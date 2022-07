GeForce NOW, czyli najnowsze gry na dowolnym urządzeniu

Coraz więcej graczy spogląda w kierunku usługi GeForce NOW firmy NVIDIA, oferującej granie w chmurze. Olbrzymia moc obliczeniowa kart graficznych GeForce i obszerny katalog obsługiwanych gier są dostępne zupełnie za darmo lub w abonamentach, na które stać każdego.

Rosnący popyt na podzespoły elektroniczne przy jednocześnie piętrzących się problemach z produkcją (pożary fabryk, trzęsienia ziemi, susze, ograniczenia w dostawach metali ziem rzadkich), to główne powody gwałtownego wzrostu cen komputerów w ostatnich latach. Wydajny komputer z kartą graficzną z najwyższej półki zbliża się ceną do ośmiu tysięcy złotych, nie licząc kosztów monitora i innych niezbędnych dodatków (klawiatura, myszka, głośniki itd.). To wszystko sprawia, że coraz więcej miłośników interaktywnej rozgrywki zastanawia się, czy nadal ich na tę przyjemność stać.

Gry prosto z chmury jak filmy z serwisów strumieniowych

Rozwiązaniem tego problemu może być dla wielu osób korzystanie z gier jako usługi w chmurze. Oglądamy już masowo w ten sposób filmy – zamiast kupować je na płytach Blu-ray, korzystamy z serwisów typu Netflix czy HBO Max. W podobny sposób działa usługa GeForce NOW. Główna różnica jest taka, że „wynajmujemy” samą moc obliczeniową nowoczesnego komputera, natomiast gry musimy posiadać własne. Jest to ważna zaleta, ponieważ w momencie rezygnacji z usługi lub zawieszeniu członkostwa, gry zostają z nami. GeForce NOW daje nam dostęp do olbrzymiej bazy obsługiwanych tytułów, w tym najnowszych przebojów dostępnych nierzadko już w dniu światowej premiery. Można w te gry grać nawet na wiekowym notebooku, tablecie lub smartfonie, a w dodatku GeForce NOW zapewnia wydajność, na jaką mało kogo dziś stać.

Co więcej, w podstawowej ofercie usługa GeForce NOW jest dostępna za darmo. Z kolei wersje płatne, oferujące więcej, można wykupić w półrocznym planie abonamentowym, ale także na zaledwie miesiąc. Nie ma więc ani ryzyka kupowania kota w worku, ani frustracji, że po wykupieniu dłuższego abonamentu część tego się zmarnuje, bo czeka nas sesja na studiach lub ciężkie miesiące w pracy.

Wydajność nie do pobicia

Jak wiadomo, w przypadku gier komputerowych komfort zabawy zależy w dużej mierze od mocy obliczeniowej urządzenia, na którym je odtwarzamy. Im większa wydajność, tym większa płynność obrazu – bo więcej klatek na sekundę można obliczyć i wyświetlić – a także jego jakość. Większa wydajność umożliwia bowiem wyświetlanie obrazów w większej rozdzielczości, a więc bardziej szczegółowych. Co więcej, tylko karty graficzne z najwyższej półki są w stanie obsłużyć najbardziej zaawansowane technologie kształtowania obrazu. Przykładowo, funkcja śledzenia promieni (ang. ray tracing) pozwala prezentować wyświetlaną scenę w realistycznym oświetleniu, dzięki czemu wygląda znacznie efektowniej i przekonująco. Różnica naprawdę robi wrażenie. Rzecz w tym, że technologię śledzenia promieni są w stanie obsłużyć jedynie karty graficzne z najwyższej półki – takie jak NVIDIA GeForce RTX 3080.

Komputery z kartą GeForce RTX 3080 lub podobnej klasy posiadają obecnie głównie najwięksi entuzjaści gier wideo. To nie znaczy jednak, że poza nimi nikt nie jest w stanie cieszyć się w grach obrazami kreowanymi przy pomocy najnowszej technologii śledzenia promieni, wyświetlanymi płynnie i z pełnym bogactwem detali. Każdemu może zapewnić ten komfort właśnie usługa GeForce NOW.

Poziom wydajności zapewniany przez GeForce NOW oszałamia. W porównaniu z przeciętnym komputerem – nie tylko Kowalskiego, ale i Smitha – to wręcz nokaut. Moc obliczeniowa GeForce NOW może być nawet 70 razy większa niż przeciętnego laptopa (według miarodajnych statystyk serwisu Steam), 13 razy większa niż MacBooka Air z Apple M1 i siedem razy większa niż przeciętnego komputera do gier z kartą graficzną GTX 1060.

W dodatku gry oferowane w ramach GeForce NOW można odtwarzać na praktycznie każdym urządzeniu z ekranem: komputerach z Windows lub macOS, iPhone’ach i iPadach z Safari, urządzeniach z Chrome, Androidem, Androidem TV oraz na wybranych telewizorach LG i Samsunga.