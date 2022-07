Fragment książki „Resortowe dziecko (najgorszego sortu)”

Nasz zaś najlepszy numer polegał na tym, że chodziłem koło Zamku Królewskiego w Warszawie ubrany w mohairową marynarkę, do której Iwona przyszyła mi wielkie złote epolety, a do kieszonki miałem przypięte kanadyjskie prawo jazdy. Jak tylko widziałem, że ktoś patrzy na zegar z zamkowej wieży, podchodziłem do niego i mówiłem, że jestem przedstawicielem kanadyjskiej spółki, która niedawno temu kupiła ten zegar na własność więc za sprawdzanie czasu pobiera od każdego opłatę – 10 tysięcy złotych (przed denominacją). Do tego jeszcze mieliśmy podstawionych pomocników, którzy podchodzili do mnie, kiedy kogoś przekonywałem do zapłaty i sami mi ją bez oporu wręczali, tłumacząc, że to za sprawdzenie czasu. Cyrk był niebywały.

Wiedziałem, że znajdę pracę w każdym innym salonie. Wystarczyło pokazać dowody moich wypłat, pokazujące, ile potrafię sprzedać. Roberts wtedy zaproponował mi przejście do swojego drugiego salonu – Checkpoint Datsun (czyli dzisiejszy Nissan), ale od razu na pozycję nie szeregowego sprzedawcy, lecz asystenta menadżera. To praca już z niewielką, ale stałą pensją (niewielką wobec reszty zarobku, bo wynosiła ona jakieś trzy czwarte moich dochodów z wcześniejszej pracy za kierownicą), no i nadal się też samemu sprzedaje, a do tego zastępuje się menadżera, bo w sytuacji, gdy salony sprzedaży otwarte były od 9 rano do 9 wieczór (w sobotę do szóstej) żaden menadżer nie wytrzyma 69 godzin tygodniowo; a w zasadzie to jeszcze dłużej, nawet 75, bo faktycznie pracowało się „do ostatniego klienta”, czyli jeśli przyjdzie on na pół godziny przed zamknięciem, to i tak trzeba zostać tak długo, by mógł kupić auto i by załatwić całą papierkową robotę przy tej sprzedaży.

Wykonaliśmy jeszcze jedną usługę malarską. Reperowałem bowiem swojego mini morrisa, w którego ktoś mi wjechał od tyłu na autostradzie, w luksusowej firmie „British United Cars”. Żeby wynegocjować najniższą cenę tej reperacji, wziąłem ze sobą Henia, bo znał wówczas angielski lepiej ode mnie. Na miejscu Henio fachowym wzrokiem obrzucił mury tego warsztatu, ogromnego, bo chyba z 50 na 30 metrów, a wysokości jakichś trzech i pół metra i oświadczył właścicielowi, że malowanie fasady wydaje mu się już konieczne. Ale kto by to zrobił, zmartwił się właściciel. „Tak się składa, odparł Henio, że posiadamy firmę „Swedish quality” i możemy to zrobić. Niestety, Heniu uwielbiał robić wrażenie. Duszę za to potrafił oddać, Dlatego z przerażeniem usłyszałem, jak proponuje za to malowanie cenę, która nie mogła pokryć nawet połowy kosztu potrzebnej farby, o robociźnie już nie mówiąc. Rozpaczliwie próbowałem wytłumaczyć, że to koszt tylko jednej warstwy, a potrzebne są ze trzy, ale tyle zwojowałem, że cena trochę podskoczyła, lecz nadal nie rekompensowała spodziewanych kosztów. Znów ja musiałem wleźć na drabinę, ale mimo dziarskiego machania ogromnym pędzlem ławkowcem, po kilku godzinach zrobione były może dwa procenty całości, taki to był ogrom. Kombinujemy, kombinujemy, aż wpadamy na pomysł, że my tę farbę rozpylimy maszynowo. Tym łatwiej, że dwie ściany nie miały żadnych okien.

„Bandycki lombard, a nie komis”

Coś mnie zaniepokoiło już na lotnisku, bo gość, który po mnie wyszedł ubrany był jak sam prezes, łącznie z muszką zamiast krawata, a w dodatku zaprosił mnie do samochodu, którym był lincoln continental i to w wydłużonej wersji, ale przede wszystkim – w wersji opancerzonej (to można rozpoznać po grubości szyb, bo z zewnątrz nic nie widać). No cóż… zwykli ludzie, nawet bogaci biznesmeni czymś takim nie jeżdżą. Jedziemy do pięciogwiazdkowego, potwornie drogiego hotelu, gdzie ma mieścić się centrala tej firmy. Jak na firmę handlującą starymi autami, rozrzutność co najmniej zastanawiająca. Wchodzimy do sali konferencyjnej, gdzie przy wielkim stole siedzi siedmiu facetów, też wszyscy w muszkach, o aparycjach w dodatku raczej latynoskich niż anglosaksońskich.

Siadam, stawiam koło siebie teczkę, w której mam ten magnetofon, włączony przeze mnie już w momencie, kiedy wyszedłem z samolotu. Z rozmowy zaś wynika, że schemat biznesu jest następujący: klient daje im w komis auto warte 20 tysięcy, w zamian dostając od razu pożyczkę 5 tysięcy, z której odsetki spłaca co tydzień. Po dwóch miesiącach oni przychodzą do klienta z kasą za sprzedane auto, ale jeśli go nie sprzedadzą, to on dalej spłaca odsetki i może wykupić w ten sposób swój samochód. „Zaraz, zaraz – mówię – to macie po czterech tygodniach zysk w postaci odsetek w kwocie 500-600 dolarów, podczas gdy my, sprzedając swoje używane auta, osiągamy jakieś 1,5 tysiąca zysku”. „A nie, nie – oni na to – my nie jesteśmy raczej zainteresowani, by to auto sprzedać, nas interesują odsetki przez dłuższy czas”. Uff… znaczy to raczej bandycki lombard, a nie komis, zaczynam rozumieć. Przecież faktyczne oprocentowanie takiej pożyczki wynosi w skali roku dobrze ponad 100, a może być i 200%. Tylko dla ludzi, którzy desperacko potrzebują na cito kilku tysięcy dolarów. I w tym momencie przypominam sobie, że w mojej teczce chodzi ten magnetofon i jeśli ktoś z nich mi tam zajrzy, to ja już z tego pokoju nie wyjdę. Wtedy zrozumiałem co to znaczy, że „robi się gorąco pod czaszką”. Wiem, że muszę im powiedzieć, że jestem oczywiście ogromnie zainteresowany jakąś współpracą, ale niestety mam wspólnika, który niestety nie mógł przyjechać ze mną i niestety najpierw muszę to wszystko z nim przegadać. Ale oczywiście natychmiast, jak tylko go spotkam, to się skontaktuję. „To zadzwoń do niego”.

Natychmiast wymyślam jakieś skomplikowane kłamstwo, dlaczego nie mogę, bo oni widzą, że mam przy sobie telefon komórkowy, a raczej tę wielką cegłę, jakim był on na początku. „No trudno, wspólnik święta rzecz! Ale pan wraca teraz do Toronto? To my pana odwieziemy…”.

