Nowoczesne gry planszowe – wartościowa rozrywka dla dorosłych

Choć wielu osobom gry planszowe kojarzą się wyłącznie z dzieciństwem, tak naprawdę warto bawić się przy nich niezależnie od wieku. Powodów jest wiele: można miło spędzić czas i zapomnieć o codziennych problemach, gry przyczyniają się też do redukcji stresu, poprawiają naszą pamięć i zdolność koncentracji. Co więcej, jako rozrywka nastawiona na bezpośrednią interakcję, pozwalają jeszcze bardziej zbliżyć się do naszych przyjaciół, partnerów czy rodziny.

Jak wiadomo, nic nie wyzwala energii w związku tak, jak emocje, a te z kolei świetnie podkręca… rywalizacja! Więc może następnym razem zamiast wieczoru z serialem warto zaproponować drugiej połówce wspólne rozgrywki? W ten sposób nie tylko spędzicie razem wartościowy czas, ale też pogłębicie łączącą Was więź, podczas gdy dobra zabawa pozwoli Wam się zrelaksować. Na szczęście dla wszystkich par i duetów na rynku nie brakuje gier dwuosobowych. Prostotą zasad kusi Patchwork – przyjemna i bardzo uniwersalna logiczna zabawa, w której… szyjemy własne kołdry! Wydawać by się mogło, że nie ma w tym nic trudnego – ot, wystarczy dopasować do siebie kolorowe skrawki. Celem gry jest jednak jak najbardziej efektywne zapełnienie dostępnej przestrzeni. Fantazyjne kształty poszczególnych elementów i ograniczona waluta stawiają przed graczami ciekawe wyzwanie. Ciekawą propozycją jest też Splendor: Pojedynek, czyli dwuosobowa wersja popularnej gry ekonomicznej o rozwijaniu biznesu jubilerskiego. Podczas rozgrywki dobieramy żetony klejnotów a następnie wydajemy je na zakup kart. Te z kolei zapewniają produkcję klejnotów w odpowiednich kolorach oraz rozmaite bonusy, poszerzające nasze możliwości. Gra jest wyścigiem o to, kto spełni jeden z trzech warunków zwycięstwa, musimy więc stale mieć się na baczności i obserwować poczynania partnera. Podobnie działa 7 Cudów Świata: Pojedynek. To nieco bardziej rozbudowana propozycja, w której rozwijamy swoje miasta, dobierając kolejne karty z budynkami. Mają one różne funkcje: zapewniają surowce, walutę, siłę militarną i cenne punkty. Specjalny mechanizm zmusza nas do podejmowania trudnych decyzji praktycznie cały czas, bo każda dobrana karta odsłania inną, która od tej pory będzie dostępna dla przeciwnika. Co więcej, mamy tutaj aż 3 drogi do zwycięstwa, więc musimy pilnować, aby nasz przeciwnik nie uzyskał przewagi.

Domowe rozgrywki W domowym zaciszu można spędzać czas również z przyjaciółmi – zwłaszcza zimą długie wieczory zachęcają do zaszycia się w czterech ścianach na kilka godzin. W takich sytuacjach świetnie sprawdzą się bardziej rozbudowane, strategiczne gry planszowe, które będą dla uczestników ciekawym wyzwaniem intelektualnym. Może nie rozegramy w nie 10 partii z rzędu, ale z pewnością dadzą nam wiele satysfakcji. Everdell to jedna z gier, które przyciągają wzrok. Jednak niech Was nie zwiedzie okładka rodem z baśni – w pudełku kryje się wielowymiarowa, złożona planszówka, która zadowoli nawet najbardziej wymagających graczy. Podczas zabawy każdy uczestnik rozwija własną osadę zapraszając do niej zwierzęta i wznosząc praktyczne budynki. Wykonywanie akcji będzie możliwe dzięki figurkom robotników – podczas całej rozgrywki ich liczba jest mocno ograniczona, więc musimy mądrze planować kolejne ruchy. Opowiadając o pięknych planszówkach, nie sposób nie wspomnieć o polskiej grze Łąka, w której wcielamy się w obserwatorów przyrody. Wyposażeni w mapę spacerujemy po malowniczej okolicy, szukając inspiracji i uwieczniając zapierające dech w piersiach widoki, by następnie pochwalić się obserwacjami i sprawdzić, czyje zbiory są najcenniejsze. Ilustracje wykonała Karolina Kijak klasyczną techniką akwareli, a sama gra nie tylko cieszy oko, ale też pozwala poszerzyć wiedzę na temat roślin i zwierząt. Dla tych, którzy nie przepadają za rywalizacją, świetnie sprawdzą się gry kooperacyjne, w których kluczem do zwycięstwa jest umiejętny podział zadań. Za przykład mogą posłużyć Star Wars: Wojny Klonów, w których wcielamy się w legendarnych Jedi i stajemy naprzeciw legionów droidów bojowych. W 4 ekscytujących scenariuszach związanych z różnymi złoczyńcami będziemy wykorzystywać swoje unikalne zdolności oraz Moc, by wspólnymi siłami wypełniać misje i raz na zawsze położyć kres Wojnom Klonów.