takich wydarzeń jak Sónar Reykjavík. W swojej twórczości Malaise kładzie silny nacisk na spójność audiowizualną, ale też na elementy liryczne, performatywne i wizualne. Mimo to jej występy dalekie są od płytkiego estetyzmu, często dotykając tematów powszechnie uważanych za tabu, takich jak bezlitosna krytyka kultury gwałtu.

We wrześniu kolejny polski zespół zaprezentuje się na Islandii. W Rejkiawiku wystąpi elektro-akustyczny duet T’ien Lai tworzony przez Łukasza Jędrzejczaka i Kubę Ziołka, którzy wielokrotnie występowali w Fabryce Sztuki m.in. z zespołami Innercity Ensamble i Alameda 5. Podczas wrześniowego koncertu z zespołem zagra jeden z najciekawszych improwizujących perkusistów średniego pokolenia, Jakub Janicki, na co dzień związany z zespołem Wojtka Mazolewskiego. Także na Islandii rezydencje rozpoczną: Arszyn (Krzysztof Topolski) – perkusista, elektro-akustyczny improwizator i autor soundartowych projektów oraz Joanna Skowrońska, która poprowadzi warsztaty śpiewu otwartym głosem.