Wystawa Crème de la crème. Wybrane nabytki 2021-2022. Zamek Królewski w Warszawie.

W latach 2021-2022 Kolekcja Zamku Królewskiego w Warszawie powiększyła się o blisko 500 dzieł sztuki. Zakupione do zbiorów zabytki częściowo wzbogaciły wystrój historycznych wnętrz zamkowych i Galerię Arcydzieł oraz Apartament ks. Józefa Poniatowskiego w pałacu Pod Blachą. Z szerokiej oferty dzieł sztuki galerii, antykwariatów oraz pojawiających się na aukcjach polskich i zagranicznych starannie wybrano przede wszystkim te związane z Zamkiem, nawiązujące do jego wyposażenia w XVIII stuleciu, jak również do planowanych nowych ekspozycji: studiolo wczesnej sztuki włoskiej oraz galerii porcelany.

W kolejnej sali można podziwiać trzy różne tematycznie grupy zabytków. Uwagę zwraca jedno z najważniejszych płócien epoki klasycyzmu Kornelia, matka Grakchów, autorstwa Angeliki Kauffmann, namalowane w 1788 r. na zlecenie ks. Stanisława Poniatowskiego i będące ozdobą jego kolekcji. Interesujące są dwa dzieła wczesnej sztuki włoskiej: rzadkie wyobrażenie Matki Boskiej karmiącej pędzla Defendentego Ferrariego (ok. 1480/1485 – ok. 1540) oraz przedstawienie Juliusz Cezar otrzymujący od wysłanników Ptolemeusza głowę Pompejusza, pędzla Giovanniego Battisty Bertucciego zw. il Vecchio (1465/1470-1516) z ok. 1495 r. Można także zobaczyć bardzo rzadki przykład tacy porodowej, zwanej desco da parto. Niezwykle efektowny zestaw rokokowych srebrnych naczyń z zastawy Fryderyka Augusta Wettyna, wykonanych przez drezdeńskich złotników Carla Davida Schrödela (ok. 1712-1773) i Friedricha Reinharda Schrödela (ok. 1728-1796) w latach 1748-1780, jest zapowiedzią kolejnego zespołu nabytków związanych z dworem królewskim Augusta II i jego syna Augusta III. Wśród nich wyróżnić należy Portret Alberta Kazimierza Sasko-Cieszyńskiego namalowany przez Marcella Bacciarellego w Wiedniu ok. 1766 r. oraz wykonany ok. 1750 r. przez artystę drezdeńskiego techniką pastelu Portret Karola Krystiana Wettyna. Warto zwrócić uwagę na cenne polonicum – sygnowany rysunek Stefana della Belli przestawiający Wjazd posła Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633 r., stanowiący szkic do akwaforty. Na ekspozycji stworzono także namiastkę wnętrza: w holenderskiej szafie-witrynie z ok. 1750 r. eksponowana jest miśnieńska porcelana, wśród której wyjątkowo cenne są filiżanka ze spodkiem i półmisek z kolekcji Augusta II, talerz serwisu koronacyjnego króla Augusta III oraz filiżanka do czekolady ze spodkiem z zastawy zamówionej przez niego w 1750 r. i przeznaczonej do cukierni dworskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, a także będące ozdobą każdej kolekcji elementy z dwóch najbardziej znanych serwisów: Aleksandra Józefa Sułkowskiego z lat 1735-1737 i tzw. łabędziego hr. Henryka Brühla z lat 1737-1742. Zwrócić uwagę należy także na japońskie wazy w stylu Imari z końca XVII w. dekorujące parę komód tombeau w stylu Ludwika XV, (jedna z nich – sygnowana przez francuskiego ebenistę Charles’a Josepha Dufoura). W tym wnętrzu dominuje porcelana z manufaktury miśnieńskiej, ponieważ założycielem tej pierwszej wytwórni europejskiej był król August II. Wyróżnić też należy zespół naczyń z lat 1715-1725 z kamionki böttgerowskiej, tworzywa uzyskanego równolegle z recepturą masy porcelanowej w trakcie doświadczeń chemicznych nad opracowaniem metody sztucznego uzyskiwania złotego kruszcu, w tym unikatowy talerz z grawerowanym monogramem AR Augusta II, ale najcenniejszy jest tzw. serwis podróżny do kawy i herbaty w oryginalnym puzdrze, w którym go przewożono, z lat 1725-1730, dekorowanym scenkami chinoiserie przez Johanna Gregoriusa Höroldta i jego warsztat. Unikatami są także zdobione przez Adama Friedricha von Löwenfincka herbatnica i dzbanek.