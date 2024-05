Co zabawki mówią nam o końcu świata? „Trąbka do słuchania" wkrótce w Teatrze Lalka w wersji dla dorosłych

– Teatr lalkowy może być ciekawym miejscem spotkania także dlatego, że jest pozbawiony wielu różnych kontekstów, które dzisiaj często zabierają oddech sztuce – mówią Mateusz Bednarkiewicz i Agnieszka Zawadowska, którzy pracują nad spektaklem „Trąbka do słuchania” na podstawie powieści Leonory Carrington. Premiera 18 maja w Teatrze Lalka.

JG: Od premiery książki minęło 50 lat. Czujecie, że to właśnie teraz ma swój czas?

MB: Tak mi się wydaje. Przywołam tu moje pierwsze doświadczenie z artystką na poprzednim Biennale w Wenecji. Oglądałem tę wystawę oburzony. W opozycji do wojny w Ukrainie, miałem poczucie, że Zachód jest w cudownym, kolorowym pokoju, gdzie nie ma miejsca na to, co dramatyczne, realne, konkretne. Potem natrafiłem jednak na prace Carrington. Według mnie starała się egzorcyzmować lęk, który jest związany ze zbiorowym stanem zagrożenia. W „Trąbce” ważny jest dla nas też jej feministyczny wydźwięk oraz motyw zmagania się z doświadczeniem śmierci. To są terytoria, które badamy.

JG: Domyślam się, że nie chodzi tylko o wojnę, bo w stanie kryzysowym znajduje się cała nasza planeta.

MB: Poradnik psychologiczny już nie wystarczy, żeby nas uspokoić. Przeżywamy kryzys europejskiego modelu społecznego, kryzys ekologiczny i kryzys różnych systemów wartości, które zaczynają się przebudowywać w nieznaną w gruncie rzeczy stronę. Wokół nas jest mnóstwo takich napięć, które wyglądają na nierozwiązywalne. Bo jak pogodzić wymagania związane z planetą z jakimkolwiek rodzajem równości i prawem do wolności?

JG: Jak wpisujecie to myślenie w strukturę spektaklu?

AZ: Na początku opowieści stare kobiety tłuką jajo, ostatecznie zrywając łączność z własnym początkiem. Żegnają się z płodnością i odważnie podejmują wyzwanie czekającej je krótkiej przyszłości, celebrując swój koniec. Traktujemy śmierć jako moment. To mgnienie końca czasu i coś, co przemyka na granicy widzialności. Carrington i jej bohaterka celebrują umieranie jako proces, który rozpoczyna się, rozwija się i trwa w czasie długiej przemiany świadomości, ciała i otaczającego świata. Czas życia nie jest linearnym kroczeniem do przodu, zatacza okręgi, tworzy zygzaki. Obrazy, uczucia i słowa powracają, porządkują się na nowo, wielokrotnie zmieniając powstającą na nowo układankę przed jej ostatecznym znieruchomieniem. Bohaterka „Trąbki” rusza w podróż na spotkanie śmierci do przytułku dla starych kobiet, które okazują się lalkami. To istoty, których życie i martwota są wyobrażone. Brutalnie ujawniają się jako jedyne przyjaciółki bohaterki w jej ostatnim kawałku podróży.

JG: Skąd pomysł, by zająć się właśnie lalkami?

AZ: Lalki są ważnym symbolem czy idiomem surrealistycznego świata. Lalka, lala, lalunia, kukła, laleczka, manekin to idiomy automatycznego pisma surrealizmu. To wieczna kobieta, martwa kobieta, zniewolona, niedoskonała, zepsuta, martwa, obdarzona szczątkowym życiem manekina. Lalka to też obiekt pragnienia i przedmiot do zabawy. Bohaterka fantazji, okrutna i nieczuła, a jednocześnie ofiara przemocy.

MB: Trochę porzucony teatr lalkowy może być ciekawym miejscem spotkania także dlatego, że jest pozbawiony wielu różnych kontekstów, które dzisiaj często zabierają oddech sztuce. Ma w sobie jakiś rodzaj niewinności, która wiąże się z podstawowym pytaniem: czym właściwie są te lalki?

AZ: Nasze lalki to stare zabawki kupione na wirtualnym targu staroci. Zostały wydobyte z niewidoczności i nieistnienia. Zajęły miejsce lalek-marionetek, które w teatrze lalkowym współpracują z animatorami, przyjmując bez oporu uczucia i gesty. Stare lalki są obarczone własnymi historiami. Są trudne, ledwo się poruszają. Ich martwota jest porażająca. Noszą też ślady dziecięcej fantazji.

MB: Znaleźliśmy takie lalki, którymi Leonora sama mogłaby się bawić. Pochodzą z różnych części Europy i nie są typowymi marionetkami teatralnymi. To raczej lalki dziecięce. Mają swój wyraz, swoją pamięć i doświadczenia, o których mało wiemy.