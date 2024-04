Festiwal Katowice Kultura Natura – „Muzyka sfer”, 10-16 maja 2024 r.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Festiwalu Katowice Kultura Natura jest „Muzyka sfer” – w wielu wymiarach i w interpretacjach znakomitych artystów: Royal Concertgebouw Orchestra, Freiburger Barockorchester i Vox Luminis, Marca-André Hamelina, Joey’ego Alexandra czy Klausa Mäkelä.

Festiwal Katowice Kultura Natura to spotkanie z wielką muzyką i wielkimi ideami. A czy jest coś większego niż kosmos? Z ogromną radością zapraszam Państwa na sześć wspaniałych koncertów połączonych wspólnym motywem „Muzyka sfer”. Jej symbol dał początek nici porozumienia, która na wiele wieków połączyła osoby zajmujące się nauką i sztuką. I ta właśnie nić przenika program, który przygotowaliśmy dla Państwa w tym roku – mówi Ewa Bogusz-Moore, dyrektor naczelna i programowa festiwalu.

W tegorocznej edycji Festiwalu Katowice Kultura Natura sięgamy gwiazd i odkrywamy, w jaki sposób muzyka i wszechświat są ze sobą powiązane. Program festiwalu nawiązuje do sfer niebieskich i postaci wielkich astronomów. Inauguracyjny koncert 10 maja to okazja do wysłuchania II Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego skomponowanej z okazji 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, w której kompozytor wykorzystał fragment dzieła O obrotach ciał niebieskich: „Cóż może być piękniejszego niż niebo, które zawiera wszystko, co piękne?”. W programie znalazły się także Planety Gustava Holsta uznawane za najwybitniejsze dzieło w dorobku angielskiego twórcy. Stało się ono ilustracją muzyczną do dziesiątek filmów, a sam kompozytor porównywał je do serii przezroczy, płynnie przechodzących jedno w drugie. W programie szóstego festiwalowego koncertu (czwartek, 16 maja) znalazła się natomiast Harmonia świata, największe symfoniczne dzieło Paula Hindemitha opowiadające (podobnie jak siostrzana opera pod tym samym tytułem) o wielkim astronomie Johannesie Keplerze, odkrywcy praw ruchu planet. W monumentalnym pięcioksięgu Harmonice mundi Kepler poszukiwał generalnej „zasady światów”, dociekając m.in. związków łączących geometrię (tzw. wielościany Keplera), muzykę i astronomię (wraz z astrologią). Dzieło odnosi się także do koncepcji wielkiego filozofa średniowiecza Boecjusza. Musica mundana była według niej niesłyszalną muzyką doskonałą, którą rozbrzmiewał kosmos.