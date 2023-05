Deszcz kwiatów, roślinny portal i dywan z trawy. Zbliża się 17 edycja festiwalu Noc Kultury

Czy miasto może na jedną noc zamienić się w wielki ogród botaniczny, którego ulice porasta trawa, podwórka wypełnione są magicznymi grzybami, a zamiast deszczu z nieba padają kwiaty? Brzmi nieprawdopodobnie, szczególnie jeśli dodamy, że po tych wszystkich bajkowych zjawiskach i miejscach nie będzie śladu o świcie. To jednak zupełnie realny scenariusz – będzie można się o tym przekonać w czasie Nocy Kultury, niecodziennego festiwalu odbywającego się już po raz 17 na ulicach Lublina.

Natura zapomniana

Ponad połowa ziemskiej populacji żyje dziś w mieście. Przewiduje się, że do 2050 roku odsetek ten wzrośnie do 70%. Większości z nas jest dziś dość łatwo zapomnieć o związku człowieka ze środowiskiem naturalnym – wynika to w dużej mierze z naszych dotychczasowych decyzji urbanistycznych i architektonicznych, które mniej lub bardziej świadomie wypierały „zielony świat” poza granice miast. W dobie postępującej katastrofy klimatycznej, odwrót od tej filozofii jest jednym z najistotniejszych trendów w miejskich strategiach. Miasta przyszłości będą wręcz zmuszone by wpleść naturę w swoją tkankę. Organizatorzy Nocy Kultury chcą pokazać, że taka symbioza zieleni i miejskiej przestrzeni użytkowej jest nie tylko możliwa, ale też urzekająca estetycznie i stymulująca intelektualnie. Festiwal składać się będzie z ponad stu atrakcji – instalacji artystycznych, roślinnych aranżacji miejskiej architektury czy koncertów, pokazów filmowych i spektakli. Za produkcję części projektów odpowiadają Warsztaty Kultury, inne zgłoszone zostały przez artystki i artystów w otwartym naborze. Działania składające się na Noc Kultury mają często charakter interwencji w przestrzeni miejskiej – w ich ramach natura „wedrze się” w znane mieszkańcom miejsca, przypomni o sobie, zadając pytania o nasz związek z miastem i jego zapomnianymi mieszkańcami – od owadów i małych zwierząt po grzyby i rośliny. Botanika ma tej nocy odczarować Lublin i sprawić, że poczujemy się w miejskiej dżungli naprawdę dobrze. Zabierzemy uczestników festiwalu w podróż, która na chwilę pozwoli uciec od szarej rzeczywistości – dodaje Joanna Wawiórka-Kamieniecka jedna z dyrektorek festiwalu.