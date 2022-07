Lato w mieście z kwartalnikiem „Kraków Culture”

Długie, ciepłe wieczory, muzyka niosąca się po Wiśle i zapach świeżo skoszonej trawy to znaki, że w pełni zawitało do nas lato, a wraz z nim kolejna odsłona kwartalnika „Kraków Culture”. Wianki, Festiwal Kultury Żydowskiej, Festiwal Miłosza, ULICA Festival, Summer Jazz Festival Kraków czy Noc Cracovia Sacra – w te wakacje nie ma czasu na nudę.

A u stóp Wawelu kwitnie jazz: zapraszają liczne kluby, nadaje internetowe radio Jazzkultura, pełną parą pracują adepci i mistrzowie tego gatunku, słowem – dzieje się, i to przez cały rok. Przychodzi jednak czas, kiedy jazzowe życie w Krakowie nabiera niebywałego tempa i rozmachu: wraz z nadejściem wakacji rozpoczyna się trwający cały lipiec (a nawet dłużej!) Summer Jazz Festival Kraków, potężna impreza kierowana przez jej pomysłodawcę i dyrektora artystycznego Witolda Wnuka. W tym roku przewidzianych jest ok. 130 koncertów – i to nie licząc wydarzeń Nocy Jazzu! Dla fanów gatunku to punkty obowiązkowe, których nie można przegapić, a w kwartalniku rekomenduje je krytyk muzyczny Bogda Chmura.

Smok wawelski jest symbolem Krakowa tak jak Syrenka – Warszawy, a Neptun – Gdańska. To dlatego smoków w Krakowie mamy mnóstwo… a tego lata będzie ich jeszcze więcej, bo świętujemy 50-lecie słynnej rzeźby Bronisława Chromego, która stoi przed Smoczą Jamą u podnóża wawelskiego wzgórza. Skąd w Krakowie wzięły się smoki i gdzie można je znaleźć, zdradza w „Kraków Culture” Ryszard Kozik – pasjonat krakowskiej kultury, autor licznych publikacji i pracownik Muzeum Krakowa. Z tekstu dowiemy się między innymi, kto jako pierwszy opowiedział słynną krakowską legendę oraz co ile minut smok zieje ogniem.