Mona Lisa w salonie

Mona Lisa na wyłączność? Teraz można kontemplować to bezcenne dzieło godzinami i bez wychodzenia z domu. Zdjęcia z wakacji i artystyczne fotografie kolegi ze studiów?

O jakość wrażeń zadba telewizor Samsung The Frame, który dzięki zastosowaniu nowej Matowej Powłoki Ekranu oddaje charakter i detale każdego zdjęcia i obrazu. Subtelne pociągnięcia pędzla czy mglisty poranek uwieczniony nad jeziorem będą wiernie odwzorowane, a efekty spektakularne. Z Trybem Sztuka i dostępem do Art Store [1] ekran wypełni się arcydziełami z kolekcji prestiżowych galerii i muzeów.

Dziś do wyboru jest ponad 1600 dzieł, w tym obrazy Rubensa, Moneta, Van Gogha czy Davida Alana Harveya. Przyjemność w obcowaniu ze sztuką potęguje unikatowy Design Obrazu, rozbudowane możliwości w zakresie personalizacji – wymienne ramki i różne opcje montażu. The Frame ma do zaoferowania równie dużo jeśli chodzi o domową rozrywkę. Ekran w technologii QLED w połączeniu ze 100% Natężeniem Kolorów, dzięki technologii Quantum Dot oddaje miliard perfekcyjnych kolorów, niezależnie od jasności.