Dom jak kameleon - nowe funkcje telewizora

Nie tylko kino, ale i szkoła, biuro, komputer, salon gier, centrum sterowania urządzeniami IoT i resztą Wszechświata – twój dom staje się czymś więcej dzięki nowym możliwościom odbiornika TV.

Poznaj Piotra. Niedawno wrócił z biura do domu i siadł przed telewizorem, by złapać oddech przy filmie z serwisu VoD, który polecił mu dziś kolega z pracy lub przy ulubionej grze wideo. Nagle jednak zdał sobie sprawę, że o czymś zapomniał. W projekcie, który szef zażyczył sobie na rano, musi wprowadzić parę drobnych zmian. Notebook został jednak na biurku. Zgadnij, co zrobił Piotr? Nie spocił się ze stresu, nie zaklął szpetnie po francusku i nie poszedł po płaszcz. Nawet nie wstał z kanapy. Sięgnął po leżącą obok bezprzewodową klawiaturę i wykorzystując swój telewizor Samsung Smart TV, połączył się z komputerem w biurze. Po czym, dzięki temu, że jego telewizor może się błyskawicznie zmienić w stanowisko pracy dzięki obsłudze Office 365, wprowadził zdalnie niezbędne poprawki do raportu. I po chwili znów już mógł oddać się relaksowi. Ostatecznie postanowił spędzić wieczór przy grze, transmitując zabawę na Twitchu. Po godzinach Piotr zamienia się bowiem w streamera znanego jako Hunt178, a jego kanał z relacjami z rozgrywki cieszy się już całkiem sporą popularnością. I w sumie nie ma w tym może nic zaskakującego, bo zdrowo i przyjemnie jest mieć drugie życie poza pracą, zaskakujące może jednak być co innego. Otóż Piotr vel Hunter178, po godzinach koneser gier wideo, nie ma nawet konsoli do gier – ani PlayStation, ani Xboksa. Nie podłącza też do telewizora komputera z potężną kartą graficzną, ba! – nie podłącza żadnego komputera.

Jego telewizor Samsung Smart TV kupiony w 2022 roku jako centrum interaktywnej rozrywki jest bowiem całkowicie samowystarczalny. Jedyne, co Piotr musiał dokupić, to kompatybilny pad – wygodny kontroler do gier – i abonament jednego z serwisów do streamowania gier z sieci. Transformacja telewizora Powyższy obrazek to nie wizja przyszłości, ale już od pewnego czasu codzienność dla wielu posiadaczy telewizorów Samsung Smart TV. Telewizor jest dziś już bowiem czymś znacznie więcej niż odbiornikiem TV, którą to rolę zresztą pełni coraz rzadziej, bo coraz większa liczba osób w pełni świadomie nabywa telewizor bynajmniej nie z myślą o oglądaniu tradycyjnej telewizji. Kupując telewizor, z góry zakładają, że będzie pełnił wielofunkcyjną rolę centrum domowej rozrywki, ale także pracy, edukacji, a nawet centrum sterowania rozmaitymi domowymi urządzeniami wyposażonymi w łączność bezprzewodową – czyli urządzeniami IoT (ang. Internet of Things – Internet rzeczy). Ewolucja telewizora przypomina charakterem i tempem zmian transformację telefonu. Telefon służył kiedyś wyłącznie do prowadzenia rozmów i nikt nawet nie zakładał, że kiedyś będzie inaczej. Dziś jednak telefonowanie to zaledwie jedna z wielu funkcji smartfonu, dla wielu użytkowników wręcz podrzędna. Telefon wyewoluował w osobisty terminal internetowy, kieszonkowe kino, konsolę do gier, aparat fotograficzny, kamerę, elektroniczny portfel itd. Także telewizory nie są już tym, czym były dawniej. Funkcja Smart TV odmieniła je całkowicie. Od lat zyskują nowe, jeszcze niedawno trudne do wyobrażenia możliwości. Podobnie jak smartfony, tak naprawdę są dziś bowiem uniwersalnymi komputerami, z coraz bardziej wydajnymi podzespołami i pojemniejszą pamięcią systemową – tyle że z bardzo dużym ekranem, co w wielu zastosowaniach daje im olbrzymią przewagę.

Tizen – podstawa Smart TV Telewizory Samsung od lat należą do najchętniej kupowanych, także w Polsce. Nie tylko dzięki jakości obrazu, niezawodności i konkurencyjnym cenom. Coraz częściej nabywcy doceniają ich dodatkowe możliwości z szeroko rozumianej kategorii Smart TV. W ubiegłym roku w polskich domach gościło blisko 2,6 miliona telewizorów Samsung Smart TV z systemem Tizen lub jego poprzednikiem. W tym roku liczba ta, według szacunków producenta, przebije pułap trzech milionów. Aż 85 procent nowych telewizorów Samsung Smart TV jest podłączanych do sieci, co oznacza, że użytkownicy cenią sobie ich dodatkowe, multimedialne możliwości.

Filmy, gry i o wiele więcej Ten dynamiczny wzrost popularności nowoczesnych, podłączonych do internetu i domowych sieci telewizorów jest skorelowany w dużej mierze ze wzrostem popularności serwisów filmowych. Na telewizorze Samsung Smart TV z 2023 roku, wyposażonym w nowy Smart Hub (centrum rozrywki), można oglądać komfortowo, bez konieczności dokupowania wyspecjalizowanych przystawek telewizyjnych, swoje ulubione serwisy VOD oraz uruchamiać aplikacje dostawców zewnętrznych, jak Netflix, YouTube czy Disney+. Nie mniej atrakcyjne udogodnienia telewizory Samsung Smart TV oferują graczom. Zamiast wydawać tysiące złotych na konsole lub potężny komputer, nie licząc niebagatelnych kosztów zakupu samych gier, posiadacze nowoczesnych telewizorów Samsung mogą już korzystać z aplikacji do streamingu gier z takich platform, jak Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Utomik i Blacknut – i to często wliczając największe przeboje. Do zabawy wymagane jest jedynie szybkie, stabilne łącze, subskrypcja danej usługi, na przykład Xbox Game Pass Ultimate lub GeForce NOW oraz kompatybilny kontroler. Rozgrywkę można transmitować w popularnym serwisie Twitch. Granie w chmurze, oprócz wymiernych oszczędności, przynosi także inne korzyści. Jest dostępne od razu, bez konieczności aktualizowania gier, co w świecie, gdzie wolny czas jest coraz większą wartością, stanowi niebagatelną zaletę.

Dzięki perypetiom Piotra wiemy już, że obsługa uniwersalnego pakietu aplikacji biurowych, jakim jest Office 365 Microsoftu, pozwala wykorzystywać ekran telewizora Samsung jak wielki ekran komputera, co samo w sobie jest dużą zaletą – zwłaszcza że typowa dla nowych telewizorów rozdzielczość 4K może się okazać błogosławieństwem chociażby w Excelu, gdzie czasem trudno dostrzec detale lub przy dzieleniu ekranu. Warto jednak zwrócić uwagę, że taki telewizor może też służyć dzieciom. Nie tylko do odrabiania zadań domowych. Sprawdzi się również w tak nietypowych sytuacjach, jak konieczność zdalnego udziału w lekcji, co było standardem w czasie pandemii. Oby nigdy już ta funkcja nie była potrzebna, ale na wszelki wypadek warto ją mieć. Duży ekran telewizora ma w tym przypadku tę dodatkową przewagę nad ekranem notebooka lub smartfonu, że bardziej angażuje uwagę dziecka i zapewnia bardziej sugestywne poczucie udziału w życiu klasy. Wydajne podzespoły obliczeniowe i zoptymalizowane oprogramowanie pozwalają wykorzystywać telewizor Samsung Smart TV jako uniwersalny hub internetowy. Dostępny tylko w Internecie mecz, oglądany na dużym ekranie, pozwoli zobaczyć więcej, mocniej wciągnie w grę. Serwisy muzyczne, zwłaszcza gdy dysponujemy dobrym soundbarem lub głośnikami kina domowego, wielu osobom mogą zastąpić tradycyjny sprzęt grający i zapewnią dźwiękową oprawę każdej imprezie.

Telewizor Samsung Smart TV pokaże pełnię swoich możliwości, jeśli będziemy korzystać z instalowanej w nowszych smartfonach z systemem co najmniej Android OS 8 oraz iOS 13 aplikacji SmartThings, łączącej różne inteligentne urządzenia w naszym domu w jeden spójny ekosystem. Jest prosta w obsłudze, automatycznie rozpozna telewizor i się z nim połączy. Dzięki SmartThings można kontrolować rozmaite urządzenia IoT (z łącznością bezprzewodową) – co istotne, nie tylko produkcji Samsunga. Platforma SmartThings jest kompatybilna z urządzeniami wielu różnych marek, pozwalając na bezproblemowe rozbudowywanie domowego ekosystemu IoT. SmartThings ułatwia życie na rozmaite sposoby. Na ekranie telewizora aplikacja wyświetli pobór mocy przez lodówkę lub klimatyzator, co pozwoli nam lepiej zarządzać zużyciem prądu. Gdy ktoś zadzwoni do drzwi w trakcie, gdy oglądamy film, dzięki SmartThings będziemy mogli wyświetlić na ekranie podgląd kamery, identyfikując przybysza. Aplikacja pozwoli też na wykorzystywanie telefonu w roli pilota do telewizora, gdy ten znów gdzieś się zawieruszy. To tylko wybrane przykłady możliwych zastosowań.