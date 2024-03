Czy Marcinkiewicz wziął ślub? Były premier niczego się o mediach nie nauczył

Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

Jest lista dziennikarzy, którzy odwiedzali siedzibę Orlenu. Krzysztof Stanowski – dziewięć razy, Sławek Jastrzębowski – trzy razy. Wpadali też Wojciech Cejrowski, Michał Figurski, Bogusław Chrabota czy Dorota Gawryluk z synem. Niech się chłopak uczy, że jak propaganda, to do pełna.

• Krzysztof Hołowczyc i Adam Małysz wystąpili w reklamie bezalkoholowego piwa Tyskie. Piwo bezalkoholowe jest jak Grzegorz Krychowiak na boisku. Niby jest, ale słabo kopie.

• To miał być najbardziej brutalny pojedynek w historii polskich freak fightów. Na gali Clout MMA 4 zmierzyli się Marcin Najman i Jacek Murański. Po zaciekłej walce w 48. sekundzie pojedynek zakończono po tym, jak Jacek uderzył Marcina.

• Marcin Daniec odniósł się w Onecie do żartów prowadzącego Oscary Jimmy’ego Kimmela: „Bardzo nisko latająca siekiera. Taka ucinająca stopy najniżej jak to jest możliwe”. Mój ojciec zapytał kiedyś w szkole, dlaczego mam same dwójki. Pani na to: bo już nie ma niższych ocen.

• Nicole Sochacki-Wójcicka, znana powszechnie jako Mama Ginekolog, wyznała, że praca influencera jest jedną z najtrudniejszych, jakie możemy sobie wyobrazić. Pilnie poszukiwana Mama Psycholog.

• Rafał Zawierucha został ojcem. Gratulacje. Jego nowo narodzonej córeczce życzymy, żeby w roli ojca był bardziej uważny niż w wyborze własnych ról.

• Marcin Meller i „Trzecie śniadanie” w Kanale Zero tracą widzów. „To jest konfederacyjno-prawicowo-małoletnia publiczność, której nie interesują dywagacje na poziomie kultury wyższej” – twierdzą fachowcy. Może Kanał Zero powinien mieć sklep. Z ciemną materią.

• Były hokeista Mariusz Czerkawski dołączył do grona ambasadorów firmy bukmacherskiej Superbet.