Tej jesieni w Poznaniu zatryumfuje kolor!

I nie mamy tu na myśli wielobarwnych koron drzew, podkreślających w tym czasie swoją przemianą piękno krajobrazu, a grafiki z przełomu XIX i XX wieku. Będzie je można podziwiać w przestrzeniach Centrum Kultury ZAMEK z iście flanerowską swobodą i uwagą od 10.09 do 11.12.2022.

Wystawa „Tryumf koloru. Arcydzieła grafiki francuskiej z przełomu XIX i XX wieku z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie” jest wyjątkowa na wiele sposobów. Po pierwsze zwiedzające i zwiedzający będą mogli za jednym razem odkrywać kunsztowność i żywiołowość mistrzowskich dzieł peintres graveurs (malarzy-grafików) takiej rangi jak: Pierre Bonnard, Lucien Pissarro, Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Signac czy Alfons Mucha. To wyjątkowa okazja, gdyż na co dzień, ze względów konserwatorskich, nie ma możliwości oglądania tych grafik. Po drugie wybrana reprezentacja francuskich dzieł (ponad 100 prac graficznych) powstałych w fin de siècle’u ma charakter rewolucyjny. Dzięki tym pracom udało się doprowadzić do przełamania dotychczasowego prymatu czerni i bieli w grafice oraz odrzucić służalczą postawę wobec reklamy. Po trzecie wystawa będzie szansą na zapoznanie widzów z estetyką ówczesnych nurtów w sztukach wizualnych, reprezentowanych np. przez nabistów, przedstawicieli art nouveau i protoekspresjonistów.

Prezentowana w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu ekspozycja składa się głównie z dzieł pochodzących ze zbioru wybitnego krytyka i kolekcjonera dzieł sztuki – Feliksa „Mannghi” Jasieńskiego. W jego kolekcji dominują litografie. To technika, która zdobyła popularność przede wszystkim dlatego, że umożliwiła m.in. powielanie prac w tysiącach egzemplarzy. Dzięki tym procesom uzyskiwano zarówno malarskie, jak i rysunkowe efekty. Na wystawie oprócz litografii obecne będą także akwaforty, akwatinty oraz chromotypografie. Ekspozycja będzie wzbogacona egzemplarzami z zakresu grafiki użytkowej. Pojawią się na niej m.in. plakaty z dawnych zbiorów krakowskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego.