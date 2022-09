Teatralne wydarzenie w Warszawie! Premiera BLIŻEJ w Teatrze 6.piętro.

1 października premiera sztuki BLIŻEJ Patricka Marbera Teatru 6.piętro w reżyserii Eugeniusza Korina. Aleksandra Popławska, Pola Gonciarz, Mateusz Damięcki i Michał Żebrowski w sztuce o miłości, bliskości i pożądaniu.

W jednej ze scen BLIŻEJ Dany, początkujący pisarz, rozmawia z Ann, fotografką, robiącą mu zdjęcie do jego pierwszej książki:

DANY Nie wydaje ci się obsceniczna?

ANN Co?

DANY Książka.

ANN Nie. Myślę, że…że opowiada jak jest.

DANY „Jak jest” z czym?

ANN Z seksem. Z miłością.

To samo można powiedzieć o spektaklu BLIŻEJ. Opowiada on bez fałszywej pruderii o tym, co leży u początków każdego ludzkiego życia: o miłości i seksie. Robi to bez uników i upiększeń. Dwie pary – Dany i Alice oraz Larry i Ann - zabierają widza w podróż po labiryntach swoich uczuć: na naszych oczach zakochują się, kochają i odkochują, wiedzeni odwieczną i rzadko kiedy zaspokajaną potrzebą bliskości drugiego człowieka. Autor sztuki opowiada ich historie miłosne z pasją, z humorem i często z szokującą szczerością.

UWAGA: 18+ Spektakl wyłącznie dla widzów dorosłych.

